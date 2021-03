Figuras del mundo político latinoamericano y europeo piden liberación de patentes de vacunas a nivel mundial

La liberación de las patentes de las vacunas contra el Covid-19 es un tema que ha estado en la tabla de discusiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde octubre del año pasado, cuando los gobiernos de India y Sudáfrica hicieron una petición al organismo con el fin de que permitiera una exención de la propiedad intelectual para medicamentos, vacunas, pruebas de diagnósticos y otras tecnologías mientras dure la pandemia, hasta que se logre alcanzar una inmunidad de rebaño a nivel mundial.

Si bien, esta petición ha sido apoyada por varios países de bajos y medianos ingresos, argumentando que el objetivo es producir masivamente medicamentos para combatir de forma más efectiva la pandemia, ha generado un enfrentamiento con las naciones más ricas, que se oponen a la propuesta porque, según su razonamiento, las patentes son necesarias para incentivar la investigación científica y el desarrollo de medicamentos

En la industria farmacéutica las patentes existen para que nadie más pueda copiar un medicamento una vez es desarrollado. Así, las empresas pueden controlar el precio y la producción.

Una enfermera se prepara para inocular a Jorge Pérez Padilla, en Iquitos, Perú, el jueves 18 de marzo de 2021. (Foto AP / Rodrigo Abd)

A principios de febrero se habían administrado 200 millones de vacunas a nivel mundial, sin embargo el 75% de los fármacos fueron entregados en los 10 países más ricos, como Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, según la OMS.

Para hacer frente a esta situación, hoy la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos publicó un manifiesto pidiendo la liberación de las patentes de las vacunas contra el covid-19 a nivel mundial. El escrito fue elaborado esta semana por once dirigentes internacionales de diferentes países de América Latina y Europa, entre los que se incluyen Miguel Ángel Rodríguez -ex Presidente de Costa Rica-, José Ángel Córdova -ex ministro de Salud de México que enfrentó la pandemia de 2009- y Carlos Massad, ex presidente del Banco Central de Chile.

“El objetivo es asegurar que tanto los países como las poblaciones los más pobres puedan acceder de verdad a las vacunas”, comenta a La Tercera José Antonio Rosas, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.

A un oficial de policía le toman la presión arterial antes de recibir una inyección de la vacuna AstraZeneca proporcionada a través de la iniciativa global COVAX, en Machakos, Kenia, el miércoles 24 de marzo de 2021. (Foto AP / Brian Inganga)

El manifiesto espera lograr este objetivo mediante la suspensión de las patentes de propiedad intelectual, que permitiría a los países producir “las mismas vacunas en alianzas con las industrias farmacéuticas, no como ahora, que si alguien quiere producir las vacunas es prácticamente imposible por las patentes que no están liberadas”, explica Rosas.

El escrito afirma que “el consenso mundial es que la vacunación es la única medida que puede alcanzar resultados contundentes y sostenibles para revertir la situación actual”. Sin embargo, los países ricos, que concentran un 15% de la población mundial, han contratado el 60% de la producción mundial de la vacuna, según Duke University Global Health Institute.

Además, “los costos de la investigación para el descubrimiento de las vacunas ya han sido financiados con las ventas de los medicamentos a los países ricos”, asegura el documento.

Un contenedor con 228.000 dosis de la vacuna AstraZeneca / Oxford que llega como parte del esquema global Covax, es descargado de un avión en una base militar en El Alto, Bolivia, el 21 de marzo de 2021 (Foto de Jorge BERNAL / AFP)

“Lo que pedimos es que, en un periodo de excepcionalidad, se suspendan las patentes para que los estados puedan producir directamente los medicamentos y además tener acceso a las tecnologías complejas que están amparadas por las mismas patentes y que son esenciales para la producción de las vacunas”, afirma el Director General de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. “No se trata de vulnerar las garantías de la propiedad intelectual, sino de subordinar el lucro a la protección del bien público global”, dice.

El manifiesto además pide aumentar los recursos al programa COVAX dirigido por la OMS, que busca garantizar vacunas a los países más pobres. “Es insuficiente. Con el monto actual no se alcanza a cubrir ni siquiera a las poblaciones más importantes de los países más pobres, sin considerar el retraso de la producción de vacunas que están liberadas”, afirma Rosas.

Según el documento, si se cumplieran los plazos de entrega de las vacunas, “apenas se lograría vacunar 500 de los 1.700 millones de habitantes de los países pobres y al 20% de los habitantes de países de ingresos bajos y medios”. Los atrasos en los plazos de producción de vacunas ha generado una demora generalizada en las campañas de inoculación, sobretodo en Europa, donde varios líderes se han visto obligados a ampliar las restricciones sanitarias para combatir la tercera ola.