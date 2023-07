50 años del golpe: Gobierno Regional del Biobío impulsa creación de un Museo de la Memoria en Concepción

Fue en 2014 cuando las organizaciones de Derechos Humanos de la región del Biobío presentaron a la exPresidenta Michelle Bachelet la idea de crear un Museo Regional de la Memoria y los DD.HH. en Concepción, con el fin de conmemorar a las víctimas de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. De forma expedita, el proyecto fue acogido por las autoridades de turno, obteniendo la Recomendación Favorable (RS) de parte de la Seremi de Desarrollo Social de la época quienes dieron luz verde al diseño y locación del museo que tendría presupuestado abrirse en 2018.

Sin embargo, el proyecto contó con distintos obstáculos técnicos que impidieron su realización. También hubo problemas presupuestarios, puesto que la obra original se había avaluado en cerca de $ 4 mil millones (109 UF) que escapaban del presupuesto estándar de las obras públicas en Chile (55 UF), según argumentó en su momento el seremi de Obras Públicas, Daniel Escobar, además de la complicación que generaba que la construcción paralizara la línea férrea de la zona.

Sin embargo, el actual alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz (DC), apunta a otras complicaciones políticas. Según la autoridad, durante el gobierno del exPresidente Sebastián Piñera se vio una falta de voluntad para su construcción. “Los intendentes del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Jorge Ulloa (UDI), Sergio Giacaman (UDI) y Patricio Kuhn (UDI) dijeron abiertamente que no era prioridad. Es más, dijeron que por qué no se construía en otro lado. Claramente no hubo voluntad de avanzar en esa obra tan importante para el país y la democracia”, comentó a La Tercera PM.

Pero cinco años después y en medio de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, la idea ha comenzado a resurgir. En rigor, el pasado 30 de junio el consejo del Gobierno Regional del Biobío, presidido por el gobernador Rodrigo Díaz, visó el financiamiento de $ 5.500 millones para la construcción del proyecto (con 20 votos a favor y 7 en contra) que buscará edificarse en el Parque Bicentenario de Concepción. En el diseño original del arquitecto Miguel Casassus, el segundo Museo de la Memoria de Chile consideraría un espacio de 1.485 m2 y contaría con sala de exposiciones, patio central, cafetería, un auditorio, oficinas administrativas y baños públicos.

“Los gobiernos regionales estamos para llegar a donde los ministerios no llegan. Nosotros esperábamos que el actual gobierno, con la sensibilidad que tiene por los temas de Derechos Humanos, actuara de una forma distinta y prestara apoyo. Lamentablemente eso no ocurrió, pero lo relevante es que hoy tenemos fondos de la región para este espacio de resguardo de la memoria y puesta en valor de la democracia”, expresó en su momento el gobernador regional (s), Rodrigo Martínez.

Además del gore de la región, la iniciativa cuenta con el respaldo de la dirección de Arquitectura del MOP, el municipio de Concepción y la Corporación Regional por la Memoria que agrupa a cerca de 15 organizaciones autónomas de DD.HH. de la región.

Referente a los posibles plazos, el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, afirmó que tienen preparado el trabajo que viene con la Dirección de Arquitectura. Se espera iniciar la licitación en el segundo semestre de este año, para contar el próximo año con una empresa. Las obras están contempladas para 24 meses, por lo que se presume que en 2025 o 2026 ya se pueda contar con el museo.

Proyecto inicial Museo Regional de la Memoria, Concepción.

“Un compromiso que hoy se cumple”

Gabriel Reyes, coordinador de exPresos Políticos de Chacabuco y secretario de la Corporación Regional por la Memoria, destacó la asignación del monto y la voluntad del gobernador Rodrigo Díaz para su concreción. Sobre todo, luego de que la revitalización del proyecto fuese parte de su campaña política y al alero del aniversario de los 50 años del golpe de estado.

“Con esta asignación ahora tenemos un compromiso que hoy se cumple. Biobío es la segunda región más golpeada por las atrocidades de la dictadura. Es necesario este espacio que busca conmemorar a quienes sufrieron y también dar garantías de no repetición; que nuestra comunidad conozca lo que ocurrió”, esbozó Reyes.

En cuanto al diseño y contenido del museo, Reyes explica que este busca ser un símil del Museo de la Memoria de Santiago, del cual se tomaron referencias de su estructura y contenido. “Durante estos días hemos estado recolectando objetos de memoria y recuerdo para ir ocupando el espacio que se construirá en Concepción y que usaremos para reconstruir una línea histórica desde 1973 a 1990″.

Desde la mirada municipal, el alcalde de Concepción señaló que han instalado una secretaría de DD.HH. en sus dependencias para avanzar en otros símbolos de memoria y reparación en el contexto del golpe militar, tal como lo es la entrega de un monumento de la excárcel de Concepción en Chacabuco N° 70 para conmemorar a sus presos políticos.