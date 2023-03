Diputado Leonidas Romero tras salida de bancada republicana: “A algunos parece que les molestaba mi forma de ser, me sentí incómodo”

Fue en diciembre del 2021 cuando el diputado Leonidas Romero (ind.) renunció a RN y llegó a la bancada del Partido Republicano, fundado por José Antonio Kast. Pero eso hasta hace algunas semanas, pues el parlamentario renunció al comité molesto por algunas decisiones políticas.

En esta entrevista con La Tercera PM, Romero se refiere por primera vez a su salida.

¿Por qué decidió irse de la bancada del Partido Republicano?

Es una decisión personal. Yo estoy agradecido de los parlamentarios, de todos los diputados, el equipo profesional de los republicanos. De los diputados hay dos que destaco más: José Carlos Meza y Benjamín Moreno. De los dos jóvenes diputados estoy agradecido. Obviamente José Antonio Kast sigue siendo mi líder. Pero yo soy un tipo viejo que vengo de regreso en la política y a lo mejor soy mañoso. Y cuando me ponen muchas trabas de qué es lo que digo, cómo lo digo, me molesta. Así que por eso me fui. No tengo problemas personales con ninguno. Todo súper bien. Pero me sentí incómodo en un minuto, por eso di un paso al costado.

¿Por qué se sintió incómodo? ¿A qué situación específica se refiere?

Porque me sentí incómodo. Ninguna, ninguna, ninguna situación. No, sí, hay una situación. Porque yo pensé que iban a respaldar la acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, porque sigo creyendo que hay que hacerlo. Creo que hoy tenemos un gobierno que es una vergüenza nacional y mundial. Un Presidente que avala a los delincuentes. Me enteré que un carabinero de mi región falleció atropellado por un delincuente venezolano. Entonces, sigo creyendo que la acusación constitucional contra Gabriel Boric debe ser. No estuvieron de acuerdo ellos y eso obviamente me incomodó.

Cuando se refería de que le ponían trabas respecto de lo que dice y qué no. ¿A quién se refiere?

No, trabas no. Es que a algunos parece que les molestaba mi tono, mi forma de ser. Y yo soy un tipo viejo, que vengo de vuelta de la política recién y ellos vienen recién. A lo mejor tengo un tono que es un poco más fuerte. Que digo lo que pienso.

¿A qué situación particular se refiere que le han criticado lo que ha dicho?

No, no, no. Si no me han criticado. El tema es ese. Yo no me sentía cómodo y por eso renuncié.

La diputada Gloria Naveillán se fue del Partido Republicano denunciando que la colectividad es muy jerárquica y funcionaba bajo órdenes.

No, no es mi caso. Mentiría si dijera eso. Lo que sí me incomodó fue el no respaldo a la acusación contra Gabriel Boric, porque sigo insistiendo que es necesario. Pero bueno, todos no pensamos lo mismo.

¿No siente que los republicanos actúan de forma jerarquizada? El senador Rojo Edwards también lo ha criticado.

No. No tengo ese problema con nadie, porque como estoy en un partido político, no estoy en el Ejército, para mí eso es insignificante. Yo digo lo que pienso, lo que quiero, y si estoy incómodo doy un paso al costado, para no seguir incómodo yo, e incomodar a los colegas. Pero repito, no tengo ningún problema con ninguno. Me fui porque yo quise. Me fui en buena, yo informé antes, me despedí del personal.

¿Pasó por situaciones de mal trato en la bancada? Como acusaba Naveillán.

No, no. Podría haber alguien que me acusara a mí de maltrato.

¿Intentaron retenerlo para que no se fuera?

No vamos a entrar en detalle.

¿José Antonio Kast lo llamó para que se quedara?

Sin comentarios. Pero es mi candidato, es el líder que yo creo que necesita nuestro país. Sería un muy buen Presidente. Lo voy a seguir apoyando como independiente y donde esté mañana, porque creo que el país necesita un Presidente como él.

Algunos dicen que usted hace tiempo que estaba distante y no participaba de los almuerzos de bancada.

Es que yo como soy viejo, y me levanto temprano y soy acampechado, yo almuerzo a las 12:30. Entonces yo iba al comedor y almorzaba. Ellos iban a las 13:30 o 14:00, pero yo ya había almorzado, por lo tanto, no nos topábamos.

¿Se va a ir a alguna otra bancada?

No lo tengo claro. Estoy bien como estoy, independiente. Pero si es necesario mañana lo veré. En RN asumió un gran amigo como jefe de bancada, Frank Sauerbaum, quien me ha invitado a ser parte del comité y otros colegas también. Pero voy a estar un tiempo disfrutando mi soltería política.

¿Su salida tiene que ver con que está pensando irse del Congreso? ¿Seguirá en política?

En política sí, pero en el Congreso Nacional no. Es mi segundo periodo como diputado, legalmente podría ir a un tercero, pero es el último. Fui alcalde de Coronel ocho años, fui el primer concejal y alcalde de derecha en la comuna. Soy un animal político, no creo que me vaya para la casa. Pero en el Parlamento no más.