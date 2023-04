“Guardias sin formación”: la millonaria multa de Carabineros a empresa de vigilancia del Monumental tras ingreso de cortejo fúnebre

“¡Entra, entra, entra!”, se escuchaba decir a una mujer que viajaba en uno de los 60 autos que ingresaron el Estadio Monumental, el lunes 24 de abril, con un cortejo fúnebre para despedir a uno de los integrantes de la Garra Blanca, identificado como Carlos Díaz González.

Los videos de la caravana de autos que ingresó al recinto ubicado en Macul, y el periplo que hicieron por el sector Arica, en la galería del estadio, ya se han viralizado bastante, junto con las reacciones y acusaciones cruzadas entre Blanco y Negro -concesionaria de Colo Colo-, Carabineros y el gobierno. Sin embargo, hay un dato relevante que alarma a las autoridades y que para los policías desnuda las falencias de la seguridad en los recintos deportivos.

El mismo día de la entrada del cortejo fúnebre, y ya cuando volvía la calma a Macul, personal del OS-10 de Carabineros llegó hasta las dependencias del Estadio Monumental para entrevistarse con los guardias privados que estaban en el lugar, donde se encontraron con una sorpresa: ninguno de los vigilante contaba con las credenciales y cursos necesarios impartidos por la autoridad para prestar servicios de seguridad.

Por lo mismo, el OS-10 -y así consignan los antecedentes policiales derivados a la Fiscalía Local de Macul- multó a la empresa Neopaz LTDA, firma que presta el servicio de seguridad a Colo-Colo para cuidar el recinto deportivo. “Se detectó la siguiente inobservancia a la normativa que regula la seguridad privada: persona jurídica que mantiene servicio de seguridad con personal sin curso de formación”, se lee en el documento que consigna la sanción.

La multa cursada por Carabineros a la empresa invoca los artículos tercero y octavo de la Ley 3.607, la cual establece normas sobre funcionamiento de vigilante privados. Según la sanción aplicada a la firma, la cual tiene domicilio en el centro de Santiago, “Carabineros de Chile certificará si se ha constituido el organismo de seguridad interno o la oficina de seguridad, o si se ha dado cumplimiento a las especificaciones señaladas en el estudio de seguridad aprobado previamente”.

Es en esa certificación que la policía uniformada detectó que los guardias que estaban apostados en el resguardo del estadio no contaban con la formación necesaria para operar. De acuerdo a las disposiciones legales, la empresa arriesga un parte que va desde los $ 2.300.000 a los $ 46 millones, pues ahora queda verificar sus antecedentes previos a esta multa y si son o no reincidentes en este tipo de sanciones.

La Tercera PM se contactó con la empresa, sin encontrar respuesta. En tanto, en los últimos minutos, Blanco y Negro tomó una importante decisión: terminar el contrato que mantenía con Neopaz LTDA, para avanzar en un mejor servicio de seguridad para el Estadio Monumental.

Convocatorias por redes sociales

Según los registros de la empresa, están operativos como una firma que presta servicios de seguridad, desde el año 2007, con una cantidad de empleados que va desde los 50 a los 100 funcionarios.

Neopaz LTDA presta servicios en los partidos que alberga Colo Colo, al menos -según sus redes sociales- desde el año 2012, donde no solo resguarda la seguridad del estadio en el día a día, sino que también durante los partidos.

Por ejemplo, en 2017, hacía un llamado por Facebook a los vigilantes que resguardaría el partido de Colo Colo contra Universidad de Chile, en agosto del 2017. “Estimados controles, se les ruega a los que asistirán el día domingo 27 actual, al Estadio Monumental, no deben llevar mochilas ni bolsos, estrictamente prohibido por la Intendencia, el que no acate será sancionado con el código 102 y expulsado del estadio, se les recuerda la vestimenta pantalón de tela negro, zapatos negros, camisa blanca y corbata negra, al no presentarse con su uniforme no podrá ingresar al servicio, deben traer consigo su cédula de Identidad. Se les recuerda citación 07.00 horas”, señalaron esa vez.

La empresa no solo ofrece su personal a Colo Colo, sino que también a locales de centros comerciales, locales financieros comunales (como ServiEstado), piscinas municipales y otras entidades de no tan alto riesgo como un estadio de fútbol.

Tanto la policía, como también el gobierno, advierten que los clubes de fútbol deben subir el estándar al momento de contratar firmas dedicadas a cubrir eventos masivos, como partidos de fútbol, o mantener en resguardo sus instalaciones, pues el no tener guardias capacitados desnuda una falencia en lo que dicen, los privados no se han querido hacer cargo.