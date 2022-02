Cómo operan los grupos responsables de los loteos brujos en La Ligua

Daniela llega puntual al lugar de encuentro, fijado a un costado de la rotonda de ingreso al camino que lleva aLongotoma desde la Ruta 5.

-Vamos, síganme, yo los guío- dice a los eventuales compradores de un sitio de 450 a 600 metros cuadrados en la etapa III del proyecto “Cumbres de San Lorenzo SPA”.

Imposible llegar de otro modo. Ninguno de los avisos que se pueden encontrar en internet, alojados en portales inmobiliarios como Doomos.cl, Portalinmobiliario.cl, Casa.Mitula.cl, entre muchos otros, entregan mapas o direcciones precisas.

Sólo referencias vagas: “Proyecto alojado en el sector de Casas Viejas, en el sector de Longotoma a 10 o 15 minutos app de la carretera 5 Norte hacia el interior”.

“Cuenta con proyecto de luz eléctrica y agua por camión aljibe. Se ubica a pocos minutos de La Ligua, Papudo, Las Salinas, Las Dunas de Longotoma, Pichicuy, La Ballena y Los Molles. Los invito a conocer un proyecto pensado en su tranquilidad y su familia. Terrenos con hermosa vista, planos y con pendientes”, es todo lo que señalan.

A través de un link, el interesado manda sus datos de contacto y en cosa de minutos uno de los cinco vendedores del loteo se contacta por WhatsApp.

Tras 10 minutos, queda atrás el pavimento y se toma un camino de tierra abierto recientemente con maquinaria pesada de propiedad del mismo loteador. Un amplio portón de madera con un letrero en su arco avisa que has llegado: “Cumbres de San Lorenzo SpA”.

-Este es el terreno disponible para usted: el 14. También podría ser el que está atrás. El resto ya está todo vendido. Están a $3.900.000, más otros $200.000 para los gastos de la escritura que se firmará en una notaría de Santiago –dice, mostrando dos espacios vacíos de 600 metros cuadrados, demarcados claramente con estacas de fierro del que cuelgan plásticos rojos para hacerlos más visibles.

Todo a la vista da cuenta de que se trata de un loteo irregular. Pero, para ocultarlo, lo que ofrecen a la venta no es el retazo de terreno de 600 metros cuadrados, sino porcentajes minoritarios de las acciones de la sociedad.

Y construir ahí es ilegal, por lo que las casas no pueden ser regularizadas ni tendrán acceso a servicios básicos. “Si construyes es por tu cuenta, pero nadie te va a sacar. Esta ya es la tercera etapa del proyecto, las otras dos ya están vendidas y ya muchos han construido”, explica la vendedora.

A estos loteos “brujos” siguen sumándose semana a semana varios más, creándose nuevos poblados en predios privados, sin ninguna planificación territorial, al margen del Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Norte que ha declarado esas zonas como Áreas de Interés Silvoagropecuario, por lo que está expresamente prohibida su subdivisión en menos de tres hectáreas, vulnerando por completo la Ley General de Urbanismo y Construcción.

En Papudo, a un costado de la Ruta E-30-F, en las zonas de El Tomé y El Divisadero, ya hay 2.000 viviendas ilegales en condominios con nombres como Aire Mar I y II, Campomar y Bordemar y siguen vendiéndose terrenos, replicando lo que años antes había ocurrido con las playas de Quinquelles y La Ballena.

Unos pocos kilómetros al interior, en la comuna de La Ligua, a un costado de la Ruta 5 Norte están Los Bosques y Los Hornos de Huaquén. Más de 4.000 viviendas se han construido desde el 2016 en una de las mayores expansiones urbanas ilegales de la zona. Pero no la única.

Basta seguir unos kilómetros hacia el este, por el mismo valle de Huaquén, para encontrar los letreros promocionando ventas en los proyectos El Maitén y Quillayes. Son parcelas de 101 hectáreas en total -casi el doble de tamaño de Los Bosques y los Hornos de Huaquén- las que se están subdividiendo en forma masiva en lotes que van desde los 400 a 600 metros cuadrados. En menos de un año, ya se han levantado dos centenares de viviendas allí.

La misma historia se repite en el cercano valle de Longotoma.

“La mayoría de la comuna se está loteando en forma irregular. Tenemos un problema enorme de agua, de los 32 Programas de Agua Potable Rural (APR), 16 se acaban de secar, no hay agua para las personas, pero hay verdaderas mafias que siguen loteando. El número de habitantes en la comuna creció de manera tan explosiva que este año, por segundo año consecutivo, los niños de La Ligua no tienen cupos para las escuelas de la comuna, también tenemos problemas para la atención en los Cesfam”, señala el alcalde de La Ligua, Patricio Paillares.

El retiro de la basura es otro problema. El municipio debe pedirles permiso a las inmobiliarias -”a las mismas mafias”, explica el edil, que están detrás de los loteos irregulares- para ingresar con los camiones recolectores a sacar los desperdicios de asentamientos humanos ilegales, que están dentro de predios agrícolas privados. Muchas veces no los autorizan. A los fiscalizadores de la municipalidad que han ido a cursar partes por construcciones ilegales les obstruyen el ingreso a los predios, a veces los han dejado encerrados con candado. Incluso, a Carabineros le han negado el paso.

“Nos sentimos muy abandonados, completamente solos frente a este drama. Ha faltado fiscalización, ha faltado apoyo del gobierno y del Congreso. Cuando recién comenzó esto de los loteos irregulares se debió haber parado”, dice Paillares, quien asumió recién en julio del año pasado la alcaldía de La Ligua.

“Esta es una especie de mafia. Son justamente las mismas personas que están haciendo este tipo de negocios en La Ligua y Papudo, en las zonas de Huaquén y ahora Longotoma, poniendo caras nuevas en los distintos sectores para comprar terrenos y para que la gente les venda. Pero es la misma estructura, los mismos dueños que están detrás, son los mismos abogados, las mismas personas que después de vender los terrenos, van a ofrecer después la venta de agua y de la luz a la gente que llega”, añade Paillares

Vienen operando hace años, pese a denuncias y querellas que han presentado los municipios de La Ligua y Papudo, y a los esfuerzos del Conservador de Bienes Raíces de La Ligua por impedir las inscripciones de compraventas de terrenos cuando es evidente que están frente a loteos brujos.

Los nombres de Pedro Antolín Rojas Oyarce y su esposa, Elizabeth Noemí Hernández Soto, dueños de las empresas Constructora Rocagiant, Inmobiliaria Oregón e Inmobiliaria Lipangue; los hermanos Lorenzo y Claudio Saavedra Salazar; Inmobiliaria Sol del Valle, de los hermanos Cristina y Silvia Meza Millar; el excandidato a concejal de la Ligua por el PS Óscar Daniel Ardiles; Vilches Propiedades, cuya dueña es Karen Vilches Olguín, y la empresa Magno Gestión Inmobiliaria SpA, de Rodrigo Flores Rojas y su esposa Macarena Herrera Olmos, se repiten una y otra vez detrás de los cada vez más numerosos poblados ilegales que han surgido en la provincia de Petorca.

Algunos, incluso, ya están adquiriendo terrenos en el sur para expandir sus operaciones.

Hacer un loteo irregular en Chile es un delito y la sanción es drástica: desde 10 años y un día de presidio. Por eso, desde hace varios años, los responsables de construir pueblos sin ley han sofisticado los mecanismos para eludir los controles y evadir la norma. Hasta hace un par de años, el sistema más común era la cesión de derechos. Se trata de un ardid legal, a través del cual una persona compra un porcentaje mínimo de los derechos sobre un bien inmueble. De esa forma el comprador pasa a ser parte de una comunidad, pero no es dueño de una porción específica del terreno. A partir de 2020, surgió una nueva martingala: la venta de acciones de una SpA.

En el papel todo parece correcto. Pero en la práctica, lo que se está ocultando es un loteo brujo.

El caso de Cumbres de San Lorenzo SpA, en sus etapas I, II y III, es ilustrativo sobre la forma en que empezaron a operar en los últimos dos años las bandas dedicadas a este negocio.

La empresa se constituyó el 9 de diciembre de 2020, a través del Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Portal Mi Empresa en Un Día. Este fue creado en 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, bajo el alero del Ministerio de Economía, para simplificar los trámites que requerían las personas naturales y pymes, permitiendo en forma electrónica y de manera automática constituir, modificar y disolver sociedades y empresas.

Al día siguiente, el 10 de diciembre de 2020, con el mismo procedimiento se constituyó la Sociedad por Acciones San Lorenzo I, RUT 77.273.765-3, esta vez con un capital de 40 millones de pesos, dividido en 40 mil acciones.

Como administradora, representante legal y única cara visible de ambas sociedades figura Andrea Lisette Romero Núñez, una mujer de 51 años, soltera, sin profesión, con domicilio en la villa El Parral, en la población Lo Hermida de Peñalolén. Romero, quien vive en una modesta casa de un piso, pareada y de menos de 40 metros cuadrados construidos, opera como un “palo blanco”.

Quien está detrás de Las Cumbres de San Lorenzo SpA es Lorenzo Clodomiro Saavedra Salazar, el mismo que desde 2016 ha estado vinculado a la venta de otros loteos irregulares en la comuna de La Ligua, especialmente en la zona de Los Bosques y Los Hornos de Huaquén, donde aún figura como dueño de la parcela 16. No siempre opera solo, muchas veces los distintos loteadores se asocian para sacar adelante un determinado proyecto.

Hace tres años, Andrea Sánchez Núñez salió de Lo Hermida y fue a La Ligua, tentada con el sueño de comprar uno de los terrenos de 500 metros cuadrados que ofrecía a dos millones y medio de pesos en Los Bosques de Huaquén. Como no tenía el dinero para pagar un lote, Andrea Sánchez aceptó que Sol del Valle SpA inscribiera bajo su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de La Ligua la Parcela 77 de Los Bosques de Huaquén. Sería la primera de tres escrituras que firmaría como palo blanco.

A fines de 2020, una vecina de Huaquén, de nombre Rosario, se le acercó y le ofreció trabajar en el proyecto Cumbres de San Lorenzo Spa. Fue en ese momento que conoció a Lorenzo Clodomiro Saavedra Salazar.

Para los antiguos campesinos de la Hacienda Huaquén, Lorenzo Saavedra y su hermano Claudio son viejos conocidos. Sus padres eran parte del grupo que obtuvo terrenos de la Cora en Longotoma, lo que les facilitó la llegada a los antiguos parceleros para convencerlos de que vendieran sus predios.

El 16 de diciembre de 2020, seis días después de que se constituyeron las Sociedades por Acciones Cumbres de San Lorenzo I y II, en la Notaría de La Ligua de Vicente Sánchez, Andrea Sánchez Romero firmó como representante y administradora de estas sociedades las escrituras de compra de dos parcelas contiguas en el sector de Casas Viejas de Longotoma. Por la primera, de cinco hectáreas, pagó al contado 26 millones de pesos al campesino David Gacitúa, mientras que por la segunda, de cuatro hectáreas, pagó la suma de 20 millones de pesos al contado a Zoila del Carmen Arancibia.

Menos de un mes y medio después, el 1 de febrero de 2021, Cumbres de San Lorenzo I y II SpA logró inscribir la compraventa de ambos terrenos en el Conservador de Bienes Raíces de La Ligua. Con ese paso estaba todo listo para la venta de los lotes.

Daniela, la vendedora que mencionamos al comienzo de este artículo, asegura, además, que no sabe quiénes son los encargados de redactar las escrituras ni los dueños del proyecto.

En el mismo chat de WhatApp “San Lorenzo”, también se le avisaba a Andrea Romero el día y la hora que la pasarían a buscar en auto para llevarla a la notaría de La Calera a firmar, como “administradora y representante de la sociedad”, la venta de acciones.

Las primeras 11 escrituras de traspaso de acciones de Cumbre de San Lorenzo I se firmaron el 17 de febrero de 2021 en La Calera, en la notaría de Lidia Chahuán, madre del senador y presidente de RN Francisco Chahuán. Las de Cumbres de San Lorenzo II comenzaron a traspasarse en la misma notaría el 25 de febrero de 2021. En total, fueron 131 operaciones de traspasos de acciones, cada una de ellas por 3.900.000 pesos. Así hasta el 22 de septiembre pasado. Para entonces, ya se había iniciado el mismo proceso para constituir Cumbres de San Lorenzo III. Fue un negocio redondo.

La vendieron en partes. Pero eso es sólo el inicio. El mismo grupo se encargará de extender el negocio, a través de la venta de agua e insumos que requieran quienes lleguen a vivir a ese lugar.

“Esto es un delito, cada entidad del Estado tiene que operar de acuerdo a sus atribuciones y nosotros esperamos que el Poder Judicial actúe con más fuerza frente a hechos que son cada vez más públicos”, asevera el ministro de Vivienda, Felipe Ward. Y añade: “Nosotros, como Ministerio de Vivienda, vamos a seguir entregando los antecedentes a la fiscalía y los demás organismos públicos”.

En 2018, cuando se desempeñaba como titular de Bienes Nacionales, Ward ordenó que la cartera dejara de regularizar terrenos adquiridos en loteos brujos. Hasta entonces, en la Región Metropolitana ya había más de 5.000 loteos irregulares. Laguna Verde, Valparaíso y La Ligua son claros ejemplos de cómo este problema se ha expandido en el país de manera alarmante.

Quien cree comprar un terreno en un loteo irregular, simplemente no lo está haciendo, porque lo único que hace es adquirir derechos o acciones de una sociedad. No va a ser dueño del terreno. Así que hago un llamado a las personas para que no caigan en esta trampa