Cuatro series sobre política para ver este fin de semana de elecciones

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 6 minutos

Borgen, The plot against America, Veep y El reino, que están disponibles en Netflix y HBO Max, retratan no solo historias sobre elecciones presidenciales sino que también lo hacen con ferocidad y sobre cómo la política termina cambiándole las vidas a sus protagonistas, con ecos reconocibles en lo que estamos viviendo en la realidad local.