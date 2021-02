Así parte la “epopeya” logística de vacunas en que los alcaldes se juegan -también- parte de su reelección

No fue tan lejos como cuando se ganó una polémica por subir un TikTok bailando con los funcionarios municipales en pleno azote viral de mayo pasado, pero Cathy Barriga (UDI, Maipú) le sacó punta a sus redes sociales y la tele antes y durante esta mañana. Ayer hizo varios lives en su Instagram mostrando y explicando cómo funciona la pista de patinaje Los Toros, que habilitó para inocular a personas de la tercera edad. Hoy, de cortavientos naranja y mascarilla lila, salió en vivo gritando un ceacheí con un pelotón de funcionarios y un fuerte bocinazo a sus espaldas.

Como ella, hoy las alcaldesas y alcaldes no solo partieron liderando la masiva y compleja campaña de vacunación contra el coronavirus. También se juegan -admiten muchos- gran parte de la reelección que enfrentan en menos de dos meses. Lo más seguro es que el 11 de abril los alcance todavía vacunando vecinos así que, ¿cómo separar la noble epopeya de la inmunización de la pura y fría campaña política? Eso lo saben todos y lo comentaron varios a la salida de una de las reuniones que han tenido en La Moneda. Si lo hacen bien, la gloria; si lo hacen mal, “buenas noches los pastores”, dice en secreto uno que ya no puede postular.

Algunos dan doctorado en esto. Joaquín Lavín (UDI, Las Condes) no va por otros cuatro años porque va por su tercera presidencial, pero tiene que mantener la vara en alto hasta el último día si quiere dejar instalada a Daniela Peñaloza como su sucesora. En la tónica de lo que ha sido su gestión como alcalde, en los últimos días exprimió sus redes. Hoy difundió en su Instagram la “sala de espera entretenida” para los adultos mayores: al menos cuatro parejas bailando tango en una pista. Y ayer contó en vivo por Twitter cómo iban llegando las vacunas: videos de la cámara del personal de seguridad motorizado escoltando a la caravana que llevaba las dosis, tomas en contrapicado de lo mismo. También estuvo en despachos en vivo para la TV esta mañana.

Su rival intraUDI Evelyn Matthei (Providencia) sí va a la reelección. En Instagram publicó su visita de ayer a uno de sus siete centros de vacunación junto a la subsecretaria Paula Daza. “Esto es histórico”, celebró hoy cuando se vacunó a la primera vecina, una kinesióloga del Cesfam Leng. Hoy también le hizo un cariño a Piñera: “Si no hubiera sido porque el Presidente se preocupó ya en mayo de tener estas vacunas hoy no tendríamos cuatro millones con seis millones más de vacunas por llegar”.

Y para Daniel Jadue (PC, Recoleta, también repostula), le disparó por el discutido “Avifavir”, que importó desde Rusia: “Si usted cree en el agua de las Carmelitas, tómelas, pero lo que está claro es que lo que sirve es la vacuna, así que si cree en gotitas venezolanas o en remedios de Recoleta (...), úselos”.

Entre Facebook, Twitter e Instagram Jadue acumula 897 mil seguidores, pero acá no se ha lucido con la vacunación. Solo ha publicado una vez en las últimas 48 horas sobre las etapas, horarios y fechas, ayer subió un gráfico: “Recuerda que si necesitas que vayamos a tu casa llamarnos a nuestra central municipal!”.

47 minutos en vivo en la televisión matinal

Felipe Alessandri (RN, Santiago) fue uno de los que sacó el premiado en el minutaje de la televisión matinal. Canal 13 hizo un directo de poco menos de una hora (9:40 a 10:27) con un largo punto de prensa en que él y dos ministros -Enrique Paris (Salud) y Rodrigo Delgado (Interior)- estuvieron en vivo con la primera persona vacunada de su comuna.

A Santiago, la plaza que siempre se mira la noche de las elecciones en busca de un augurio de la presidencial, se la disputan otros cinco nombres, todos opositores (PC, 1 PEV, Unión Patriótica, PPD, PH). Pero Alessandri asegura que “hablamos de la salud de la población y no lo mezclo políticamente, para nada”, que “hubiese habido campaña o no, hubiésemos estado actuando en las mismas condiciones, no hemos sacado ningún cálculo político” y que eso “ni siquiera es tema en esto de las vacunas”.

Santiago recibió 48.800 dosis, habilitó 7 locales y un gimnasio para estos 15 días. Piensan ampliarse después.

“Estamos a menos de dos meses de las elecciones municipales. Para un alcalde es más complejo su proceso de campaña porque si no fue un buen administrador, si no fue un buen líder durante los cuatro años de gestión, sin duda, ni un proceso de vacunación, ni dos meses van a demostrar que ahora puede serlo”, ataja René de la Vega (Conchalí, independiente), que enfrenta su primera reelección contra otros siete competidores. “Creo que los vecinos se han dado cuenta, me han visto trabajando solo para ellos y a lo mejor me van a dar la oportunidad de estar cuatro años más”.

“Si funciona mal, la ciudadanía va a castigar”

Claudio Castro (independiente exDC, Renca) ya pasó el susto de no quedar inscrito luego que el Servel validara su repostulación. En teoría no la tiene difícil porque solo tiene al frente a un retador del PRI (el partido de Chile Vamos que no tiene parlamentarios ni ministros), César Monsalve, hace muy poco denunciado por violencia intrafamiliar. Recibió 13.200 dosis y ayer le contó a más de 130 dirigentes sociales el proceso, bautizado #RencaPoneElHombro. Estuvo supervisando los puntos de vacunación -deben vacunar a 100 mil personas-, hoy acompañó a las primeras visitas a domicilio, y todo esto les ha costado unos $200 millones: “Los recursos que nos ha anunciado el gobierno son el 25%, $50 millones”.

Como la mayoría, Castro insiste en que la prioridad es la salud, “que logremos la inmunidad de rebaño”, pero asume que “los meses antes de la elección estarán marcados por el desarrollo de la vacunación” y que “si el proceso funciona mal la ciudadanía lo va a castigar, pero esta es una situación de Estado, o sea, me parecería una pequeñez utilizar el proceso”.

En La Reina, el UDI José Manuel Palacios va por su segundo período y ha subido de división ahora que es parte de la directiva de su partido. Al frente tiene sola una retadora, la DC Sara Campos.

“A todos nos va a beneficiar en la medida de que hagamos una buena gestión en este proceso y que los resultados sean lo mejor posible. Pero esto trasciende cualquier cosa política, es más bien es una política de Estado. Acá hay transversalidad”, dice ante la elección. Le llegaron 9.500 vacunas y se han gastado $65 millones, y dice que “la verdad es que no ha sido tan complejo, porque nosotros tenemos la experiencia exitosa de la campaña contra la influenza”.

“Hacer esto bien no es ninguna novedad; el que lo haga mal va a ser cuestionado”

El ex PS Gonzalo Durán (Unir, Independencia) lo ve así: “Primero está nuestra responsabilidad de que se haga bien y sea exitoso, bien informado, sin aglomeraciones y con todas las medidas. Sin perjuicio de eso, evidentemente es una oportunidad de mostrar todo el esfuerzo institucional que hemos venido haciendo en estos meses”. Allá se han gastado $35 millones y algo más en contratar vehículos, toldos, materiales y contratar refuerzos de TENS y más personal. Ha difundido el proceso en sus redes sociales y ayer hizo un live mostrando los recintos antes de que le llegaran las dosis.

Algunos alcaldes hacen ver que es una obligación usar Twitter o Instagram o Facebook, pero que hay que evitar exagerar la nota.

“Hacer esto bien no es ninguna novedad; el que lo haga mal va a ser cuestionado, pero no creo que tampoco es tanto como para que toda la reelección se juegue en esto”, tercia Carolina Leitao (DC, Peñalolén), porque “hay muchos factores que no dependen del municipio”. Como varios de los consultados, uno tiene que ver con el riesgo de contar con que el gobierno les entregue tantas vacunas cuando en realidad necesitan muchas más porque al final los vecinos culpan solo al alcalde o alcaldesa.

“El Minsal hizo un cálculo y varios municipios se lo corregimos cuando nos reunimos con ellos y nos dijeron cuántas dosis nos iban a mandar. Ellos tenían datos del INE y nosotros lo hacemos por los inscritos en el consultorio. Puede haber factores exógenos a los nuestros y que en los hechos compiten en contra de que a alguien no le vaya tan bien como esperaría”, advierte.

Felipe Delpin (DC, La Granja) anoche sacó boleto para explicar en vivo lo que se venía hoy, en pleno horario prime de Teletrece. “Estoy ansioso de comenzar”, y “nos hemos preparado en casi todos los eventos”, decía. Tiene por vacunar, calcula, a unos 100 mil vecinos, el 80% de los 122 mil que viven en su comuna.

Es de los que insiste en que su preocupación máxima es lograr un buen proceso de inmunización y que “para el 11 de abril falta mucho y pueden pasar muchas cosas” (él enfrenta a cinco competidores). Sabe que lo más probable “es que la elección nos pille vacunando, es una campaña atípica, pero nuestra obligación es estar con la comunidad, y que ésta juzgue si se hizo bien o mal durante la pandemia y la vacunación”.

Esperando las platas del gobierno

Muchos alcaldes dicen depender en buena parte del gran dador de sangre financiero: el gobierno. Algunos dicen que no les ha llegado lo que entendieron prometido el sábado último, cuando los ministros Paris, Delgado y la subsecretaria Daza, anunciaron que los municipios recibirán más de $7 mil millones para un “proceso de vacunación exitoso”.

“Dijeron que iba a ser tres veces los $50 millones que nos dieron para la campaña contra la influenza del año pasado, pero hasta ahora nada. Nos están pidiendo recién hoy los datos para transferir, pero el gobierno ya los tiene”, relata Claudia Pizarro (DC, La Pintana). “Hasta ahora ya nos hemos gastado unos $200 millones en arrendar carpas, comprar refrigeradores, gel refrigerante, computadores, banda ancha y contratar personal para digital, arriendo de vehículos”, describe.

Pizarro compite contra un ex PPD, otro independiente y uno de Chile Vamos, pero ella dice que estar enfocada en entregar estas vacunas a mis vecinos al 80%. Creo que solo cuando cumplamos esa meta voy a poder a poder pensar en mi campaña a la reelección”. Eso sí, advierte que “como estamos cruzados con una elección es bastante complejo. Cambiar los equipos es volver a comenzar de cero y cuando llega alguien nuevo lo hace con su gente de confianza, y este equipo está súper aceitado”.

Cristóbal Lira, (UDI, Lo Barnechea), explicó que “el ministerio tiene un presupuesto de 7 mil millones para la primera etapa y a partir de la próxima semana nos entregarían los recursos”.