En suspenso: Canadá pide más antecedentes para aprobar nombre de nuevo embajador de Chile

La mañana del viernes 30 de junio, mientras en París el embajador José Miguel Capdevila y su familia ultimaban detalles para abandonar Francia, sin saber cuál sería el destino final de su viaje, en Santiago la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, recibió un mensaje del gobierno canadiense que encendió las alertas en la cancillería chilena.

“Agreement is on hold” (”en espera o pendiente”), fue el mensaje enviado por la cancillería canadiense a la subsecretaria De la Fuente para advertir que el nombre de Capdevila propuesto por el gobierno chileno hace más de un mes y medio para asumir como jefe de la misión diplomática de Chile en Canadá “sigue en evaluación”.

Este tipo de mensajes no es habitual en la práctica diplomática, ya que lo normal es que el gobierno receptor apruebe o rechace el nombramiento de un embajador sugerido por otro gobierno, pero no es común que envíe notas a la cancillería para informar que “sigue analizando” el currículum del elegido por su contraparte, en este caso la chilena.

El hecho se suma a otra situación que dejó en evidencia que los canadienses han puesto especial atención a este caso y que no han visto con buenos ojos el apresurado enroque de embajadores que organizó la cancillería chilena para sacar a Capdevila de la embajada de Francia, la misma que había asumido sólo un año antes, previo al viaje del Presidente Gabriel Boric a París, previsto para fines de julio próximo, en el marco de una gira que llevará al Mandatario de visita oficial a España, Bruselas y Ginebra, además de Francia. El nuevo nombramiento de Capdevila se debió a la reciente apertura de un sumario en su contra por “presunto maltrato laboral”, el que se inició apenas en marzo pasado, tras conocerse las denuncias de dos funcionarias que se desempeñan en la embajada en París.

Hace menos de dos semanas, el gobierno canadiense había pedido a la cancillería chilena enviar más antecedentes sobre la trayectoria de José Miguel Capdevila para complementar la carpeta que había entregado el gobierno chileno el 11 de mayo pasado. En esa fecha Chile solicitó formalmente al gobierno del Primer Ministro, Justin Trudeau, el agreement para Capdevila como nuevo embajador en Ottawa, en reemplazo del embajador Raúl Fernández Daza, quien, a su vez, fue nombrado en París como parte de este enroque que ahora está en vilo y que ha generado sorpresa y molestia entre el personal del servicio exterior chileno.

Fuentes diplomáticas chilenas que pidieron reserva de su nombre, explicaron a La Tercera PM que no es común que un país solicite ampliar los antecedentes sobre la persona que ha sido designada para ocupar una embajada. “Eso puede interpretarse como un mensaje de que ‘no estamos satisfechos con lo que sabemos’ sobre esa persona. O sea, es una luz amarilla respecto de quien fue propuesto por Chile”, dijo la fuente.

El viernes pasado, luego de que La Tercera PM había dado a conocer la noticia del enroque de embajadores y los problemas que esto estaba generando, el canciller Alverto Van Klaveren confirmó la existencia del sumario y afirmó en una entrevista a T13 Radio que “Capdevila estaba a disposición de las autoridades”, por lo que aún no había una decisión tomada respecto de su destinación. En la oportunidad, Van Klaveren señaló que “no podemos pronunciarnos sobre solicitudes de agreement, porque eso se mantiene en reserva”.

A su vez, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien la semana pasada estuvo en Canadá con motivo de la celebración en Toronto del Chilean Day junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, viaje en el que aprovechó de sostener una ronda de consultas políticas con las autoridades de la cancillería canadiense, dijo ese mismo viernes que “no estamos en condiciones de decir nada respecto a un embajador nuevo en Canadá porque esto requiere un proceso diplomático que está en curso en los próximos días. Por lo tanto, por ahora no hay embajador en Canadá, pero hay un equipo funcionando allá. Cualquier proceso supone pasar por la consulta al gobierno canadiense. No estamos en condiciones de afirmar el nombramiento de ningún embajador si no pasa por el gobierno canadiense”.

Entre los diplomáticos chilenos hay preocupación por la forma en que la cancillería ha manejado este caso. Entre los miembros del servicio exterior chileno no se explican por qué la cancillería decidió apresurar la salida de Capdevila de la embajada en Francia, cuando no llevaba un año en el cargo, y el sumario en su contra recién se estaba iniciando, tanto así que la fiscal nombrada a cargo del caso no ha tomado siquiera declaración a los involucrados.

Por lo mismo, para evitar que el abrupto traslado de Capdevila fuera interpretado como una sanción anticipada en su contra, la cancillería decidió a inicios del mes de mayo enviarlo a Canadá para asumir como jefe de la embajada de Chile en Canadá, lo que fue formalizado el 11 de mayo pasado, cuando presentaron oficialmente su nombre al gobierno canadiense.

La fórmula de este enroque ha sido calificada por varios embajadores y exdiplomáticos chilenos como desprolija y varios en privado advertían de las consecuencias que podía generar ante el gobierno de Canadá, lo que ha quedado en evidencia en las últimas semanas.

“Esperamos ver cuál será la reacción de Teatinos 180 (donde está ubicado el edificio José Miguel Carrera, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores) respecto a si entregan esos ‘nuevos antecedentes’ (requerido por el gobierno de Canadá) y cuáles serán esos nuevos antecedentes”, afirmó un exembajador que conoce del caso.