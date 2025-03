Con dineros públicos: Fiscalía detecta que la Municipalidad de Maipú habría contratado a empresa jurídica para tramitar causa de Joaquín Lavín Jr.

Un nuevo antecedente surgió hace algunas semanas en la investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Oriente contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga por fraude al fisco. Durante el inicio de este año, la fiscal Constanza Encina ha tomado varias declaraciones de exfuncionarios municipales que trabajaron durante la gestión de Barriga buscando afianzar la hipótesis del Ministerio Público: que la ex jefa comunal defraudó al municipio por más de $31 mil millones.

Fue en el contexto de esos nuevos testimonios que a inicios de enero surgió la declaración de la exmano derecha de Barriga, Luis Japaz, quien también fue formalizado por delitos de corrupción al interior del municipio de Maipú.

Japaz fue detallando varios de los hechos por los cuales se investiga a la exalcaldesa, como el déficit presupuestario y el supuesto pago de cuidadoras de su hijo con platas públicas.

Nuevo antecedente

Mediante la revisión de correos electrónicos y declaraciones, la fiscalía detectó un antecedente que prendió sus alarmas. Se trata de la contratación de Legalcorp, una empresa jurídica que presta asesoramiento legal en causas de tipo penal, civil, laboral, entre otras materias, y que tenía en su base de datos un caso que involucraba tanto a Cathy Barriga como a su esposo, Joaquín Lavín León.

Allí estaría justamente la irregularidad: con platas municipales se habría estado pagando un servicio para una persona externa al organismo. De esta forma, la fiscalía deberá establecer por qué se mantenía esta relación con esa empresa.

La fiscalía recopiló los correos donde se daba cuenta de la contratación y se los expuso a quienes llamaron a declarar. El 4 de marzo prestó su testimonio como testigo Carolina Paz Hervias, abogada que trabajó en el área jurídica del municipio desde enero de 2017 a abril de 2018.

A la profesional se le presentó una cadena de correos donde se tocaba este punto. Hervias explicó cuál era el servicio que prestaba esa empresa: “Efectivamente nosotros teníamos contratado un servicio con la empresa Legalcorp que correspondía a un seguimiento de las causas de Corte, en donde nos informaban el estado de las causas y efectuaban los anuncios, suspensiones/ y otras cosas vinculadas a esos alegatos. Ellos nos informaban por correo electrónico las causas que estaban en tabla y yo se las entregaba a Cristian Joannon que era el abogado encargado de litigar en nuestro municipio. Nos enviaban también un informe semanal por lo que recuerdo con la información de las causas que estaban revisando”.

La abogada también relató el momento en que se encontró con el nombre de Lavín. “En general no revisaba con detención esos informes, sin embargo, en una de esas oportunidades me topé con las causas caratuladas Muñoz con Barriga y Muñoz con Lavín. No sabía de qué se trataban, sin embargo, me llamó la atención que estuviera el nombre del diputado Lavín en una de las causas que estaban haciendo seguimiento. La otra causa de Barriga no sé si era una causa del municipio, sin embargo, al menos figuraba el nombre de la alcaldesa”.

Según se aprecia en un correo de enero de 2018, Hervias solicitó no incorporar causas que no correspondían al municipio. En esa misma cadena de correos, se aprecia uno de 2016 donde Felipe Contreras Huckstadt, exdirector de Asesoría Jurídica de Maipú, donde solicita a Miguel Ángel Cortés “incorporar a revisión diaria (causas importantes)”, estos dos casos.

El 25 de febrero, Encina recibió en calidad de testigo al Felipe Contreras Huckstadt, de profesión abogado, en calidad de testigo, quien se refirió a estos servicios: “Se trata de dos causas de cobranza de campaña electoral, entiendo que demandas que había interpuesto el exadministrador electoral en contra de ambos en sus respectivas candidaturas de CORE y alcalde, no recuerdo si el 2012 o 2013. Efectivamente, yo di la instrucción de que se incorporaran estas dos causas personales de la ex alcaldesa y del diputado, pero obviamente no lo hice por una decisión propia, sino que fue Carlos Fairlie quien lo solicitó”.

“Obviamente no hay ninguna ganancia para mí en que estas causas se estén viendo con este equipo de abogados, va en beneficio directo de Cathy Barriga y Joaquín Lavín, lo que demuestra que simplemente seguí la instrucción de su abogado de confianza”, agregó Contreras.

El 4 de marzo, Fairlie prestó declaración ante Encina. Aseguró que no conocía a esta empresa” y que quien solicitó la contratación fue “Felipe Contreras”. “Yo efectivamente me comuniqué con el diputado Joaquín Lavín respecto de su contratación, pero fue debido a que él me alertó previamente de estas contrataciones que Felipe Contreras iba a efectuar”.

¿Qué caso vio Legalcorp?

El caso que tramitó Legalcorp se trata de la demanda que el exadministrador electoral Patricio Muñoz Campos interpuso contra el matrimonio en 2014.

En la acción civil Muñoz afirmaba que presentó asesoría a Lavín en su elección al Congreso, lo mismo que a Barriga en las elecciones de consejera regional comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú. Sin embargo, decía que el matrimonio le adeudaba cerca de $30 millones. En detalle, pedía que Lavín pagara $4.898.216 y Barriga $ 24.736.191.

“Los servicios que presté a cada demandado consistieron en distribución y logística de material propio de sus campañas consistentes en flayer, dípticos, volantes, calendarios, etc. de cada candidato. Material que era entregado a través de terceros en los diferentes puntos de las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú a potenciales electores y/o votantes de la citada circunscripción”, explicó Muñoz.

“Sin perjuicio de estas labores y servicios que preste a los demandados y que se me adeudan, además yo fui el administrador electoral de cada uno de ellos ante El Servicio Electoral, y así se acreditará en la etapa procesal correspondiente”, se añade en la demanda.

El caso terminó por abandono del procedimiento luego de que Muñoz no continuara con el proceso legal. En su sitio web, la empresa tiene un botón con “clientes destacados”. Entre ellos aparece el logo de Maipú.

“Absolutamente falso”

El abogado de Barriga, Cristóbal Bonacic, rechaza la veracidad de este nuevo antecedente. “Eso es falso absolutamente. Las causas son anteriores al periodo de Cathy y terminaron en diciembre del 2016, ambas”, señaló.

Con todo, Bonacic el jueves celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó citar a audiencia de revisión de la prisión preventiva de la ex alcaldesa de Maipú Cathy Carolina Barriga Guerra, lo que había sido negado previamente por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jorge Zepeda, Juan Cristóbal Mera y el abogado (i) Nicolás Stitchkin– estableció que el actuar del tribunal de primera instancia fue “arbitrario”.

En esa nueva instancia, Bonacic espera poder revertir nuevamente la prisión preventiva de Barriga.