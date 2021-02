¡No podemos tener privilegios!: Controversia en la Suprema porque jueces pidieron inocularse en sedes judiciales

Hace 2 horas

En una acalorada discusión, por 10 votos contra 9, los ministros del máximo tribunal determinaron solicitar a la autoridad sanitaria que la inoculación de magistrados, funcionarios judiciales, notarios y conservadores se realice en sus lugares de trabajo, pese a que durante la pandemia el sistema, en su mayoría, ha operado de forma no presencial y vía telemática. La disidencia argumentó que era mejor someterse a las mismas reglas que el resto de la población y no pedir facilidades. Fiscales y defensores aún no tienen fecha para recibir la dosis.