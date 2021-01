En defensa de los animales: Los candidatos animalistas que anhelan ser parte de la Constituyente

Durante la última década surgieron con fuerza los movimientos veganos y animalistas. Hoy se habla sobre el maltrato, explotación tenencia responsable. Además de dietas vegetarianas o veganas para dejar de lado el consumo alimenticio de carne.

De cara a la convención constituyente han surgido múltiples voces que buscan reivindicar la situación de los animales. De norte a sur activistas, estudiantes o profesionales han declarado una causa común: defender los derechos de los animales en el proceso de redacción de la nueva Constitución. Y para eso se han animado a competir por uno de los 155 escaños del Palacio Pereira.

Quienes se atreven a pasar de activistas a candidatos insisten en que la legislación actual no contempla una protección total de los animales. Una de las mayores falencias, señalan, es que los “animales no humanos” no tienen reconocimiento en la actual Constitución, y que son considerados bienes o cosas en el Código Civil.

Entre los que se identifican como candidatos animalistas, pocos sobrepasan los 40 años. Y todos aseguran que durante estos meses de campaña su lucha será ganarse la confianza y los votos de la ciudadanía para redactar una nueva Constitución que califique a los animales como seres sintientes, y al mismo tiempo, como sujetos de derecho.

La fundación de América Latina, Vegetarianos Hoy, ya había lanzado en 2015 una campaña para incorporar a los animales en una nueva carta Constitucional. Hoy, al menos 43 candidatos convencionales están apoyando esta iniciativa.

Animalistas en la RM

María Elizabeth Hernández (32) es una de las candidatas al distrito 8. Ingeniera en administración, animalista y vegetariana, Hernández competirá por el Partido Ecologista Verde (PEV) en las comunas de Estación Central, Maipú, Quilicura, Pudahuel, Til Til, Lampa, Colina y Cerrillos.

“En la Nueva Constitución debe establecerse que los animales son seres sintientes y que son sujetos de derechos con necesidades particulares. Además, el Estado debe crear una institucionalidad encargada de velar por la seguridad y derechos de los animales, para poder vivir libres y en condiciones adecuadas”, señala Hernández.

Por el reñido distrito 11 irá la abogada penalista Celeste Jiménez (45). Durante su carrera se ha dedicado al derecho animal y a la lucha para que éstos sean reconocidos como individuos. “¿Cómo yo creo que deberían incorporarse a los animales? En primer lugar, el reconocimiento: nombrar a los animales en la Constitución. Luego, establecer que son seres capaces de padecer, de sentir”, explica la abogada.

Jiménez, quien también es presidenta de la organización Animanaturalis, inscribió su candidatura con su partido, el Ecologista Verde en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Peñalolén.

Por el distrito 12 -La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo- compite Ronald Leblebici (26), ingeniero y máster en economía de la U. de Chile, quien va como militante del Partido Ecologista Verde.

“No podemos hablar con propiedad de derechos animales mientras sigan siendo cosificados por la ley y la sociedad”, dice.

Leblebici también llama a ir más allá de los cambios en la nueva Constitución: “Mi propuesta da pie a cambiar la mentalidad de la sociedad, el Código Civil —que cosifica a los animales— y las leyes que legitiman su explotación”.

Ismael Mena (22) es otra de las cartas animalistas en la capital. El sábado pasado, con tan sólo 22 años, ratificó ante el Servel que competirá por el distrito 13 -San Miguel, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Cisterna y El Bosque- como militante del Partido Ecologista Verde.

Tal como otros candidatos, Mena apunta que es necesario crear un artículo en la nueva Constitución que considere a los animales “seres sintientes”.

A partir de eso, asegura que puede salir una ley que ratifique la protección y los derechos de los animales, y que permita la modificación del artículo del Código Civil que los considera “bienes muebles”.

Mena, a su vez, aboga por aumentar las penas por maltratos sostenidos y por reformar la Ley Sobre Tenencia Responsable, la Ley de Caza y ponerle prisa a la aprobación de proyectos, tales como el que prohíbe el uso de animales en contexto de manifestaciones por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Animalistas en regiones

En la región de Valparaíso, compite Dann Espinoza (34), activista socioambiental y animalista. Por medio de la lista de “Poder Constituyente a toda costa”, se inscribió como candidato independiente en el distrito 7, que agrupa a las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Rapa Nui, Juan Fernández, Cartagena, El Quisco, Concón y otras más.

Para Espinoza, que también es miembro de la red Ecosalvajistas, la nueva Constitución necesita un “enfoque ecocéntrico” para comprender que el ser humano es “un animal más” inserto en un ecosistema en donde todos somos interdependientes. “La abeja es importante, la hormiga también, el pájaro que viene a reproducirse es importante, toda esta interacción sostiene cadenas tróficas mayores”, asevera el activista socioambiental.

Una de las demandas fundamentales para Espinoza es acabar con la “esclavitud animal” que ve en distintas prácticas como los zoológicos y los acuarios, dado que “esa esclavitud que sostenemos con otros animales no humanos, después la homologamos a otros sistemas de esclavitud humana, esclavitud laboral, en el modelo de pensiones y en formas de hacinamiento”.

Más al sur, en el distrito 20, se presenta la candidatura de María José Gormaz (23). Licenciada en bioingeniería, María José desea ser parte de la próxima Convención pues sueña con “escribir una Constitución con perspectiva feminista y ecológica, teniendo como eje central la protección de las mujeres y la naturaleza”.

Al mismo tiempo, Gormaz señala que “los animales no humanos deben ser incluidos en la nueva carta magna, ya que son seres capaces de sentir y poseedores de dignidad. A través de la Constitución, podemos brindarles mayor protección de la que existe actualmente en la legislación chilena”.

La joven se inscribió con cupo del Partido Ecologista Verde, para intentar ganar un escaño en Concepción, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé, entre otras. También es parte de la campaña “Animales en la Constitución”, surgida desde la fundación Derecho y Defensa Animal.

Alejandra Westermayer (37), abogada animalista, que hace años logró la primera condena por delito de maltrato animal a nivel nacional, busca alcanzar un puesto en el distrito 26.

Westermayer también se ha desempeñado como Fiscal en la Superintendencia de Educación.

En esta ocasión, la abogada competirá como independiente con un cupo de Evópoli en el pacto Chile Vamos en Puerto Montt, Ancud, Castro, Chaitén, Cochamó, Dalcahue, Futaleufú y otras comunas. De acuerdo a su visión, la defensa de los animales también es un tema de la derecha.

Por ello, Westermayer afirma que la “Ley Cholito ha servido para tipificar el delito de maltrato animal, pero es más bien una ley educativa y se centra principalmente en las mascotas”. Esto sucedería, en palabras de la candidata, dado que la ley no se hace cargo de “las mascotas exóticas” ni de otros temas como “la regulación de la reproducción indiscriminada”.