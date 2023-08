¿Expulsarla o respaldarla? La tensión interna en RN por la diputada Cordero

Con molestia reaccionaron la mañana de este jueves la bancada de diputados de RN luego de enterarse de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero al diputado Diego Ibáñez (CS), luego de una querella en su contra por el delito de calumnias. Rápidamente el análisis que se hizo entre la bancada RN fue lo que consideraron como un trato “desigual” contra una de las integrantes del comité: la independiente María Luisa Cordero, quien fue desaforada por la Corte Suprema también en el marco de un juicio por calumnias.

De hace un tiempo atrás que la “Doctora” Cordero despertó una tensión interna en RN entre quienes la apoyan y los que piden que se desligue del partido, pues consideran que le hace daño a la colectividad. Esto, luego de haber cuestionado la violencia que sufrió la senadora Fabiola Campillay en el marco del estallido social, quien perdió la visión de sus dos ojos, además de los sentidos del gusto y del olfato tras el impacto de una bomba lacrimógena. “Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega (...) Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total”, dijo el 22 de marzo en una radio.

Desde derecha a izquierda, incluyendo al propio Presidente Gabriel Boric, la condena fue total en el mundo político. Y rápidamente los ojos se pusieron en la bancada de RN, de la cual ella es integrante en calidad de independiente. El emplazamiento fue a expulsar a Cordero, sin embargo, los diputados si bien condenaron la expresión, la han respaldado.

Lo cierto es que ha sido un tema que incomoda en RN y que se ha tocado en instancias formales como la directiva, la comisión política y los almuerzos de bancada del Congreso Nacional. Hay dirigentes que han pedido que se le expulse. Una de ellas fue la senadora y candidata a presidir RN Paulina Núñez, quien dijo el 24 de marzo: “(La senadora Fabiola Campillai) ha vivido una situación súper dolorosa. La reparación va a ser imposible si seguimos con actitudes negacionistas, dolorosas, violentas. Nuestra sociedad no se va a sanar si se producen esos comentarios. Me da vergüenza que forme parte de la bancada RN”.

Agregando que “hasta ahora lo único que hemos escuchado es un silencio cómplice, no entiendo muy bien por qué (…) Deben decidir qué va a ocurrir con ella, con su espacio político, el cupo y la representación que tiene”. En esa línea también han estado otros dirigentes como el comisionado político, Marcelo Brunet.

El tema también ha complicado a la directiva, liderada por el senador Francisco Chahuán y el secretario general, Diego Schalper, donde les preocupa cómo sus expresiones “manchan” al partido. Esto, debido a que no es primera vez que Cordero enfrenta un episodio polémico en el Congreso Nacional: en abril del año pasado cuando tuvo un duro enfrentamiento con la diputada Maite Orsini (RD). El desafuero de la Suprema, de hecho volvió a poner el tema en el tapete.

De todas maneras, la tensión interna ha estado marcada por el apoyo transversal de toda la bancada de los diputados, quienes se han negado a expulsarla y la han apoyado públicamente. De hecho, cuando fue desaforada el pasado 7 de agosto la bancada la respaldó. El líder del comité, Frank Sauerbaum, sostuvo que “es una opinión, por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito”.

Y es que son varias las razones que están detrás del blindaje de RN a Cordero.

La bancada de diputados de RN.

Los diputados consideran que los dichos de Cordero no pueden ser calificados de injurias, debido a que -dicen- emitió un juicio y no imputó un delito, a diferencia de la expresión de Ibáñez, quien deslizó que el empresario Juan Sutil estaba dando dinero a parlamentarios -entre ellos algunos de RN- para que votaran de determinada forma. Por lo mismo, consideran que es una “falta ética”, que no amerita que la expulsen y tampoco comparten que a Cordero se le haya desaforado. Hoy de hecho, RN arremetió contra la justicia por lo que consideraron una decisión desigual.

“El delito de injurias y calumnias se da en el ámbito privado de dos personas. Es complicado cuando las diferentes cortes tienen un fallo tan contundente, porque termina afectando el ejercicio de la democracia. Afecta los quórums, y a todas aquellas personas que por distinto motivo apoyan a un parlamentario”, sostuvo la diputada Ximena Ossandón.

La subjefa de bancada, Marcia Raphael, indicó que “los comentarios de la doctora Cordero, si bien no los compartimos como bancada, creemos que es un juicio, no un delito. Y si fuera por juicio podríamos escuchar todos los comentarios que se hacen en la sala de todas las bancadas. Y muchas personas podrían estar desaforadas”.

Otro factor es que entre los diputados RN consideran que Cordero hace un buen trabajo en la bancada y está alineada con el comité, a diferencia de otros diputados que se suelen desordenar en RN, como Jorge Durán. La bancada de hecho es conocida por desalinearse.

Por lo mismo, no quieren perderla.

Mientras que otro tema que se considera es el elemento “humano”. Cordero es cercana a todos los diputados. Cordero tiene 80 años, por lo que su edad también es un factor entre los diputados para no ser duros con ella. “En lo humano ella es una persona muy cercana. Es muy delicada y preocupada de cada uno”, indicó el diputado Andrés Celis.

También en la directiva afirman que no pueden tomar ninguna medida debido a que no es militante, y que la ley prohíbe las órdenes de partido.