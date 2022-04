El último revés judicial de Jadue: Suprema rechaza amparo y alcalde insistirá en evitar juicio con inmobiliaria

El conflicto judicial que enfrenta al alcalde de Recoleta Daniel Jadue con la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista sigue vigente y suma un nuevo capítulo. Este lunes 4 de abril la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó, por cuatro votos contra uno, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible un recurso de amparo presentado por la defensa del jefe comunal.

En ese recurso, Jadue, a través de sus abogados Aldo Díaz y Ciro Colombara, pretendía que la corte impugnara el proceso penal que lo tiene enfrentado con la inmobiliaria. A juicio del alcalde, esta causa penal, que se tramita en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, genera una “privación, perturbación y/o amenaza a su libertad personal y seguridad individual” que viene “derivada de la ilegal perpetuación en su contra de un procedimiento penal viciado e ilegal”.

El caso se remonta a dos querellas ingresadas en contra de Jadue en 2017. Una la presentó el exconcejal de la comuna Salvador Smok (UDI) y otra corrió por parte de Francisco Walker y Gonzalo Rodríguez, ambos representantes de la firma inmobiliaria. En ambas acciones judiciales se relata que la pugna se originó por la construcción del Conjunto Armónico Bellavista ubicado en la calle Dardignac. Sin embargo, a juicio de Jadue ese proyecto “no se ajustaba a la ley ni es conveniente para los intereses generales”. En ese momento el jefe comunal dio un plazo para que la empresa corrigiera las observaciones pendientes. En medio de eso, decretó la demolición del inmueble. Sin embargo, meses después la Corte Suprema declaró que esa decisión de demolición fue ilegal. Además el querellante alega que Jadue ha negado desde 2013 la recepción de la segunda torre del proyecto, pese a los fallos judiciales que lo obligarían a ello, lo cual significaría una “desviación de poder”.

Esa pugna derivó en una investigación que fue llevada por el fiscal Centro Norte Jaime Retamal. El persecutor indagó los hechos durante tres años. En noviembre de 2020 Retamal cerró la investigación y luego comunicó su decisión de cerrar el caso a través de su decisión de no perseverar en el procedimiento.

Un recurso presentado “en secreto”

Dada la decisión del Ministerio Público, la parte querellante hizo una jugada ante el Tribunal Constitucional (TC) para forzar que el caso continuara a pesar de que la fiscalía optó por cerrar el caso y no formalizar. Por decisión unánime, el TC resolvió que era inconstitucional que el querellante no pudiera forzar la acusación es realmente una exigencia constitucional. Así fue como a pesar de que el Ministerio Público quedó fuera, el querellante pudo presentar acusación particular.

En ese escrito el abogado Christian Espejo -representante de Smok- acusó por los delitos de negociación incompatible y prevaricación administrativa. Además, solicitó una pena que para el primer ilícito en abstracto va desde los tres años hasta los cinco años de presidio y para el segundo “la suspensión del empleo en su grado medio” y una multa de 15 UTM.

Justamente por el hecho de que la fiscalía cerró el caso, y a pesar de lo resuelto por el TC, es que la defensa de Jadue estima que el proceso penal que ha continuado es ilegal. Por eso optó por el amparo. Sin embargo, el revés que sufrió ante el máximo tribunal no logró evitar, por ahora, tener que enfrentar un juicio oral por los hechos acusados.

A juicio del abogado de la inmobiliaria, Christian Espejo, “resulta contradictorio, por decir lo menos, que tanto el alcalde Jadue como su defensa hayan afirmado que la causa estaba cerrada y archivada, mientras que secretamente habían presentado el recurso de amparo que este lunes le fue rechazado por la Corte Suprema por estimar que no habían derechos vulnerados”.

El as bajo la manga de Jadue

Pese al fracaso del amparo en la Suprema, este martes 5 de abril la defensa de Jadue recibió una buena noticia. Un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago les abrió una nueva oportunidad para discutir el sobreseimiento del alcalde.

La defensa de Jadue alega que la acusación particular presentada por el querellante fue ingresada fuera de plazo. Si eso es así, entonces el escrito no sería válido. Colombara y Díaz ya habían expuesto esto ante el juez Pedro Advis, pero el magistrado no se hizo cargo del asunto. Según la defensa, con esta sentencia el tribunal de alzada de Santiago obliga al Tercer Juzgado de Garantía a que se haga cargo de tener que resolver ese incidente y, por lo tanto, discutir el sobreseimiento del imputado.

“Se revoca la resolución de 1 de febrero del año en curso, dictada por el Tercer Juzgado de Garantía en cuanto omite efectuar pronunciamiento respecto del fondo de la solicitud de sobreseimiento definitivo por razones formales que no son efectivas y que no pudieron ser consideradas al efecto; y en su lugar se ordena al referido tribunal pronunciarse derechamente sobre el asunto jurídico que sustenta dicha petición”, se lee en el fallo.

Por lo mismo, la defensa de Jadue pidió la recusación del juez Advis para evitar que siga conociendo de la causa. Este martes 5 de abril, el magistrado se inhabilitó. Dado todo este escenario, es probable que la audiencia de preparación de juicio oral, que está fijada para el 11 de abril, sea aplazada o suspendida.

“La acusación penal en contra del alcalde fue investigada, desechada, cerrada y archivada por el Ministerio Público. El alcalde es inocente. Los querellantes, de acuerdo a una decisión del Tribunal Constitucional, podían haber presentado acusación en contra del alcalde Jadue y habríamos ido a juicio oral, pero se los pasó el plazo. Por esa razón pedimos el sobreseimiento definitivo, pero en varias audiencias un mismo juez, el señor Pedro Advis, no se pronunció y citó a audiencia de preparación de juicio oral, lo que es obviamente erróneo. Ayer de manera unánime la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago señale si se les pasó el plazo y sobresea definitivamente. El juez Advis se inhabilitó, tal como lo pedimos. El Ministerio Público ya señaló la inocencia del alcalde Jadue y ahora esperamos que se sobresea definitivamente de la acusación”, afirma Colombara.

El abogado de la inmobiliaria rechaza el argumento. A juicio de Espejo “el TC tenía suspendida la causa, por lo que no corría plazo alguno, cuestión que era absolutamente conocida por la defensa del señor Jadue pero que hoy omite. Incluso el tribunal certificó dicha situación. El lunes próximo el alcalde Jadue se tiene que presentar sí o sí”.

Si es que fracasa este nuevo intento de Jadue y no consigue su sobreseimiento, tendrá que presentarse a esa audiencia en su calidad de acusado por los delitos de negociación incompatible y prevaricación administrativa.