El huelguista mapuche que no quiso salir de la cárcel por estar en un “movimiento de carácter político”

Al preguntar entre los actores judiciales de La Araucanía quién de los 27 comuneros mapuches en huelga de hambre (en La araucanía y el Biobío) es el “más duro”, la respuesta no es el machi ni Celestino Córdova (condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay en 2013), ni los hermanos Tralcal (también sentenciados por el caso de 2013). la mayoría asegura que es Freddy Marileo Marileo, quien no quiere salir de la cárcel, aún.

Marileo está detenido en el la Cárcel de Angol, uno de los penales donde permanece recluida gran parte de los huelguistas de hambre, acción que han desplegado -según sus declaraciones- como una manera de protesta contra las medidas penitenciarias del Estado contra los presos mapuches.

Piden mayores beneficios para salir a realizar sus rituales, e incluso, los pasajes más radicales de sus peticiones, incluyen la liberación de quienes han sido detenidos por la comisión de delitos en la zona.

Fue el 5 de febrero de 2019 que este comunero mapuche y líder de una parte de la comunidad de Boyen, en Ercilla, fue arrestado.

Ese día, Marileo, disparó contra dos excompañeros de lucha: Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, hijos del lonko José Cariqueo Saravia.

Ambos jóvenes murieron en el lugar, y Marileo llamó a Carabineros para entregarse, asegurando una legítima defensa.

Sin embargo, con el correr de la investigación de la Fiscalía Regional de La Araucanía, el panorama comenzó a cambiar, hasta que Marileo fue acusado de doble homicidio.

Según las pesquisas del ente persecutor y la PDI, el imputado fue quien concertó la reunión con las víctimas, les dijo que solucionarían sus problemas, y los esperó antes de abrir fuego.

Cuando se entregó, Marileo puso a disposición de las policías una escopeta, con la cual hizo los disparos. La indagatoria, sin embargo, concluyó que el imputado habría usado un fusil, por el tipo de munición encontrada en el cuerpo de los víctimas.

De hecho, las balas encontradas dentro de los fallecidos corresponden a un calibre 5.56, es decir, a armamento de guerra.

Hace casi un año y medio que el imputado permanece en prisión, pero, en medio de una extensa huelga de hambre y un clima regional al rojo, Marileo pudo haber quedado en libertad.

Para el 30 de julio estaba fijada una audiencia de reivisión de medidas cautelares, en la cual se discutiría esta posibilidad ante el Juzgado de Garantía de Collipulli.

Según la resolución del tribunal, la defensa de Marileo, es decir, el defensor público Humberto Serri, “se desistió de la audiencia de revisión de prisión preventiva por expresas instrucciones del imputado, y no se abrió debate respecto de la prisión preventiva, por lo que el tribunal de oficio en dicha oportunidad por orden y garantía de las facultades conservadoras fijó esta audiencia (...). La voluntad del imputado ajusta a que no se revise su prisión preventiva, ya que se encuentra en un movimiento de carácter político que apunta a otros fines determinados, por lo que por eso el estima que modificar la medida cautelar atentaría con esos fines. En definitiva, la defensa no va a debatir la medida cautelar de prisión preventiva por expresas instrucciones del imputado”.

Además, se hizo presente que a pesar de la extensa cantidad de días en huelga de hambre, “en base a entrevista realizada por el defensor local jefe de la Defensoría Penal Mapuche, don Humberto Serri Guajardo, al imputado, se pudo constatar que Freddy Jonathan Marileo Marileo, a pesar del tiempo que lleva en huelga de hambre, mantiene plenamente sus capacidades mentales, por lo tanto se entiende que la decisión que el toma es meditada y de forma cuerda”. Por lo tanto, por todo lo anterior, su prisión preventiva se mantuvo.

Por ahora, el núcleo de Angol de las negociaciones con el gobierno sigue en el mismo pie: no se reunirán con las autoridades del Ministerio de Justicia.

La semana pasada, los representantes de los huelguistas de este penal desistieron de la cita con el Ejecutivo. Ayer, en tanto, seis de estos internos fueron trasladados al hospital de la zona, por presentar problemas de salud asociados a la huelga.