Qué hará Kast y quién asumirá el liderazgo: El debate en la centroderecha tras la derrota

—Después de una derrota hay que ponerse a trabajar.

Eso planteó el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, anoche en una íntima reunión con parte de su círculo más cercano. El candidato había regresado cerca de las 21.30 horas al comando, ubicado en Presidente Errázuriz, luego de haber sostenido un encuentro, de más de 30 minutos, con el ahora Presidente electo, Gabriel Boric, a quien fue saludar presencialmente a su sede de campaña ubicada en la comuna de Santiago.

Las declaraciones del líder de los republicanos dan cuenta, según quienes estuvieron presentes, que Kast no tiene pensado retirarse de la política, sino jugar un rol de cara a lo que viene. En la oposición, en tanto, ya se instaló el debate si el líder de republicanos se consagrará como el cabecilla de la oposición.

—Hicimos lo que pudimos.

Esa fue otra de las frases que repitió Kast, evidentemente emocionado, a su equipo más íntimo. Un breve encuentro en el que estuvieron presentes su esposa, Pía Adriasola; su asesor Cristián Valenzuela; su jefa de comunicaciones, Carolina Araya; su jefe de campaña, Julio Feres;el diputado electo, José Carlos Meza; Pamela Pizarro, entre otros.

Aunque Kast y su entorno siguen digiriendo la derrota, con la que se vieron sorprendidos por el alto nivel de participación, el ahora exabanderado, de acuerdo a las mismas fuentes, transmitía ayer que los resultados fueron un paso hacia adelante y que lograron recuperar mucho terreno al haber logrado elegir a un amplio número de parlamentarios.

Así, agregan que destacó que su votación fue similar a la que tuvo el Presidente Sebastián Piñera en la segunda vuelta de 2017 y comentó poco de su cita con Boric, aunque destacó que tuvo buena recepción para continuar dialogando.

De hecho, Kast, tras esa reservada cita, salió a saludar el frontis de su comando a adherentes que permanecían en el lugar. Ahí, se subió arriba de una silla y emitió un breve discurso de cerca de tres minutos, en el que algunos adherentes gritaban “¡Kast 2026!”.

“Hoy día hemos logrado, a pesar de que no alcanzamos la meta, algo muy grande para Chile. Hoy día parte una nueva etapa, tenemos un Parlamento que está empatado, eso no lo habríamos soñado a principio de año y eso se debe al trabajo de miles de personas en todo Chile. Y hoy día tenemos que seguir trabajando y acompañando a nuestros líderes”, manifestó Kast.

En esa línea, Kast añadió: “Nosotros seguimos trabajando por el bien de nuestra patria, así que invitarlos a todos a que sigamos con nuestra bandera chilena flameando al tope, porque esto para muchos recién comienza”.

¿Liderazgo desde dónde?

Aunque algunos en el equipo de Kast dicen que el escenario de ahora para el líder de los republicanos es muy distinto al de 2017 -ya que ahí quedaron con un casi 8% de la votación y tenía margen para crecer-, por lo que no debería estar tan en la primera línea. Otros de su entorno y del Partido Republicano que creen que tiene un capital político que debe conservar y potenciar.

Así, desde ayer en los chats del Partido Republicano comenzaron a surgir voces pidiendo que Kast mantenga la presidencia de la colectividad. El ahora exabanderado, el 21 de noviembre pasado, al pasar al balotaje, anunció que dejaba la presidencia del partido para poder representar de mejor manera a todos los chilenos.

Así, hasta ahora, la colectividad se encuentra sin un presidente formal, según explica el vicepresidente Ignacio Urrutia, recayendo esa función de forma interina en el secretario general, Antonio Barchiesi.

Pero a juicio de Urrutia, Kast debería volver a ser el presidente de la colectividad, algo que se debiera resolver en un consejo general probablemente convocado en enero.

“Creo que JAK debería seguir al frente de Republicanos. Deberíamos pedirle que se mantenga en el cargo”, dice el diputado electo de esa colectividad, Gonzalo De La Carrera.

Otros parlamentarios electos, en tanto, comentan que creen que es mejor que Kast se proyecte como un líder de todo el sector, no solo del partido y que, para eso, es mejor dejar la presidencia a alguien más.

De todas maneras, Kast, en los días previos a las elecciones de este domingo, había transmitido en privado que no se ve continuando en la presidencia del partido, que espera delegar el espacio a alguien más y que se visualiza aportando desde algún espacio como una ONG. A sus cercanos les ha dicho que no le gusta la figura de un presidente de partido sin un cargo de elección popular, comparando esto como la figura que tenía el extimonel de RN, Carlos Larraín.

La disputa por el liderazgo

Más allá de las aspiraciones de los republicanos para que Kast asuma el liderazgo de la futura oposición, lo cierto es que no la tendrá fácil porque en la actual coalición oficialista, Chile Podemos Más, ya comenzó una discusión interna sobre quién podría asumir el liderazgo del sector frente al gobierno de Gabriel Boric, y además, qué hacer con el Partido Republicano.

Una disputa que se vio reflejada en los chats internos de las colectividades y en instancias partidarias organizadas durante el día, como reuniones de directiva y comisiones políticas. De hecho, la directiva citó para hoy, a las 18.00, a su comisión política, sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esa idea y se terminó cambiando para el lunes 3 de enero.

“Yo no haría comisión política hasta el primer lunes de enero para analizar las cosas en frío (...). No se ve bien el partido bajándose de Kast tan rápido como me dicen que están haciendo algunos en la directiva en entrevistas”, advirtió el exabanderado Mario Desbordes en uno de los grupos de WhatsApp.

En la colectividad liderada por el senador Francisco Chahuán hay un sector que cree que deben enfocarse nuevamente en la derecha social, apuntando más hacia un centro político. Como sea, el partido tuvo hoy reunión de mesa, a las 10:30, donde se abordaron las elecciones.

Previamente, en Radio Duna el secretario general del partido, el diputado Diego Schalper, planteaba reparos a la posibilidad de que Republicanos se integrara en la coalición. “Tengo la sensación de que en los hechos se van a quedar de manifiesto algunos matices y diferencias. Republicanos en esto va a apostar por ser una oposición política muy dura. En cambio yo miro el futuro con una mirada de decirle a los chilenos que entendemos que hay hacer reformas profundas”, dijo.

En la UDI, en tanto, ya hay voces que dicen que se debe incluir oficialmente al Partido Republicano como parte de la coalición. “Pienso que la futura oposición para que sea una opinión seria y considerada debe primero actuar en unidad incorporando a Republicanos”, dijo el senador Claudio Alvarado.

En la misma línea, el senador Juan Antonio Coloma sostuvo que “espero que tengamos una coalición más unida y más amplia (...). Creo que a Chile le conviene tener una oposición unida y ojalá sea una coalición”.

Como sea, el presidente del partido, el diputado Javier Macaya, afirmó que “la derrota tiene que ver con una interpretación de la necesidad de cambios que está viviendo Chile, rostros nuevos y miradas más de futuro”.

Sobre el rol de Kast y un posible pacto con el Partido Republicano, Macaya añadió: “El rol de Kast y posibles alianzas con republicanos, son discusiones que hoy día están medias placé, no tiene sentido hacerlas hoy día cuando acabamos de sufrir una derrota y que tenemos que ver cómo nos articulamos entorno a causas comunes”.

Con todo, la comisión política UDI se reunirá hoy, a las 19.00, para analizar el escenario y lo que viene.

En Evópoli el tema ha sido discutido a nivel de bases en un grupo de Whatsapp interno, donde la vicepresidenta nacional Alejandra Harrison promovió la figura del senador electo, Luciano Cruz-Coke: “Hay que relevar más que cualquier punto la línea de Cruz-Coke. Hablar desde y para los ‘centro derecha liberales de Evópoli’. Visibilizar esa ala del partido”.

Fueron varios los militantes que alabaron la figura de Cruz-Coke, mientras otros criticaron al senador Felipe Kast, calificándolo de “ambiguo” por apoyar a su tío pero, a la vez, pedir que Evópoli se mantenga alejado del Partido Republicano.

Hubo otro mensaje que escribió el diputado Francisco Undurraga, uno de los principales detractores de José Antonio Kast. “Se nos abre una tremenda oportunidad, no sólo de ser oposición, sino por sobre todo de proyectar desde Evópoli, una nueva propuesta refundacional para la derecha democrática y no populista”, decía su mensaje.

El presidente del PRI, Rodrigo Caramori, en tanto, sostuvo que “ahora tenemos que conformar acuerdos con el Partido Republicano, pero manteniendo la esencia e identidad de Chile Vamos”.

Como sea, en un sector de RN y en la mayoría de Evópoli la idea es permanecer con la coalición como está y que los republicanos queden al margen debido a que sostienen que está mucho más a la derecha y representa un extremo. Asimismo, a varios les incómoda el estilo de algunos de sus parlamentarios electos, por ejemplo, Gonzalo De La Carrera o Johhanes Kaiser, aunque éste último se vio forzado a renunciar en medio de la campaña a la segunda vuelta.

El resultado de las elecciones y el futuro que tengan como oposición es parte de los temas que se abordaron hoy en la reunión del comité político de La Moneda con los principales dirigentes oficialistas.

¿y Sichel?

El exbanderado de Chile Podemos Más Sebastián Sichel llegó este fin de semana a votar a Santiago para la segunda vuelta. Y, en los días previos, un grupo de adherentes le envió una carta para que asuma un rol de liderazgo en el centro político y que cree algún movimiento o partido.

Si bien en el entorno de Sichel dicen que esas ideas corresponden a un grupo de adherentes, en los partidos oficialistas transmiten que es el propio exabanderado quien quiere ocupar un rol en la futura oposición.

Como sea, el exministro de Desarrollo Social tendrá este martes, a las 19.00, un encuentro en el Club Palestino con personas que fueron parte de su campaña y adherentes, instancia en la que esperan aborde qué es lo que hará en su futuro. Una decisión que en los partidos oficialistas miran con atención debido a que recalcan que hay molestia con Sichel debido a la actitud que tuvo con Kast de cara al balotaje.