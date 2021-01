Artés, Mulet ¿y ME-O?: Los otros candidatos presidenciales de la oposición

Conocidas son las cartas que hoy son parte de la carrera presidencial dentro de los partidos de la oposición. Al menos ocho son las figuras que buscan representar al sector en las elecciones de noviembre de este año: Ximena Rincón (DC), Paula Narváez (PS), Carlos Maldonado (PR); los PPD Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarud; el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y la diputada humanista, Pamela Jiles. Sin embargo, esos nombres no son los únicos que competirán por los votos de la centroizquierda.

En medio de semanas claves y de definiciones respecto de la carrera a La Moneda del sector, en algunas de las colectividades “alejadas” de los grandes pactos opositores o con menor arraigo electoral, ya se proyectan algunos candidatos para la elección presidencial de este año.

Uno de ellos es el profesor y presidente de Unión Patriótica, Eduardo Artés, quien ya tuvo su primer intento en los comicios de 2017. “Dentro de Unión Patriótica conviven diferentes organizaciones (...) que ya han aprobado la proclamación de la candidatura presidencial de quien habla, pero además de eso, el consejo nacional de Unión Patriótica lo acordó. Ahora solo es necesario refrendar en un ampliado nacional”, aseguró a La Tercera el exabanderado.

En esa oportunidad, Artés alcanzó el 0,51% de los votos en primera vuelta, superando solamente al excandidato y hoy senador del PRO, Alejandro Navarro.

Asimismo, al interior de Chile Digno ya está proclamada otra candidatura que buscará competirle a Jadue en una eventual primaria. Desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) levantaron en septiembre de 2020 a su timonel y diputado, Jaime Mulet, como su candidato presidencial.

“Efectivamente el partido me propuso como carta presidencial. He estado abocado a inscribir el partido en todo Chile y a buscar buenos candidatos. Y nos ha ido muy bien, llévanos cerca de 500 candidatos. Si en las próximas elecciones de abril logramos, como lo he propuesto, que voten más de 250.000 personas por nuestros candidatos a alcaldes, concejales, convencionales y gobernadores, de tal forma que el proyecto regionalista verde comienza a tener apoyo sustantivo, formalizaré mi candidatura presidencial. Hacerlo ahora, me parece prematuro”, aseguró el parlamentario, quien hoy enfrenta una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por un presunto cohecho pasivo en Tierra Amarilla.

En tanto, dentro de Unidad Constituyente, el pacto formado por la DC, el PS, PPD, PR, Ciudadanos y el PRO también podría emerger una nueva alternativa a La Moneda. Desde esa última colectividad convocaron a un consejo para el 1 de febrero, en el que se tomarán definiciones claves respecto de la carrera presidencial. Según las mismas fuentes, en ese encuentro el partido tomará el acuerdo de “llevar un candidato propio”.

En ese sentido, desde la tienda liderada por Camilo Lagos proyectan que su abanderado será el ya tres veces candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, quien volvió a Chile para la conformación de Unidad Constituyente luego de permanecer fuera del país, y tras ser imputado en el caso OAS.

Sin embargo, para lograr sus aspiraciones el exabanderado aún debe enfrentar algunas complicaciones judiciales. De hecho, luego del plebiscito del 25 de octubre, ME-O fue inhabilitado por el Servel para ejercer su derecho a voto -junto a otros dirigentes ligados a casos de corrupción como su exjefe de gabinete, Pablo Wagner y el exUDI Pablo Longueira-, lo que lo impediría la posibilidad de ser candidato. Sin embargo, el también cineaste llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigación que, dicen en el PRO, aún no está terminada.

Por su parte, en algunas de las colectividades que abandaron el Frente Amplio -conglomerado que hoy no cuenta con carta presidencial- no descartan que puedan impulsar una figura y sumarse a la carrera.

Al menos eso es lo que transmiten desde el Partido Igualdad, quienes levantaron la candidatura de Roxana Miranda en 2013, y desde el Partido Ecologista Verde. No obstante, desde ambas colectividades sostienen que ese será un debate que darán luego de los comicios del 11 de abril.