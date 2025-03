Matthei empieza a armar su Congreso: Francisco Orrego y exconvencionales que aspiran ser parlamentarios se reúnen con la candidata

Hasta el domicilio de la exconvencional constituyente Constanza Hube (UDI) llegó ayer por la tarde la candidata presidencial Evelyn Matthei. Además de la propia Hube -que planea competir por el Distrito 11 en las próximas elecciones parlamentarias- en el encuentro también estuvieron presente los exconvencionales Ricardo Neumann (UDI) -por el Distrito 16 en la Región de O’Higgins-, Katerine Montealegre (UDI) por el D26 y Eduardo Cretton (UDI) por el D22. También llegó hasta la reunión el excandidato a la gobernación metropolitana, Francisco Orrego (RN).

La cita se da en medio de los planteamientos que ha hecho la abanderada de la UDI y RN para la negociación parlamentaria. A inicios de esta semana -y en medio de sus llamados a consolidar una “coalición amplia” desde el Partido Demócratas al Partido Nacional Libertario-, Matthei afirmó que “hay muchas formas distintas de ponerse de acuerdo”, aludiendo a posibles pactos por omisión si es que no existe una lista única de la derecha.

Y ejemplificó: “Una forma es decir ‘miren, en esta región si van ustedes en una lista parlamentaria y nosotros también, no importa porque no nos hacemos daño. En esta otra región en cambio podemos perder la mayoría’. (Esa ingeniería) la debiéramos haber hecho ya en las elecciones del año pasado”.

Así, la reunión que fue en un contexto más distendido, la exalcaldesa de Providencia le transmitió su respaldo a la “bancada juvenil” que aspira a llegar al Parlamento. Afirmó que la experiencia de los exmiembros de la Convención Constitucional, donde -en ese entonces- la derecha ni siquiera alcanzó el tercio del órgano, es muy valorada por ella y por el sector. Lo mismo destacó de Orrego, quien terminó siendo la carta del sector contra el gobernador Claudio Orrego. La candidata señaló que todos tienen las condiciones técnicas para llegar a la Cámara de Diputados.

Tras el encuentro, Francisco Orrego señaló que “este grupo nace de la UDI. Llevan trabajando un tiempo y en pro de que entendemos que es fundamental la unidad del sector en las próximas elecciones, que se debe renovar la derecha y que el enemigo común está al frente, me invitaron a sumarme lo cual acepte encantado. Somos un equipo sub-40 que jugamos por la defensa de nuestras ideas. Hijos de los 30 años, que queremos reivindicar el legado de nuestros padres y abuelos. Venimos a darle un nuevo relato a nuestro sector, a renovar a la derecha con una agenda de causas concretas y claras”.

El militante RN, además, ha estado en conversaciones con la exalcaldesa para asumir el liderazgo del bloque de jóvenes que estarán en su campaña.

Hube, en tanto, aseguró que “Evelyn Matthei siempre ha estado comprometida a abrirle las puertas a nuevas generaciones, y por eso es crucial contar con un grupo diverso y amplio de candidatos comprometidos a defender y promover nuestras ideas con valentía. Esto es esencial, tanto para un futuro gobierno como para la mayoría parlamentaria que aspiramos a construir”.

Aunque aún la negociación de listas parlamentarias no entra en tierra derecha, Chile Vamos apuesta a incluir a los partidos de centro (Amarillos y Demócratas) en su pacto electoral. Frente al portazo del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y la probable alianza del Partido Social Cristiano con estas dos colectividades, el timonel UDI, Guillermo Ramírez, ha insistido en que “nosotros no vamos a ser un factor de división, queremos ser un factor de unidad. Y hacemos un llamado a todos aquellos que están rechazando la unidad para que no confundan quién es el adversario”.