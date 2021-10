La millonaria disputa del ex tenista Patricio Cornejo en contra del Estado por cierre de centro deportivo en medio de la pandemia

Una demanda en contra del Ministerio de Bienes Nacionales presentó Maurice Khamis, socio del ex tenista y capitán de Copa Davis, Patricio Cornejo, ante el 13º Juzgado Civil de Santiago en la sociedad que administra el centro deportivo que lleva el nombre del histórico deportista en Lo Barnechea. Esto luego de que el Fisco de Chile, en el marco de las medidas restrictivas, para combatir la pandemia del Covid-19 ordenó el cierre del inmueble.

Se trata de uno de los terrenos caros de Bienes Nacionales en la Región Metropolitana, un inmueble de 16.500 mt2 ubicado en el sector oriente de la capital, cuyo valor comercial asciende a $5.800 millones.

En la acción declarada admisible el pasado 23 de septiembre, el empresario explicó que desde el desde mediados de marzo de 2020 hasta la actualidad el club se mantiene cerrado debido al brote del virus y en algunos períodos ha podido funcionar sólo con actividades al aire libre acorde a lo dispuesto en el Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile (que en la práctica se ha reducido al arriendo de 7 canchas de tenis y 6 de pádel), lo que ha provocado pérdidas financieras y contables por más de $500 millones.

Frente a los problemas para operar la concesión del centro deportivo de propiedad del Fisco de Chile, el empresario demandó en tribunales una rebaja de la renta de arrendamiento, ya que no pueden operar a cabalidad del centro deportivo. En caso de que sea rechazada la acción, su defensa que encabeza el abogado Darío Calderón exigió el término del contrato de arrendamiento y que su cliente sea indemnizado en $1.617 millones, por conceptos de daño emergente y lucro cesante.

Los problemas comenzaron cuando el 26 de marzo de 2020 a las 00:00 horas el Ministerio de Salud ordenó la prohibición de eventos deportivos, profesionales y aficionados a través de la resolución exenta N°200. La acción también dispuso el cierre de gimnasios abiertos al público y se prohibió la realización de cualquier actividad deportiva, salvo para los deportistas profesionales que contaran con la autorización correspondiente de la autoridad competente.

En 2019, el empresario se asoció con el histórico tenista Patricio Cornejo para conseguir la administración del recinto deportivo que lleva el nombre de este último. Las bases de la licitación establecieron un periodo de arriendo del inmueble por cinco años, desde el 25 de mayo de 2019 al 25 de mayo de 2024, con una renta anual de $330.840.000, pagadera en 12 cuotas mensuales.

Al momento de suscribir el contrato de arriendo, el ministerio de Bienes Nacionales era encabezado por el abogado Felipe Ward (UDI) y el 28 de octubre de 2019 dejó el estamento para ser sucedido por el también abogado Julio Isamit. El cambio también provocó un deterioro en la relación que mantenían los socios con la autoridad.

Según consignó la demanda, Patricio Cornejo y Maurice Khamis han solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Bienes Nacionales, que acceda a la suspensión de la obligación de pagar la renta de arrendamiento, o en su caso, a una rebaja sustancial de la misma, únicamente por aquellos periodos en los que se ha encontrado impedida de desarrollar sus actividades, cuestión que la parte arrendadora ha negado consistentemente en reiteradas ocasiones, sin mayor fundamento.

“Es injusto pagar por algo que no se ha podido usar ”

Para poder llevar adelante el proyecto del centro deportivo, Cornejo puso los ahorro de su vida. Jugó Copa Davis y representó al país durante muchos años. Hoy en conversación con La Tercera dice estar preocupado por el conflicto que mantiene con el Ministerio de Bienes Nacionales. Asegura que “es injusto pagar por algo que no se ha podido usar”.

Consultado si podría caer en quiebra, si el Estado no flexibiliza su posición al exigir la totalidad del canon de arriendo en pandemia, respondió que “no creo ni quiero llegar a eso”. “No sé exactamente cuáles serán las medidas de aquí en adelante, pero hay que dar la pelea. Hay mucho invertido, porque entre lo que están cobrando por un arriendo a cinco años, ya se hizo una inversión para poder parar el club y el tiempo pasa volando. Prácticamente han pasado dos años sin poder hacer nada. Es mucha plata que se paga mensualmente, plata que no se ha podido producir para poder cumplir el requerimiento”

“Ha sido terrible esto, porque es injusto que te cobren por algo que no has podido usar. Es una cantidad importante. No es cualquier cosa. En la cuestión de número, quiebras y todas esas cosas, no sé a lo que vamos a llegar, con eso te digo todo”, concluyó ex ex tenista profesional.

Responde Bienes Nacionales

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales dijeron estar imposibilitados de modificar las condiciones de un contrato de arriendo que fue fijado a través de una licitación. En seis ocasiones, el estamento ofreció al deudor realizar un convenio de pago para pagar la deuda de $551 millones en cuotas.

Desde abril de 2020 a octubre de 2021, la secretaría ministerial no ha recibido los pagos del inmueble. y por lo tanto, puso término del arriendo mediante siete cartas de cobranza. En el proceso administrativo, el Fisco de Chile cobró la boleta de garantía y ahora se están derivando los antecedentes para que próximamente el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ejecute el cobro de la deuda y exija la restitución del inmueble.

Por medio de una declaración, explicaron que “el Ministerio de Bienes Nacionales se reunió en al menos 6 oportunidades con el arrendatario y sus abogados, con el objeto de buscar la regularización de la deuda existente y plantearle los mecanismos establecidos en la ley y el contrato de arrendamiento, que permitiesen el pago de la deuda y la continuidad del arrendamiento”.

“En dichas oportunidades se le ofreció de manera reiterada al señor Khamis realizar un Convenio de Pago que permitiese repactar la deuda existente en cuotas a plazo. Cabe destacar que dicha figura es el único instrumento que la ley faculta al Ministerio para facilitar el pago de una deuda”, añadió.

“De manera paralela, y ante el no pago de las rentas de arrendamiento por parte de Maurice Khamis, se notificó mediante 7 cartas de cobranza certificadas, no obteniéndose respuesta formal del arrendatario moroso de ninguna de ellas”, remató

“Bienes Nacionales no tiene relación jurídica alguna con el ex tenista Patricio Cornejo. Tanto así que la demanda interpuesta contra el Ministerio es presentada por el señor Khamis. El estamento tiene una cartera cercana a los 4.000 inmuebles fiscales arrendados. De esta cartera, hay alrededor 400 contratos en proceso de cobranza administrativa, de lo cual la deuda del Khamis supera el 30%”, concluyó.