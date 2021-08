Pacto parlamentario: la apuesta de la UDI por JVR, los esfuerzos por convencer a Mañalich y la renuncia de seremis

El comité electoral de la UDI se reunió a las 18.30 de ayer para resolver uno de los principales nudos que el partido debía afrontar para las elecciones parlamentarias de noviembre: la disputa entre el diputado Gustavo Sanhueza y la senadora Jacqueline van Rysselberghe por el cupo para competir por un escaño en la Región de Ñuble.

La nominación había generado polémicas y declaraciones cruzadas en las últimas semanas, enfrentando a los dirigentes de la zona en dos bandos. Finalmente, con una encuesta en mano y un análisis que detallaba los pros y contras de cada contendor, el comité UDI zanjó el conflicto en favor de la expresidenta de la tienda. De esa forma, el diputado anunció que no irá a la reelección y se retirará del Parlamento, apenas cuatro años después de haber llegado.

Esta definición marca la etapa final de una serie de determinaciones que las colectividades deben tomar, junto con concluir las negociaciones para la distribución de cupos para cada partido de Chile Vamos.

A cuatro días del plazo máximo para la inscripción de candidatos ante el Servicio Electoral, algunos de los presidentes, secretarios generales y encargados electorales oficialistas se reunieron esta mañana en la sede de RN, donde anunciaron que este sábado inscribirán su pacto bajo el nombre de “Chile Puede Más” –tal como había adelantado La Tercera-, en clara alusión al eslogan de su candidato presidencial, Sebastián Sichel.

En tanto, durante la tarde de este viernes ultimarán los detalles de la negociación, en la que los principales nudos pendientes están en las regiones Metropolitana y Biobío. Allí, Renovación llevará a sus dos senadores a la reelección, Marcela Sabat y Manuel José Ossandón, mientras que la UDI baraja la opción del diputado Jorge Alessandri y del exministro de Salud Jaime Mañalich, quien, no obstante, estaría reticente a aceptar la nominación. La lista definitiva, en todo caso, aún no está clara, pues también dependerá de los cupos que lleve cada partido, en una contienda en la que pueden postular a seis candidatos.

En el caso de la senatorial por Biobío, la UDI tiene entre sus cartas al diputado por la zona Iván Norambuena, quien posiblemente podría ir en dupla con el diputado por Concepción Enrique van Rysselberghe. En RN y Evópoli, en tanto, están dirimiendo entre sus dirigentes cuál de las dos tiendas pondrá a un competidor ahí.

Se despeja el panorama

Algunas de las dudas que se empiezan a despejar tienen que ver con los parlamentarios que no pueden postular por la ley que limita la reelección; en el caso de la UDI, de los 30 diputados electos en 2018, 12 no podían reelegirse, mientras que de los 36 que obtuvo RN en la última elección, cuatro de ellos estaban afectos por la normativa.

Aunque en el caso de Evópoli ninguno de sus seis diputados lleva más de dos reelecciones, por lo que todos pueden intentar mantenerse en la Cámara, uno de ellos, Luciano Cruz-Coke, dará el salto al Senado para competir con Van Rysselberghe, y el diputado republicano Ignacio Urrutia, por un escaño senatorial en Ñuble. Allí, la carta de RN aún está en duda, pues el diputado por la zona, Frank Sauerbaum, optó por quedarse en la Cámara, entre otros factores, por la incertidumbre -dicen- que genera la Convención Constitucional y un eventual cambio en la conformación del Parlamento, algo que podría terminar con un Congreso unicameral o un Senado diferente.

Así, fuentes del partido mencionan al exministro y actual embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg, y a la exseremi de Salud metropolitana Rosa Oyarce como algunas de las figuras que podrían competir en esa región.

Otros diputados que buscarán llegar a la Cámara Alta son los RN Alejandro Santana -quien no puede reelegirse por la ley- y Carlos Kuschel, en la Región de Los Lagos, zona en que la UDI está representada por Iván Moreira, quien buscará mantener su escaño, para lo que competirá en dupla con el diputado de su partido por esa región Javier Hernández, otro que se ve afectado por el límite a la reelección.

Y dado que los dos diputados RN del distrito de Puerto Montt competirán para llegar a la Cámara Alta, la tienda estaría sondeando al exseremi Rodrigo Wainraihgt para mantener uno de esos cupos.

También por RN, aunque sin el peso de la normativa en su contra, la diputada Paulina Núñez competirá por un cupo senatorial por Antofagasta.

El UDI Iván Norambuena -quien lleva varios períodos en la Cámara- buscará quedarse con la senatorial de Biobío, y su par Sergio Gahona hará lo propio en Coquimbo, mientras que su cupo de diputado será disputado por el excore y excandidato a gobernador regional Marco Antonio Sulantay.

En la Región de O’Higgins, el presidente de la UDI, Javier Macaya, hará dupla con el diputado Ramón Barros para tratar de conseguir llegar al Senado. En esa zona, el nombre del secretario general de RN, Diego Schalper, también sonaba con fuerza para cambiarse de cámara, pero -según fuentes del partido- se mantendrá como diputado en esa región, por lo que RN y Evópoli están sondeando distintos nombres para postular ahí.

Renuncias de seremis

Para nutrir la lista parlamentaria de Chile Vamos, en los partidos están mirando a distintos seremis a nivel nacional. Por ello, fuentes de La Moneda explican que el gobierno está a la espera de las definiciones de las colectividades para saber con certeza cuántas autoridades regionales renunciarán a sus cargos para ser candidatos al Parlamento, aunque -de momento- en Palacio creen que serán entre 10 y 15.

Una de ellas es la actual autoridad de Salud metropolitana, Paula Labra (independiente, cercana a RN), quien dejó hoy el cargo para postular por un escaño por Maule Sur. A ella se sumaría la seremi de Vivienda, Evelyn Mansilla. Mientras, algunos de sus pares miran expectantes el cierre de negociaciones entre los partidos para tomar la decisión de abandonar sus cargos y sumarse a la elección de noviembre.

Claro que respecto de las renuncias en caso de ser inscritos este lunes en la plantilla parlamentaria, existen distintas visiones. En La Moneda aseguran que van a renunciar y que, de contar con días de vacaciones pendientes, lo harán al término de estas, pero algunos seremis consultados transmiten, en privado, que el gobierno no les ha dado ninguna instrucción al respecto. Y recalcan que, constitucionalmente, no existen inhabilidades para que seremis sean candidatos y se mantengan en sus cargos, tal como ocurre con casos como el del diputado Gabriel Boric, quien puede mantenerse en el Congreso mientras lleva adelante su candidatura presidencial. En esa línea, las mismas fuentes agregan que no tienen un plazo para renunciar y que tampoco sería necesario hacerlo.

De todos modos, a la fecha ya hay algunos seremis que han dejado sus cargos como, por ejemplo, Labra y algunas autoridades regionales de la Segegob.