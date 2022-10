Lucas Mesquita, cineasta y director de documental sobre la pandemia: “Brasil votará por todas las víctimas de Jair Bolsonaro”

En las calles de Sao Paulo cuesta ver a gente con mascarilla contra el Covid-19, aunque en los locales de la Avenida Paulista se las puede encontrar en promoción a dos por cinco reales, unos 870 pesos chilenos. Según el boletín actualizado a esta semana, la ciudad acumula casi 2,3 millones de casos confirmados y 44.067 muertos. Cifras que palidecen frente a las de Brasil: 34,8 millones de infectados y 688.013 fallecidos registra el país de 215 millones de habitantes desde el inicio de la pandemia.

La gestión del Covid-19, de hecho, fue el tema central del primer bloque del debate presidencial del pasado 16 de octubre entre el Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Al iniciar el cara a cara, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) le preguntó a su rival si no cargaba en sus espaldas la culpa por el sufrimiento y por los miles de vidas que se podrían haber salvado.

Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro participan en un debate presidencial en Sao Paulo, el 16 de octubre de 2022. Foto: AP

“No hago acusaciones falsas, uso datos científicos. Su negligencia hizo que 680.000 personas murieran, cuando más de la mitad se podría haber salvado. Usted se burlaba de la vacuna, dijo que lo convertiría en un yacaré, imitó a las personas sin aire”, dijo el expresidente en esa ocasión.

“Eles Poderiam Estar Vivos” (Ellos podrían estar vivos) es precisamente el nombre de un documental estrenado a fines de septiembre que aborda los supuestos delitos del gobierno de Bolsonaro durante la pandemia. Una producción independiente de los hermanos Lucas y Gabriel Mesquita, el filme presenta testimonios de familiares de víctimas de Covid que culpan al presidente de las muertes, ya que en su momento el gobierno federal incluso se negó a comprar vacunas para combatir el virus.

En esta entrevista con La Tercera, Lucas Mesquita se refiere a su documental y las elecciones presidenciales de este domingo, en que Lula y Bolsonaro se disputan el sillón del Palacio de Planalto.

¿Qué lo motivó a hacer este documental?

La idea de hacer una película sobre los crímenes del gobierno de Bolsonaro en la conducción de la pandemia vino de mi hermano Gabriel. Él vive en Vancouver, Canadá, pero solíamos seguir juntos las noticias sobre la pandemia en todo el mundo. Incluso antes de que el virus llegara a Brasil. Estábamos disgustados, porque Brasil tenía una especie de máquina del tiempo y no la aprovechó. Vimos lo que estaba sucediendo en China, después en Europa, luego en EE.UU., y exactamente lo mismo sucedió aquí uno o dos meses más tarde. Respondiendo de manera muy objetiva, lo que nos motivó fue la revuelta con el psicópata que gobierna Brasil.

Personas reaccionan mientras participan en una ceremonia conmemorativa en honor a las víctimas del Covid-19 en la Avenida Paulista en Sao Paulo, el 23 de octubre de 2022. Foto: Reuters

Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por Covid-19. ¿Cuánto afectó la pandemia el estado de ánimo de la sociedad brasileña?

Afectó de forma extremada. Es lógico que el virus trajera muertes y destrucción en todo el mundo, pero Brasil fue el campeón mundial del negacionismo. El país sufrió mucho con el gobierno haciendo todo lo contrario a lo que predicaba el consenso científico. Contamos con el sistema de salud pública más grande del mundo, con experiencia en prevención de enfermedades y excelencia en vacunación. Podríamos haber sido el país con la mejor respuesta a la pandemia en el mundo. Fuimos los peores. Saber que todo esto podría haber sido diferente es desesperanzador. Brasil tuvo la mala suerte de tener al peor presidente de la historia en el momento sanitario más dramático de los últimos 100 años. Obviamente esto afectó el estado de ánimo del país de manera extrema.

Con todo lo que ha dicho, ¿cómo resumiría el manejo de Bolsonaro frente a la pandemia?

Es como el trabajo de Joseph Mengele durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Cree que la gestión de la pandemia será un factor que los brasileños considerarán a la hora de votar este domingo?

Sí. Pero no como debería. El gobierno de Bolsonaro apostó por la inmunidad de rebaño. La idea era conseguir que el 60% o el 70% de la población se contagiara rápido del virus, porque creían que así la pandemia acabaría por arte de magia. Incluso en medicina veterinaria esta estrategia de inmunidad colectiva se usa con vacunas. La mayoría del ganado está vacunado y en un momento dado se inmuniza a todo el rebaño. Pero Bolsonaro estimuló el contagio de un virus altamente letal, sin importarle la vida. Para ellos, los más fuertes sobrevivirían. Solo morirían los ancianos y aquellos con comorbilidades. Una visión totalmente de la eugenesia. Más de la mitad de las mujeres y hombres brasileños que murieron podrían estar vivos. Y el culpable es Jair Bolsonaro y sus asistentes. No por negligencia u omisión, sino por estrategia. Lo hicieron intencionalmente. Fue un asesinato deliberado.

¿Qué riesgos corre Brasil si Bolsonaro es reelegido?

No existe tal riesgo. Bolsonaro será derrotado el domingo. Brasil votará por todas las víctimas de Jair Bolsonaro. Intentará dar un golpe, por supuesto. Después de todo, lleva dos o tres años anunciando esto. Pero no lo hará. Trató de cooptar todas las instituciones, pero no lo consiguió. Perderá en las urnas, en las calles, en la Justicia. Y esta derrota será solo el primer paso en la caída de Bolsonaro. El próximo capítulo será su arresto por crímenes contra la humanidad.

Jair Bolsonaro y Sergio Moro se miran durante el debate presidencial en Sao Paulo, el 16 de octubre de 2022. Foto: AP

Usted criticó la reconciliación entre Bolsonaro y Sergio Moro en un grupo de WhatsApp integrado por alrededor de 250 empresarios, intelectuales, periodistas, publicistas y políticos, entre ellos, el propio exjuez, quien luego de esto pidió su expulsión del foro. Moro apoya la reelección de Bolsonaro, ¿qué opina de esto?

Este juez es uno de los mayores culpables de esta situación que estamos viviendo actualmente. Eligió a Bolsonaro y luego se fue a trabajar para él. Él y la Operación Lava Jato son el padre y la madre del bolsonarismo, que trajo tanta muerte y destrucción al país. Este acercamiento de ellos solo prueba que el presidente Lula es inocente, que Moro es un juez parcial y que no había otra opción que la anulación de todos los procesos. Moro siempre ha actuado como político. Pero solo ahora tuvo el coraje de postularse para un cargo electivo. Le lavaron el cerebro a la opinión pública para que pensara que este tipo era un héroe, un ejemplo en la lucha contra la corrupción. Pero la máscara cayó. La mayoría de la población se dio cuenta de que era un fraude. Tanto es así que renunció a postularse para Presidente de la República porque pasaba vergüenza en todas las encuestas. La historia se encargará de incluirlo en el lugar que se merece: el tarro de la basura.