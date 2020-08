El guionista de la nueva Batman y el confuso mundo actual: “La gente está poniendo en cuestión las estructuras de poder”

En un par de años Mattson Tomlin (30) pasó de las aulas del prestigioso American Film Institute a las oficinas de los principales estudios de Hollywood. El guionista hoy está implicado en una versión para el cine de Mega Man, a fines de 2019 vendió un guion a Paramount Pictures y a inicios de este año se unió a Seth Rogen en la adaptación del cómic de terror Memetic.

Una mezcla de proyectos nacidos de ideas propias y ajenas que tiene su título más estelar en The Batman, la película que marcará el debut de Robert Pattinson como Bruce Wayne, dirigida y coescrita por Matt Reeves, desde ya una de las producciones más esperadas del próximo año. “Él tendrá algunos problemas”, dice sobre una cinta que suma como villanos a Zoë Kravitz, Paul Dano, John Turturro y Colin Farrell.

Por estos días Tomlin celebra las marcas de la que es, en rigor, su primera película estrenada: Project Power, filme que Netflix lanzó la semana pasada y que trata de una pastilla que le torga superpoderes a quien la toma, y cuya expansión podría cambiar el orden mundial. A diferencia de cómo en otra época los guionistas debutantes festejaban sus éxitos, su llegada lo encontró en el encierro y confiando en las métricas de la plataforma en vez de los números de la taquilla tradicional.

PROJECT POWER (L to R) JAMIE FOXX as ART in PROJECT POWER Cr. SKIP BOLEN/NETFLIX © 2020

“Es extremadamente surrealista. Es mi primera película que se estrena, así que sigo viendo cómo procesar con el alcance y la escala esto. Me han dicho que es la número uno en unos 90 países. Es como si me dijeran que hace billones de dólares aquí. Sé lo que significa el número, pero realmente no sé lo que significa”, señala a La Tercera PM.

-Antes hablábamos de la película que lidera la taquilla, pero ahora tenemos el ranking del streaming. ¿Qué opina de ese cambio? ¿Puede eso afectar el trabajo de un escritor?

Realmente no. El objetivo final es el mismo, que es simplemente hacer una buena película. Creo que Netflix realmente ha quitado la presión, especialmente para una película original como esta, porque no está basada en un cómic o un libro o un remake ni nada. Muy a menudo, ahora en Hollywood, las películas se juzgan en función de cómo les fue en su primer fin de semana, y con muchas es realmente triste, porque son películas geniales que tardan un poco más en descubrirse. Creo que lo bueno de las plataformas de streaming como Netflix es que simplemente quitan esa presión. Por un lado, es irreal que seamos el número uno en tantos países. (Pero) incluso si no lo lográramos, estaría bien, porque no es como si la gente estuviera viendo Project Power y mirando cuánto dinero ganó en las primeras 72 horas y luego decidiendo si fue un fracaso o un éxito basado en ese número.

-¿Cómo construyó el mundo de Project Power?

Para mí, es una combinación de concepto y personaje, en este caso el concepto y el personaje llegaron bastante juntos, sabía que quería contar una historia que tratara de tomar una pastilla que te daba superpoderes, que parecía un tema muy pegajoso, algo con lo que realmente podrías construir un mundo entero. Pero también sabía que había muchas malas versiones de eso. Si sólo haces una historia de los chicos que saben pelear, comienza a sentirse como una película de acción de inmediato, y sé que necesitaba agregarle algo de corazón. Con el descubrimiento del personaje Robyn, interpretado por Dominique Fishback, dije: ok, así entraremos en este mundo, lo veremos a través de sus ojos. Es una nueva perspectiva que normalmente no ves en las grandes películas de acción como esta.

PROJECT POWER (L to R) JAMIE FOXX as ART and DOMINIQUE FISHBACK as ROBIN in PROJECT POWER Cr. SKIP BOLEN/NETFLIX © 2020

-¿Cómo es para usted trabajar con superpoderes y superhéroes en el mundo actual y hablar sobre temas que resuenan en la audiencia de hoy?

El guión original Project Power se titulaba Power (poder). Sabes, ciertamente estamos viendo en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, a la gente poniendo en cuestión las estructuras de poder que estamos viviendo, sean políticas, sociales o económicos. Porque existe la sensación real de que no están aquí para ayudar a la gente. Y se quedan aquí para ayudar al propio sistema. Siempre he sido un gran fanático de las películas de lucha contra el sistema, como The Matrix, que creo es mi película favorita de todos los tiempos. Así que descubí el camino hacia eso con superpoderes, y esta idea de que puedes obtener un poder, puedes obtener esta píldora y te puede hacer poderoso, ¿pero eso realmente da tu poder? ¿O estás encajando en otro sistema? Esos son temas que se sintieron muy ricos y espero que cuando la gente vea la película, los reciba como las preguntas más importantes.

-La trilogía de Christopher Nolan son como las películas de Michael Mann. ¿A qué se parecerá The Batman?

Ya veremos. Es difícil hablar de eso en esta etapa, porque quieres que la película hable por sí misma. Creo que lo que puedo decir al respecto es que, ya sabes, el personaje tiene 81 años ahora, va a estar dando vueltas durante mucho tiempo, y si miras esos 81 años de historia, ha pasado por generaciones muy oscuras y serias, ha pasado por épocas de ser muy cómico y ligero, y creo que es un testimonio del poder del personaje que se pueda interpretar de tantas maneras diferentes, por lo que toda la trama fue hacerlo de nuevo de una manera que no habíamos visto antes.