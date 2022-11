Carlos Palma, el fiscal favorito de la PDI para liderar el Ministerio Público

Quienes conocieron al exdirector de la PDI Héctor Espinoza, hoy formalizado por malversación de gastos reservados, saben que la exautoridad tenía un sueño: que la policía civil fuera la única institución encargada de las investigaciones penales en Chile. Y hay una fiscalía en que este anhelo se está cumpliendo y es, justamente, la que es liderada por un amigo íntimo del retirado detective y que hoy corre con ventaja de transformarse en fiscal nacional: Carlos Palma, quien quedó cuarto en la quina conformada por la Corte Suprema al obtener siete votos. En el Ministerio Público de Aysén se firmó un convenio que plantea un modelo de investigaciones preferentes en que se le asigna a esta policía, por sobre Carabineros, para indagar los delitos más graves y complejos como son los robos, homicidios, delitos informáticos etc.

Que un fiscal regional privilegia a una policía por sobre otra no es nuevo. Pero que un fiscal nacional tenga esa postura es algo que preocupa a Carabineros, quienes cuentan con unidades especializadas para apoyar las investigaciones del Ministerio Público como son el OS-9 y el OS-7 que indagan delitos complejos y drogas. De hecho, hay otras reparticiones que se han ido sumando a este convenio y el propio exfiscal nacional Jorge Abbott, a través de un correo, transmitió la incomodidad de las autoridades de la policía uniformada con esta iniciativa.

El 16 de junio el exjefe del ente perseguidor penal envió este e-mail: “Estimadas y estimados Fiscales Regionales. Junto con saludarles, les comento que he recibido inquietudes y consultas del Alto Mando de Carabineros, a raíz de convenios suscritos por algunas Fiscalías Regionales con la Policía de Investigaciones para instaurar Modelo de Investigación Preferente de ciertos delitos. Con el objeto de conocer a cabalidad el panorama en el país, les pido informar por esta vía, qué Fiscalías han suscrito este convenio, fecha del mismo, y cuales se encuentran en vías de suscribirlo. Junto a esto, en especial de parte de aquellas fiscalías regionales que llevan más tiempo con el sistema implementado, sería muy útil conocer cómo ha operado en la práctica y si ha presentado ventajas tangibles para el trabajo investigativo. Asimismo, cómo se armoniza la ejecución de estos convenios con el trabajo de las distintas Unidades Especializadas de Carabineros de Chile. Les pido esta información a más tardar el miércoles de la próxima semana, y les informo que será un tema que trataremos en el próximo Consejo General, para conocer con mayor detalle sus impresiones”.

En el consejo general en que se trató el tema en Concepción, Palma profundizó en su visión de la molestia de Carabineros y defendió el modelo. “La advertencia del general de Carabineros la tomo como una advertencia. Con el convenio ordenamos y formalizamos la forma de trabajo que ya existía, firmamos hace un poco más de un mes. Le pedimos a la Fiscalía Regional del Maule ver cómo funcionaba allí y nos percatamos que el proceso eras más expedito y limpio”, sostuvo ante sus pares.

La cercanía de Palma con la PDI no es algo que él oculte. De hecho su actual pareja es de las filas de la institución que hoy dirige Sergio Muñoz. Algunos lo ven como algo positivo, ya que se busca que el perfil de la autoridad que lidere al Ministerio Público sea operativo con miras a la desarticulación de bandas de dedicadas al crimen organizado. Pero a su vez, la molestia que ha generado en Carabineros también es algo que deberá resolver si llega a ser propuesto por La Moneda para el cargo. A eso se suma que está querellado por los exuniformados que investiga en el caso Huracán y no ha logrado ser sobreseído.

Fuera de Aysén

Algo que llama la atención al interior del Ministerio Público son los recurrentes viajes de Palma fuera de su región. Desde que fue electo fiscal regional en esa zona, en 2017, ha estado -según información de sus comisiones de servicio- más de 320 días laborales fuera de Aysén, casi un año. Y si sólo se analiza sus vuelos a Santiago este año ha viajado en 16 ocasiones. Desde su entorno explican que se debe a diligencias de varias indagatorias y a reuniones de trabajo, principalmente de la causa que dirige del denominado caso Huracán en que persigue la instalación de pruebas falsas por parte de personal de inteligencia de Carabineros.

En su exposición ante la Corte Suprema destacó las cifras de su gestión haciendo comparaciones con las fiscalías de la capital, las que dejaron más de un herido en el camino. “Para conocimiento de su señorías excelentísimas la región de Aysén de la cual soy fiscal regional desde el año 2017, ostenta el más bajo archivo provisional del país, solo un 23%, esto es, casi 46 puntos porcentuales de diferencia con Santiago. Por oposición, las salidas judiciales, aquellos términos que agrupan a las sentencias, los sobreseimientos, las salidas alternativas y las decisiones de no inicio de la investigación, que se denominan “términos de mayor calidad”, exhiben en Santiago un promedio de 27%. Esto quiere decir que el Ministerio Público acá en Santiago, de cada 10 causas, persigue penalmente menos de 3. Nuevamente las mejores cifras del país en la materia las exhibe la región de Aysén, con un guarismo del 64%, esto es, 37 puntos sobre el promedio de Santiago. Aysén tiene los mejores resultados de persecución penal del país desde hace 5 años”, sostuvo el 7 de noviembre.

Si uno busca el boletín estadístico de la Fiscalía se podrá dar cuenta de que el ingreso de causas en Aysén es el 0,66% del total nacional. Por lo tanto, no es en absoluto comparable a una Metropolitana. La Fiscalía Regional Centro Norte, que es la más grande, es el 13,60% del ingreso del país. De hecho para hacerlo más gráfico: Curacaví, que es la fiscalía local metropolitana más pequeña y que tiene apenas un fiscal, tiene la mitad del ingreso total de la Región de Aysén. Además dicen expertos en la materia, la composición de delitos allá es distinta. Los tres ilícitos con mayor incidencia o más recurrentes son las lesiones, ley de tránsito y amenazas, en ese orden. Estos son delitos en que generalmente se conoce la identidad del imputado. En cambio en la capital los tres delitos con mayor incidencia son los robos no violentos y las amenazas. En los delitos de robo generalmente no se conoce la identidad del imputado, lo que explicaría las cifras que Palma ve en negativo. En definitiva, dicen fuentes consultadas, no se puede comparar la repartición que dirige con ninguna realidad en la RM.

En la mira del Senado

El nombre de Palma está rondando como una posibilidad de consenso en el Senado en el caso que las dos cartas más poderosas, José Morales y Ángel Valencia, quienes lideraron la quina con 17 votos de supremos, no prospere. Y es que lo que le favorece es su estilo “fiscal-policía”.

Cuando finalizó su ponencia ante los supremos, quiso desmarcarse de sus contendores. Y lo hizo de esta forma: “He tenido a mi cargo causas grandes y pequeñas, de los candidatos soy el único fiscal que, además de poseer los conocimientos penales y procesales de rigor, posee la capacitación formal en Alta Dirección Pública. He trabajado incansablemente para dar solución a los problemas que aquejan a la comunidad en tres regiones distintas del país, y hoy quiero hacerlo a nivel nacional. Mi carrera y la experiencia aquilatada me habilitan para fundar los juicios de valor que he expuesto y para pedirles que confíen en mí. Confíen en un fiscal con experiencia demostrable y liderazgo para producir el cambio que necesitamos”.