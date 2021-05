Del voto de Piñera a la performance de Jiles: Cinco episodios que marcan las votaciones hasta ahora

Una jornada que no ha estado exenta de episodios llamativos. Así se podrían resumir las primeras horas de este sábado en que los chilenos y chilenas acudirán a las urnas para elegir -además de alcaldes y concejales- a dos cargos inéditos: el de gobernador regional y el de convencionales constituyentes, quienes tendrán la tarea desde junio próximo de redactar una nueva Constitución.

La mañana estuvo marcada por la concurrencia a las urnas de las autoridades de gobierno y el Presidente Sebastián Piñera, quien tuvo una “accidentada” votación en el Colegio San Francisco del Alba, además del despliegue de algunos de los abanderados presidenciales de Chile Vamos y la centroizquierda. Pamela Jiles, como era esperable, aprovechó su votación para llamar a votar por su pareja, el candidato a gobernador Pablo Maltés. El Servel no descartó sanciones.

El “accidentado” sufragio del Presidente Piñera

Aunque estaba programado que asistiera a votar pasadas las 8.00, el Presidente Sebastián Piñera llegó cerca de las 9.00 a su local de votación en el Colegio San Francisco del Alba de Las Condes.

Acompañado de sus escoltas y de la señal oficial, el Jefe de Estado llegó de camisa sin corbata y con su chaqueta al hombro a emitir su sufragio en la mesa 149V. El Mandatario estuvo en su cabina secreta por más de cuatro minutos, y al salir comenzó a poner las calcomanías para sellar las cuatro papeletas y tuvo algunos percances debido a que había doblado mal la papeleta de concejales y la de constituyentes. Esto, porque no lo hizo de izquierda a derecha como está establecido. Así, tuvo que ser asistido para hacerlo de manera correcta. Además, el Jefe de Estado, en una oportunidad, pese a la recomendación sanitaria de no hacerlo debido a la pandemia, se bajó la mascarilla y pasó su lengua en una de las calcomanías para pegar la papeleta.

Tras emitir su sufragio, el Mandatario fue consultado por su accidentada votación. “Bueno, nunca me había tocado dar con cuatro votos y con votos tan grandes, así que es una experiencia nueva”, dijo, pero, de todas formas, aseguró que “la regla es simple: doblar de izquierda a derecha y después de abajo hacia arriba y eso va a facilitar el proceso. Pero al margen de que esta votación va a tomar un poco más de tiempo, yo le pido a cada compatriota tómese su tiempo, porque su voz es importante y si escuchamos la voz de todos los chilenos, se va a dar aquello de vox populi, vox Dei, la voz de la gente, cuando votamos todos los chilenos siempre ha sido una voz sabia, una voz que nos ha conducido por buenos caminos”.

Lavín versus Matthei: votaciones evidencian disputa por ser la carta UDI

A diferencia de los otros abanderados presidenciales de Chile Vamos, los precandidatos UDI –Evelyn Matthei y Joaquín Lavín- decidieron votar este sábado en la mega elección, comicios que se han visto cruzados por las aspiraciones de ambos de convertirse en la carta presidencial del gremialismo, cuya definición se materializará el lunes durante el consejo general del partido.

Así, el primero en ejercer su derecho a sufragio, a las 9.00, fue el alcalde de Las Condes quien llegó hasta el Colegio San Francisco del Alba, acompañado de la candidata a alcaldesa por esa comuna y su apuesta personal, Daniela Peñaloza. “Lo primero y más importante es pedirle a la gente que venga a votar”, dijo el jefe comunal, agregando que cree que Peñaloza “será una gran alcaldesa”.

Eso sí, Lavín evitó entrar en disputa por el tema presidencial y la definición que tiene que hacer la UDI el lunes, donde él apuesta que se defina que un solo candidato del partido compita en la primaria presidencial de Chile Vamos. “La decisión sobre quién es el candidato presidencial de la UDI lo toma su Consejo General como ocurre en todos los partidos, eso dejémoslo para el lunes”.

Quien sí abordó ese tema fue Matthei, quien, una hora más tarde, acudió a votar en el Colegio Sagrados Corazones de Providencia, lugar en el cual realizó un punto de prensa. La alcaldesa -quien además compite en estos comicios por la reelección y aspira a obtener la misma votación que en 2016 (53,22% de los votos)-, manifestó que “el consejo (general de la UDI) va a definir, eso está absolutamente claro. Yo no he bajado mi candidatura, pero es bastante obvio que el lunes van a optar por un solo candidato y ese va a ser Lavín. Yo no actúo ni con pica, ni con rabia. Seguiré encantada de la vida de alcaldesa de Providencia”.

De concretarse ese escenario, la alcaldesa sinceró que no tiene decidido si apoyar a Lavín y aseguró que “voy a leer lo de él y voy a leer lo de los otros candidatos, y finalmente voy a decidir qué hago”.

La polémica “performance” de Pamela Jiles

Acompañada de su marido y candidato a la gobernación metropolitana, Pablo Maltés, llegó esta mañana hasta el Centro Educacional La Pintana la diputada Pamela Jiles (PH). La legisladora ejerció su derecho llamando a votar abiertamente por el también militante humanista, algo que por ley está prohibido.

Pero lo más controvertido fueron sus palabras en contra del Presidente Piñera. “Votar por Pablo Maltés significa fundamentalmente votar contra el asesino conchadesumadre, asesino igual que Pinochet”, afirmó aludiendo al Mandatario.

Ante los insultos de la carta mejor posicionada de la centroizquierda en los sondeos presidenciables, algunos canales de televisión como TVN optar por cortar sus transmisiones.

Según expertos, la controvertida “performance” de Jiles contravendría varias normas legales y, por tanto, podría ser objeto de sanciones. El Servel, por su parte, no descartó que su actuar constituyera una infracción.

Desde el gobierno, el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, “no hay que dedicarles ningún minuto más a quienes pretenden insultar la democracia”.

¿El duelo por el rating? Las votaciones de Provoste y Rincón

Como ha sido la tónica de las últimas semanas –cuando el nombre de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, comenzó a circular como presidenciable y se dispararon las comparaciones- la candidata de la DC, Ximena Rincón y su camarada coincidieron esta mañana –cerca de las 9 AM- en la hora de votación.

Provoste votó en Vallenar, donde solicitó la papeleta verde para elegir a un representante de pueblos originarios para la convención constituyente. “En la mesa que me tocó votar he tenido el honor de depositar la primera papeleta verde, apoyando a nuestro pueblo Diaguita. Quiero destacar la oportunidad que tenemos de construir nuestro país entre todos y todas”, afirmó.

Rincón, en tanto, hizo lo propio en Linares.

La no declarada disputa entre ambas fue tema obligado. El candidato a gobernador regional , Claudio Orrego, por ejemplo, comentó que “nosotros tenemos una candidata que es Ximena Rincón, que ganó una primaria y tenemos una excelente Presidenta del Senado. Ambos cargos no son incompatibles pero son distintos”, zanjó.

Despliegue de ministros votando

Con el objetivo de convocar a votar para este sábado y que no se produzcan aglomeraciones en la jornada de mañana, es que ministros se desplegaron sufragando hoy y convocando a la ciudadanía a hacer lo mismo.

Así, durante la mañana ejercieron su derecho a voto los ministros Rodrigo Delgado (Interior), Jaime Bellolio (Segegob) y Karla Rubilar (Desarrollo Social). Todos ellos fueron acompañados por equipos que transmitían por la señal oficial de Presidencia.

Por la tarde, en tanto, votarán los ministros de Salud, Enrique Paris, y su par de Defensa, Baldo Prokurica.