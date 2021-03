Meghan y Harry: Expertos en realeza analizan los dichos de los duques de Sussex en su entrevista con Oprah

Penny Junor, escritora y periodista:

“Nunca he detectado un indicio de racismo en la familia real”

Penny Junor es una destacada periodista inglesa. Ha sido presentadora en la cadena BBC y el Canal 4, además de autora de libros sobre el Partido Conservador. Pero también es una destacada experta en la monarquía británica y, en ese sentido, ha escrito varias obras sobre la familia real, entre las que destacan las biografías Diana, Princesa de Gales (1982), Carlos, Príncipe de Gales (1987 y 1998) y Carlos y Diana: Retrato de un matrimonio (1991), así como las de los príncipes Guillermo (2012) y Harry (2014). En medio de los coletazos que dejó la entrevista que los duques de Sussex dieron a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, Junor conversó con La Tercera para analizar las polémicas declaraciones de la pareja.

¿Cree que esta sea una de las mayores crisis de la monarquía británica? ¿Podrán superar esto?

Creo que esta es, definitivamente, una de las mayores crisis de la monarquía. La sugerencia de que los miembros de la familia son racistas es una acusación muy dañina, particularmente a la luz del movimiento Black Lives Matter (la vida de las personas negras importa). Porque, por muy falsa que sea la acusación, ya está dicha y no puede ser borrada, e inevitablemente habrá gente que lo crea.

¿Considera que el príncipe Carlos debería tomar la iniciativa para reparar la pelea existente dentro de la familia?

No estoy convencida de que se pueda reparar la grieta. El hecho de que Harry y Meghan hayan expresado sus quejas y acusaciones sobre su familia a Oprah (Winfrey), frente a una audiencia global de millones de personas, debe sentirse como una traición terrible. Habrá mucho dolor e ira en la familia. Pero sí, creo que Carlos debería intentarlo.

Durante la entrevista se mencionó directa o indirectamente a la princesa Diana. ¿Piensa que esto fue planeado para obtener simpatía de las personas, considerando lo popular que era Diana? ¿Cree que les funcionó?

Funcionó con algunas personas, que creen todo lo que dijo Meghan, y no con otras. Creo que la entrevista fue tan divisiva como la entrevista de Panorama a Diana en 1995. Ha polarizado la opinión pública. Y hubo fuertes ecos de Diana en la actuación de Meghan, que sospecho que no fueron un accidente.

Los duques de Sussex señalaron que hubo comentarios racistas en la familia real respecto de su hijo Archie. ¿Estima que esto es cierto?

Absolutamente no. La reina es una apasionada por la Mancomunidad de Naciones (una organización compuesta por 54 países soberanos independientes y semiindependientes que, con la excepción de Mozambique y Ruanda, comparten lazos históricos con Reino Unido) y también lo es el príncipe de Gales, quien ocupará el lugar de su madre al frente de ella. Él jugó un papel decisivo en la mejora de las relaciones raciales en los años 70 y 80, la organización de beneficencia Prince’s Trust, que él mismo fundó, se creó en los años 70 para ayudar a los jóvenes desfavorecidos, muchos de los cuales eran negros. Él ha trabajado incansablemente para unir a personas de diferentes religiones y siempre ha defendido la diversidad. Creo que Guillermo es igual, y tras 40 años de escribir sobre la familia real, nunca he detectado un indicio de racismo.

¿Se arrepentirán los duques de Sussex de haber concedido esta entrevista? ¿Es correcto afirmar que Harry y Meghan fueron los ganadores?

Creo que algún día Harry llegará a arrepentirse de la entrevista. No estoy tan seguro de Meghan. Este no es su país y puede que a ella no le importen sus suegros o la monarquía británica, pero es todo lo que Harry, durante su crecimiento, ha conocido y amado. ¡Y para una pareja que odia las críticas y la prensa sensacionalista, esta entrevista les ha dado material para seguir adelante durante semanas!

Richard Fitzwilliams, comentarista:

“Las consecuencias de las declaraciones de los duques serán enormes”

Richard Fitzwilliams es un comentarista británico sobre asuntos de la realeza que a menudo colabora con canales como CNN, BBC y Sky News. Además, es un consultor de relaciones públicas. En conversación con La Tercera desmenuza las polémicas declaraciones de la entrevista que el príncipe Harry y Meghan dieron a Oprah Winfrey.

¿Cree que estemos frente a la mayor crisis de la monarquía británica en años?

Creo que, efectivamente, se trata de una crisis muy grave para la monarquía. Creo que originalmente, cuando Harry y Meghan se casaron, iban a ser -por así decirlo- las porristas del campamento. Ella era una divorciada, birracial estadounidense y alguien muy elocuente y activista. Era alguien que había hecho mucho por la caridad y que la gente había guardado en sus corazones. Y la combinación, especialmente en la Mancomunidad de Naciones, habría sido maravillosa si hubiera funcionado, especialmente porque Guillermo y Kate, como futuro rey y reina consorte, eran perfectos. Mientras que Harry y Meghan habrían sido perfectos para ayudarlos a medida que evoluciona la monarquía contemporánea. Las declaraciones que hicieron son nada menos que una bomba. Quiero decir, la entrevista reveló lo infelices que estaban y también las acusaciones que hicieron son serias. Fue una entrevista extraordinaria. Y creo que muy, muy definitivamente, las consecuencias serán enormes. Ahora, la monarquía es muy popular en Gran Bretaña y en algunos países de la Commonwealth. Pero no hay duda de que internacionalmente, quiero decir, esto afectará las cosas.

¿Cuál piensa que debe ser el rol que el príncipe Carlos debe tomar en esta situación?

Claramente, fue un gran shock, el hecho de que Harry y el príncipe Carlos no estén hablando y que Carlos no esté devolviendo sus llamadas. Pero igualmente, recalco que no estaba claro si el príncipe Carlos había jugado algún rol en esta supuesta ruptura. Podría haber muchos rumores que involucran a Guillermo y Harry. Ahora sabemos que ha habido una especie de ruptura entre Carlos y Harry, quienes hablaron abiertamente al respecto y también dijeron que los habían privado de fondos y que por eso tenían acuerdos con Netflix y Spotify. Eso es muy curioso, porque siempre asumí que querían independencia financiera y esos acuerdos se debían a su experiencia personal o conexiones reales.

¿Considera que la entrevista evocó a Diana?

Sí, creo que no hay absolutamente ninguna duda de que hubo ecos de Diana, que estaba enferma con bulimia y encontró al palacio frío, insensible y antipático. Meghan dijo que fue a ver a alguien de la institución, refiriéndose al palacio y al departamento de recursos humanos, y que no la ayudaron cuando se sintió aislada y sola y sufrió estrés y tuvo pensamientos suicidas. Indudablemente es un resultado terrible para algo que fue tan prometedor hace relativamente poco tiempo. Harry habla de los miembros de la familia real como incapaces de controlar sus destinos como lo harían normalmente. Esta entrevista fue dinamita. Contenía toda una serie de acusaciones sobre racismo, sentimiento de aislamiento. Estaba el tema de la seguridad, que en realidad es responsabilidad de la policía, pero si no es un miembro de la realeza que trabaja, no tiene derecho a la seguridad de los contribuyentes. Y la forma en que se manejó esto, no hay duda de que fue muy desafortunado. Solo vimos un lado en la entrevista. En el tema del título de Archie se equivocaron, Meghan se equivocó. Cuando Carlos sea rey, automáticamente (Archie) se convierte en Su Alteza Real.

¿Cómo vislumbra el desarrollo de esta pelea en la familia real?

Creo que la situación será muy difícil durante mucho tiempo después de una entrevista como esa. La reina estaba profundamente entristecida. Ella es alguien que ha defendido la diversidad siendo monarca y ha señalado lo preocupada que estaba por los temas de raza. La esencia de lo que dijo la reina fue que esto será abordado por la familia en privado; al igual que todas las familias tienen diferencias y esto es un ejemplo.