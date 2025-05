YouTube 2019: Estos fueron los hits del año en la popular plataforma de videos

Rosalia ok

A la hora de los resúmenes del año resulta interesante saber qué fue lo más visto y popular en YouTube 2019. Entre los creadores emergentes, por ejemplo, destaca Aventuranzas, un canal de creadores locales que no ha dejado a nadie indiferente con su contenido lleno de humor e idiosincrasia chilena.

Abrieron su el canal en diciembre de 2018 y en julio de este año que tuvieron su primer hit viral, Permiso Tío, un sketch musical sobre las situaciones típicas del transporte público, que ya cuenta con más de 6 millones de visualizaciones y es el más visto del canal.

También tuvieron mucho éxito con los videos Resiste Chile y Esto NO Prendió, que abordan el estallido social en el país de una manera hilarante y sin dejar de lado la contingencia, para sobrepasar en cuestión de semanas el millón de visualizaciones.

En cuanto a la música, la urbana —principalmente el reguetón y el trap— es el estilo rey en Chile y el mundo. Por eso, Daddy Yankee (Con Calma) y Rosalía (Con Altura) liderando los rankings tanto en Chile como en el mundo. En el ránking chileno, además, aparecen Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny con el hit No Me Conoce(Remix).

Dentro de los artistas nacionales, es Paloma Mami quien se ha consolidado como una de las más grandes estrellas de YouTube, con videos tan populares como No te enamores, que tiene casi 100 millones de visualizaciones; Fingías, con 68 millones de views, y Don't talk about me con más de 31 millones de visualizaciones.

Si quieres saber cuáles son los videos más vistos en Chile en general, el listado lo encabeza Revive la rutina completa de Belén "Belenaza" Mora en el Festival de Olmué, Stefan Kramer con La Reconciliación, Mami Diaries con Pero No Te Enamores Papi (un diario de Paloma Mami), y Liverpool - FC Barcelona [4-0] | GOLES | Semifinales (VUELTA) UEFA Champions League.

