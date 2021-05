Feministas y jóvenes: Karina Oliva e Irací Hassler, las sorpresas de la RM

Jóvenes, mujeres y ex dirigentas estudiantiles. Para algunos fueron la gran sorpresa de estas elecciones, pero la verdad es que aunque a la política tradicional le llame la atención su juventud, ambas tienen una experiencia en el trabajo con las personas, en terreno.

La nueva alcaldesa de Santiago, Irací Hassler tiene 30 años y Karina Oliva, la candidata a gobernadora por la Región Metropolitana que se enfrentará en segunda vuelta con el histórico DC Claudio Orrego, tiene 35 años.

La primera cuenta con diez años de militancia en el Partido Comunista y representa a una política más tradicional. La segunda, milita en Comunes y es representante del Frente Amplio, movimiento del cual también fue vocera.

¿Quiénes son estas mujeres que hoy asombran a la política?

Karina Oliva, la fuerza la está acompañando

Es nacida y criada en Bajos de Mena, Puente Alto. Siempre se presenta así. Dos horas se demoraba en llegar a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano donde estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales sin crédito y pagando ella misma su carrera gracias a un taller mecánico que armó a los 19 años y otros trabajos que tuvo.

En sus redes se define como “mamá de Emilia” (13 años), “Frente Amplista”, “Cruzada” y “Feminista”. Fanática del fútbol, también se reconoce admiradora de Bielsa y de la princesa Leia. Es más, en su página web lo primero que aparece es el reconocido peinado de Leia Organa, el personaje de ficción de la saga Star Wars.

FOTO: AgenciaUno

Fue presidenta de Poder Ciudadano y también vocera del Frente Amplio. En 2011 trabajó como asesora del senador Alejandro Navarro, entonces presidente del MAS, pero se alejó cuando este grupo decidió apoyar la candidatura de Michelle Bachelet en 2013. Ella eligió como candidato a Marcel Claude y se fue a trabaja con él.

Dede el 2018 es parte de Comunes, el partido que se formó entre la Izquierda Autónoma y Poder. Hoy, su objetivo es “levantar la primera ciudad feminista” y el último pasó para conseguirlo lo dará en junio cuando compita en segunda vuelta con el candidato DC.

La ciudad que propone Oliva, une cinco conceptos: una ciudad digna, sin miedo, justa, innovadora y verde, que proteja el medioambiente, pero al mismo tiempo fortalezca el empleo. “Quiero ser Gobernadora Regional porque somos un proyecto distinto, y sí se pueden hacer las cosas de otra manera”, “Comenzamos a escribir un nuevo futuro en la Región Metropolitana y en todo Chile”, señala en su Twitter.

Sobre aquellos que opinan que su paso a la segunda vuelta es una “sorpresa”, Oliva responde que estaban tan seguros que pasarían, como lo están ahora de que ganarán la gobernación. “Estábamos muy tranquilos, pero además nos deja contentos que es una contienda reñida, la diferencia es mínima y eso es importante para mí, para el equipo y para el Frente Amplio”, responde.

El trabajo para esta segunda vuelta, dice Oliva, lo iniciaron hace un rato, antes de conocer los resultados. “Vamos a salir a competir, no descansaremos hasta ganar el Gobierno Regional... Yo sí tengo experiencia y tengo mucha. La hemos logrando trabajando, silenciosamente porque nadie me ha nombrado ministra o intendenta. Tengo mucha conviccion y perseverancia. Con Claudio Orrego tenemos diferencias políticas, proyectos diferentes, esta no es una disputa personal. Estamos convencidos que vamos a ganar”.

Irací Hassler, matea y perseverante

Hace 10 años que es militante comunista, en el año 2011 ingresó a la “Jota” y en el 2018 al PC. Economista de la Universidad de Chile, senadora estudiantil durante su época de estudiante y hasta ahora concejal por la comuna de Santiago.

Se mostraba como una fuerte competencia en la alcaldía por Santiago, “no hay que mirarla en menos”, decían en el comando oficialista y finalmente le ganó el sillón al actual alcalde Felipe Alessandri (RN).

Reconoce que su nombre es raro y que toda su vida lo ha tenido que deletrear y que aún así, muchas veces lo escriben mal. Irací es de origen tupí-guaraní (su madre es brasileña). Su papá, es chileno pero con ascendencia suiza, de ahí su apellido. De hecho, estudió en el Colegio Suizo de Ñuñoa.

Ha declarado que su familia cercana no participa de la política y que su papá es de derecha, pero en su rama materna, hay antecedentes y también en el PC brasileño.

Lograr ser concejal por Santiago no fue fácil. No era conocida en la comuna pero consiguió su lugar, ¿cómo? “Dejando los pies en la calle”, ha dicho, misma lógica que aplicó para convertirse en alcaldesa de Santiago.

“Matea” y “perseverante” son los primeros calificativos con que sus cercanos la definen.

Al menos diez años, tiene la amistad entre la diputada Karol Cariola y la nueva alcaldesa. “Cuando ella entró a militar en el 2011 yo era secretaria general de las Juventudes Comunistas. Ella estudiaba Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile y era parte de un grupo de jóvenes que habían ingresado a militar en el contexto del movimiento estudiantil. Después se hizo vicepresidenta de la FECH. Seguimos trabajando juntas y nos fuimos haciendo amigas en el camino, conociéndonos en un ámbito más personal, compartiendo otras causas. Militamos muy juntas en el feminismo, hoy estamos haciendo una magíster de Género y Cultura también en la Universidad Chile, compartimos muchas cosas juntas y lo vamos a seguir haciendo”, declara Cariola.

La diputada Camila Vallejo (PC), dice que la conoce desde que militaba en las bases de las Juventudes Comunistas y “mucho mejor en las asambleas de la Fech y en el trabajo político de la Jota”.

¿Cómo la define? “Siempre ha sido muy alegre, muy entusiasta con mucha disposición al trabajo colectivo y muy estudiosa. Es una gran compañera, y creo que solo ha ido creciendo, creciendo y su compromiso ha logrado resultados en el trabajo básicamente, en la comuna de Santiago como concejala, en fin. Siempre ha estado liderando equipos, haciéndolos crecer, con un trabajo colectivo y mucha capacidad de trabajar con personas más allá de la militancia. Muy estudiosa, muy aplicada, muy inteligente y por eso está logrando buenos resultados”, indica Vallejo.

“Para nosotros representa no solo un proyecto de izquierda, de orgullo para la militancia comunista, sino también feminista y por eso están los resultados a la vista en la comuna de Santiago”, agrega la parlamentaria.

Cariola se refiere a ella como una mujer “extremadamente inteligente”, “perseverante”, “luchadora” y “que siempre lleva adelanta lo que se propone”, algo que ha demostrado en su rol como concejal.