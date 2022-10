800 dólares por cinco horas: el seminario en México de Atria y Gargarella

Originalmente el precio era 850 dólares estadounidenses, pero si paga entes del 10 de diciembre, se puede ahorrar 50.

Ese es el precio del seminario “Viejos y nuevos constitucionalismos”, protagonizado por el académico de la Universidad de Chile y exconvencional Fernando Atria (Convergencia Social) y el abogado constitucionalista Roberto Gargarella. El evento, según se detalla en la invitación, tiene un cupo limitado de 18 personas y tendrá una extensión de cinco horas, con una pausa de 30 minutos.

El seminario es organizado por Sílex, una organización dedicada “a la formación jurídica de alto nivel”, según especifican en su página web. “Impartimos todo tipo de cursos sobre los temas jurídicos de mayor relevancia práctica y mayor interés teórico. Formamos a fondo a profesionales del derecho, teóricos y prácticos”, bajo la coordinación académica del doctor español Juan Antonio García Amado.

El evento del que participará Atria es uno de los cuatro seminarios organizados por Sílex a realizar entre el 28 y el 30 de marzo de 2023, en el marco del primer Congreso internacional Sílex presencial, Hotel Hilton de Ciudad de México. También serán parte de él la académica de la Universidad de Chile Flavia Carbonell, el profesor de la Universidad de Génova Pierluigi Chiassoni y el jurista español Manuel Atienza, entre otros.

Eso sí, los cuatro seminarios se desarrollarán de forma paralela al congreso. Si se quiere participar también de esa instancia, habría que pagar 650 dólares por el paquete básico o 1.310 por el premium, que incluye estadía en el hotel Hilton. Consultado por La Tercera PM, García Amado explicó que “la idea del Congreso es reunir en ponencias y debates a juristas muy conocidos y destacados en la actualidad, de distintos países y con diferentes planteamientos”.

Además, García Amado agregó que “la propuesta de esos nombres es mía y yo contacté con todos. Con unos estoy de acuerdo y con otros discrepo, pero todos son generalmente considerados como importantes y tienen fama también fuera de sus respectivos países. Fernando Atria es uno de esos casos. Hoy en día está muy presente en las redes por su activismo político y constitucional en Chile, pero en la comunidad internacional de teóricos del Derecho es reconocido desde hace tiempo”.

Por su parte, Atria sostuvo: “Yo no conozco a Sílex, no sé lo que es. A mí me llegó una invitación del profesor Juan Antonio García Amado (...), que estaba organizando un congreso internacional en México sobre constitucionalismo y argumentación, que son temas que han estado en el centro de mi trabajo académico (...). Va a ser un Congreso bien importante, de la teoría jurídica y política hispanoparlante”.

En relación al costo de la inscripción, Atria explicó que “este congreso, como tantos otros congresos, tiene costos de inscripción. Para los participantes, como es muy habitual en congresos académicos, hay un honorario por participar en el Congreso mismo. (...) En la medida en que tengan el número de inscritos que se requiere, se realizarán. Para esas actividades también hay honorarios para los profesores que participan”.

Sobre este último punto, García Amado aclaró que “pagamos mil dólares a cada ponente”. Eso sí, enfatizó que “ninguno ha regateado y todos han aceptado el pago ofrecido por la organización, que es el que consideramos justo para sus méritos y el esfuerzo que hacen al viajar, preparar su ponencia, exponerla y participar en los debates. Eso es un planteamiento mío dentro de la organización, porque estoy en contra de que los académicos sean los únicos que a menudo trabajen ad honorem”.

“Es parte de la labor normal académica, así funciona. Los académicos profesionales se desempeñan en eso. Así como me invitan a dar un curso, normalmente me pagan por ese curso (...). Son actividades académicas normales, que todos los académicos realizamos cada cierto tiempo”, explicó Atria. “Yo soy habitualmente invitado a seminarios internacionales. He sido invitado a dictar clases en Puerto Rico, en España, en Bélgica, y a talleres y seminarios en Buenos Aires, Porto Alegre, Madrid, Edimburgo, Glasgow”, agregó.

El precio de registro del congreso incluye un banquete con platos como samosas de espinaca y queso feta y hojaldre con ensalada de cangrejo.

Por lo demás, Atria no es el único exconvencional que en la actualidad participa de seminarios. La Universidad San Sebastián ha organizado algunos en que se ha invitado a Rocío Cantuarias, Felipe Harboe, Ruth Hurtado (Partido Republicano) y Fuad Chahin (DC).