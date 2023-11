La gestiones para que Carolina Goic le dispute la gobernación a Orrego

Hace dos meses, un grupo de militantes de la Democracia Cristiana (DC) llegó hasta una casa en Ñuñoa para compartir un asado. El evento tenía una invitada de honor: la exsenadora por Magallanes y exabanderada DC Carolina Goic.

Más allá de la camaradería, la cita tenía un objetivo político: invitarla a ser candidata en las elecciones del 27 de octubre de 2024 para competir contra Claudio Orrego el GORE Metropolitano, quien renunció a la DC.

Hasta la casa de Cristián Cancino -quien trabajó con Goic cuando era senadora- llegaron personeros como el actual presidente regional de la RM, Rodrigo Albornoz, el exdiputado Eduardo Cerda, los consejeros nacionales Nicolás Preuss y Humberto Sanhueza, y la vicepresidenta Ana María Hernández, entre otros. Lo que tiene en común este grupo, que se hace llamar Nueva Fuerza, es que estuvieron por el Rechazo en el plebiscito del año pasado, pese a que la postura institucional del partido fue promover el Apruebo.

En el marco de la comida se le hizo la oferta a la exparlamentaria. Según presentes, ella no lo descartó, pero señaló que tendría que hablarlo con su familia y que, de todas formas, sería complejo compatibilizar la candidatura con su actual trabajo en la Universidad Católica.

En conversación con La Tercera, Albornoz reconoce el gesto a Goic y fundamenta las razones políticas: “En la directiva regional del partido tenemos la convicción de que, para la mayoría de los militantes de la DC de la Región Metropolitana, resulta un hito importantísimo levantar una candidatura a la gobernación. El actual gobernador lamentablemente renunció a la DC y el partido está excluido de ese Gobierno Regional. En ese sentido, nosotros debemos levantar una candidatura que haga coherencia con nuestra propuesta para la próxima elección. Esos esfuerzos están en pleno desarrollo”.

Entre esos esfuerzos surgió el nombre de la exsenadora. “La candidatura a gobernadora por la RM de Carolina Goic, desde mi punto de vista, sería por lejos la mejor opción de la DC y de la centroizquierda”, comentó Preuss.

“Goic para nosotros representa una esperanza de que el partido pueda volver al centro. Ella no descarta la posibilidad de ser candidata a gobernadora”, complementó Sanhueza. “Nos gustaría que fuera candidata, es un buen nombre. Pero cualquier decisión es personal, pasa por ella”, agregó Hernández.

Así como esa opción, a Goic también se la ha puesto sobre la mesa la idea de presidir el partido o de asumir una candidatura a alguna alcaldía.

Sin embargo, las aspiraciones de la Nueva Fuerza rápidamente fueron descartadas por Goic. Consultada por La Tercera, ella respondió que “siempre se agradece el cariño y reconocimiento de tantas personas que quisieran que una tuviera una presencia más visible en política, pero, en esta etapa, estoy plenamente dedicada a mi labor como académica de la Universidad Católica y directora ejecutiva del CECAN (Centro para la Prevención y el Control del Cáncer) y mis roles en la Fundación Todas y Foro Nacional del Cáncer”.

En su última aventura electoral, cuando fue candidata presidencial por su partido, Goic consiguió 387 mil votos a nivel nacional, lo que equivale a un 5,88% de los comicios. En esa ocasión quedó por detrás de Sebastián Piñera, Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez y José Antonio Kast. Y logró superar a Marco Enríquez-Ominami, a Eduardo Artés y a Alejandro Navarro.

Con o sin Goic, la DC está en un problema en lo que se refiere a las elecciones de gobernadores. Preuss reconoce que “la DC está en una encrucijada: tenemos una gran deuda de arrastre y nuestros recursos hoy día no son del todo eficientes para enfrentar las campañas electorales. En ese escenario, y en función de la Ley 19.884, la DC está prácticamente obligada a llevar candidaturas a gobernadores en las regiones donde la elección anterior presentamos candidaturas. Es decir, Los Lagos, el Biobío, el Maule, la RM, Coquimbo y Arica”.

El consejero nacional explica que “debido a la alta cantidad de votos obtenida por el partido (en las pasadas elecciones de gobernadores), el Servel realizará un depósito bancario en función de la inscripción de candidaturas. Es decir, si la DC inscribe candidatos a gobernadores, tendrá un aproximado de $1.000 a 1.500 millones de pesos. Por lo tanto, estamos prácticamente obligados a inscribir candidaturas para recibir esos recursos y hacer campaña”.

El 11 de octubre, Orrego confirmó a La Tercera que iría a la reelección. En esa instancia, consultado respecto a cómo lo lograría en términos de alianzas, explicó que “este es un tiempo de conversaciones con todo el mundo. Un independiente siempre tiene que tener claro que lo más probable es que tenga que salir a juntar firmas, pero eso no quiere decir no buscar apoyo en distintos actores que crean que uno ha hecho un buen trabajo. La gente sabe que mi domicilio político es la centroizquierda. De ahí no me he movido desde hace 40 años, más allá de que hoy día no milite en un partido”.

Sin embargo, en su expartido no todos se inclinan por respaldarlo. Por lo mismo, se mantiene activa la búsqueda de candidatos. “Nosotros los democratacristianos dejamos los pies en la calle para que Orrego resultara electo. Lamentablemente hoy día la DC no participa de su administración. Por lo tanto, no nos vemos con la necesidad de apoyar una reelección del actual gobernador”, reclama Preuss. “Nosotros preferimos que los candidatos sean militantes de la DC. En las gobernaciones regionales, donde hoy hay independientes, queremos que haya militantes”, complementó la vicepresidente Hernández.