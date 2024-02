“Casta a la vista, baby”: El amenazante mensaje en “modo Terminator” de Milei que encendió el debate en Argentina

Este jueves, el Presidente de Argentina, Javier Milei, compartió en la plataforma Instagram una edición del humorista gráfico Nik con parte de su rostro reemplazando a la del personaje fílmico “Terminator”. La ilustración arremete directamente contra sus opositores con el siguiente texto: “Belliboni (líder piquetero del Polo Obrero), detectado; sindicalista, detectado; gobernador, detectado; diputado, detectado. Casta a la vista, baby”.

Junto a ello, Milei ya había publicado minutos antes un mensaje dirigido a sus detractores. En el contexto de su visita este jueves al kibutz Nir Oz -atacado por Hamas el pasado 7 de octubre-, al sur de Israel, en la frontera con Gaza, publicó fragmentos en hebreo de la Biblia, en concreto del Éxodo, del Antiguo Testamento, que describen lo que ocurrió cuando Moisés escribió las Tablas con los 10 mandamientos. Se trata de los versículos 19, 20, 21 y 26 del Capítulo 32 del Antiguo Testamento.

Los extractos fueron rápidamente traducidos por su exaliado, Carlos Maslatón, quien lo acusó de creerse Moisés y afirmó que el mensaje puede ser entendido como una amenaza “contra la democracia argentina”, porque los versículos 19 y 21 explican cómo Moisés castigó a los hebreos por impacientarse mientras escribía los 10 mandamientos. Según el relato, “‘el pueblo’ construyó un becerro de oro, mezcla de fiesta y de protesta” porque el profeta tardaba mucho en concluir su escritura.

“Al regresar Moisés al campamento hebreo, destruye el becerro de oro y procede a castigar como corresponde”, resumió Maslatón en la red social X, realizando un paralo con el estado actual de la relación entre Milei y el Parlamento. El abogado detalló: “Los diputados en el Congreso se la podaron (lo que hace las veces del becerro de oro) y él entonces como venganza rompió la (ley) ómnibus a través del diputado (Oscar) Zago al mandarla a comisión parlamentaria”. Para el también exconcejal bonaerense, Milei “se la cree en serio” y va a castigar al Congreso.

“No le habla más hasta que todos se rindan ante su voluntad, porque él es el dueño del Estado, se hace lo que él dice, no se le discute nada y su poder es y debe ser absoluto por gracia del Todopoderoso”, continuó Maslatón. La publicación de la ilustración “Mileinator” generó molestia. El dirigente piquetero Eduardo Belliboni, por ejemplo, indicó en diálogo con Télam que denunciará al Presidente bajo los cargos de “intimidación pública, incitación a la violencia y amenazas”.

“Es muy importante reaccionar rápidamente, porque las amenazas en el país no son en vano. Tenemos una historia de dirigentes asesinados provenientes de los gobiernos y el Estado”, aseveró Belliboni, acompañado por referentes del Frente de Izquierda, Gabriel Solano y Romina del Plá, informó La Voz.

Tanto el chiste de Nik en el que representa a Milei como una máquina de matar detractores, como los extractos de la Biblia en hebreo, se suman a la ofensiva que el presidente ha emprendido en contra de sus opositores tras su derrota este martes en el Congreso, en el marco del debate en particular de la “ley ómnibus”, el proyecto estrella con el que Milei pretende desregular la economía y reducir el peso del Estado argentino.

“Desde el exterior Milei no ha dejado de hostigar a gobernadores y diputados que no le votaron todo lo que él pretendía lograr de mínima en la Cámara de Diputados. Al límite de reproducir en las redes una polémica ilustración que lo muestra como un Terminator en cuya mira tiene a gobernadores, legisladores y dirigentes políticos y sindicales. Tensionar siempre; distender jamás”, escribió el columnista Claudio Jacquelin para el diario argentino La Nación.

“La impresión de muchos de que lo ocurrido en el Congreso acortó la luna de miel (mientras Milei está en la luna) no penetra en la Casa Rosada y el recurso de acusar a la casta no durará mucho si en breve no hay mejoras palpables en la vida cotidiana”, agregó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de Israel, Isaac Herzog, mientras observan los escombros de una casa quemada durante el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas en el Kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, el 8 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Según el sitio La Política Online, el partido oficialista La Libertad Avanza se encuentra desorientado con la derrota, y así, a pesar de que la falta de muñeca política hizo naufragar la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, el nombre formal de la “ley ómnibus”, en el gobierno continúan ninguneando a sus aliados.

“Fuera del láser de Mileinator han quedado a salvo los dirigentes y los diputados del macrismo que levantaron la mano a favor de todos los artículos tratados en la votación en particular y que inmediatamente después de la caída del proyecto se jactaron de su apoyo con un pronunciamiento público”, continúa Jacquelin.

La Política Online recordó que el presidente ya había hecho algo similar cuando trató a los legisladores de “vagos” horas después de que fuera aprobada en general la ley ómnibus. En ese momento el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Julio Cobos, salió a responderle. “Presidente Javier Milei, el problema no es trabajar en enero o en cualquier mes, el problema es hacerlo mal producto de la improvisación y el desconocimiento. Si este es su logro, avísenos para no seguir buscando una propuesta a temas complejos como las privatizaciones”, apuntó.

Quien se ha mostrado alarmada por toda la agitación que dejó el derrumbe del proyecto, es la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se reunió el miércoles con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y fuerzas provinciales para minimizar el daño y contrarrestar la oposición del kirchnerismo, que está decidido a rechazar todas las propuestas del oficialismo. Aunque evitó comentar sobre la respuesta del jefe de Estado, mostró inquietud por un estilo de relación con las fuerzas políticas dialoguistas que difieren de su enfoque desde que asumió en la Cámara Alta.

Milei ha expresado su ira a través de X, dándole retuits y me gusta a todo lo que apoya, pero que no debería decir. Entre las publicaciones, el mandatario ha dejado entrever su intención de convocar un referéndum para la aprobación de la ley ómnibus, ha acusado de “traidores” a la oposición y amenazado con que “ahora se conocerá el verdadero ajuste”. Los me gusta y retuits han sido variados, lo que confirma que en Israel, donde Milei estuvo de visita desde el martes hasta ayer, contaba con una “buena conexión a internet”, ironizó el diario Página/12.

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de Israel, Isaac Herzog, conversan frente a los escombros de una casa quemada en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, el 8 de febrero de 2024. Foto: Reuters

La impresión de muchos de que lo ocurrido en el Congreso acortó la luna de miel (mientras Milei está en la luna) no penetra en la Casa Rosada y el recurso de acusar a la casta no durará mucho si en breve no hay mejoras palpables en la vida cotidiana. Claudio Jacquelin en su columna para La Nación

Este jueves, tras arribar a Italia, se le vio más calmado a Milei, aunque mantiene el ímpetu de reconfigurar sus proyectos políticos y en consecuencia, rediseñar su gabinete, según informó hoy el diario argentino Clarín. “Aunque ya no luce enojado y en su entorno dicen que ‘se enfrió', lejos de haberse arrepentido al blanquear su malestar con los gobernadores y los diputados que les responden, está convencido de que lo ocurrido en torno a la ley ómnibus no puede ‘dejarlo pasar’”, informa el diario trasandino.

Así, respaldó los dichos de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien sostuvo que “no se puede estar en la misa y la procesión al mismo tiempo”, en clara relación a los funcionarios del Ejecutivo que responden a gobernadores cuyos diputados votaron artículos contra su proyecto. También le confió a su círculo íntimo que cuando vuelva a Buenos Aires el próximo martes, tiene previsto hacer cambios en el Ejecutivo: “Espero que se vayan solitos. Si no se van, los rajo”, dijo, según reconstruyó Clarín de fuentes inobjetables de la comitiva oficial.