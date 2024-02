Listas de espera en los hospitales no ceden al alza, aunque los tiempos se reducen hasta un 19% en un año

Hoy, uno de los principales objetivos del Ministerio de Salud es reducir las listas de espera, que pasaron a ser las más abultadas desde que hay registro en el sistema sanitario nacional, pues la pandemia obligó a atender las infecciones causadas por el Covid-19, provocando una ralentización inédita en la atención del resto de las afecciones.

De acuerdo a las cifras publicadas por la cartera- a través del visor ciudadano, Tiempos de espera-, las listas registran un nuevo aumento, tanto para procedimientos quirúrgicos como para las consultas de especialidad.

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, en el transcurso de un año los registros pasaron de 302.363 a 333.363. Sin embargo, la mediana de espera se redujo en 70 días, pasando de 289 a 259. Por otro lado, la lista de consultas de especialidad pasó de 2.205.524 registros a 2401.560 , pero la espera disminuyó de 268 días de espera a 240.

En ese contexto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, explica a La Tercera que es más importante reducir los tiempos que los casos: “No tenemos cómo disminuir el número de personas que consultan. De hecho, es mejor que consulten, porque si no van a estar más graves. Por eso no ponemos el énfasis en el número de personas, porque para nosotros no es controlable, como si lo es el tiempo”.

Así como las personas que consultan han aumentado de manera sostenida, los tiempos también han ido bajando. De hecho, en el caso de las intervenciones, el tiempo se espera se redujo un 19.5 % en el transcurso de un año. Y en ese mismo periodo, el tiempo que aguardan los pacientes por una consulta de especialidad disminuyó un 10%.

El subsecretario de Redes sostiene que para reducir los tiempos han implementado diversas estrategias para aumentar la productividad del sector, como por ejemplo, la activación de pabellones, la extensión horario de los establecimientos asistenciales y la compra de prestaciones a la red privada. Asimismo, añade que “hemos mejorado sustancialmente la evaluación quirúrgica, es decir, nos aseguramos que los pacientes que ya están con operaciones programadas estén en condiciones adecuadas, tanto personales como las de exámenes, con eso hemos disminuido bastante las suspensiones de cirugía”.

Por otro lado, Fernando Araos, quien fue subsecretario de Redes Asistenciales desde marzo de 2022 a junio de 2023, sostiene que “este aumento importante del número de cirugías todavía no está siendo suficiente para disminuir aún más el número de pacientes en lista de espera que hemos visto que ha venido en aumento. Y en este sentido hay que destacar que las acciones que está tomando Fonasa, pues recientemente publicaron una licitación realmente importante de más de 90 mil millones para realizar intervenciones quirúrgicas no Ges”.

El pasado jueves, a través de Mercado Público, Fonasa publicó una licitación por 90 millones de pesos para comprar servicios de prestaciones de salud y GES y de prestaciones quirúrgicas no GES a prestadores privados.

En ese contexto, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, que la compra de prestaciones es una de las estrategias más importantes para reducir las listas y que debe seguir mejorándose: “Hay un problema epidemiológico que tiene que ver con la pandemia, pues muchas personas no consultaron y lo están haciendo ahora, lo que hace que aumente significativamente la demanda. Por otro lado, la oferta no es suficiente, pues no están comprando las prestaciones necesarias al sector privado”.

En cuanto a la espera, el especialista añade que “la reducción en los tiempos es una rebaja modesta, pues las personas siguen esperando más 200 días para ser atendidos”.

De acuerdo al último informe que envió la cartera sanitaria a la Cámara de Diputados y al Senado, en 2022, 38.564 personas fallecieron sin atención y esperando por una consulta médica o una cirugía. Al mismo tiempo, el documento revela que fallecieron 5.437 personas con alguna garantía GES no atendida, incluso algunos pacientes con más de una, pues ellos suman 6.110 garantías incumplidas.