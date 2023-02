Royalty forestal, ¿sí o no? Cómo las vocerías de los ministros enredaron el despliegue de La Moneda para combatir los incendios

Un supuesto royalty para las empresas forestales que duró menos de un día. Ese fue el último traspié que protagonizó el gobierno y que enfrentó a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), con el titular de la cartera de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS).

El cruce entre ambos secretarios de Estado contrastó con lo que, hasta ahora, ha sido un diseño cuidado desde La Moneda para hacer frente a la emergencia desatada por los incendios en la zona centro y sur del país.

El origen del traspié lleva directamente al ministro Valenzuela. El titular de Agricultura, a inicios de esta semana, deslizó que el gobierno estaba evaluando instalar un royalty a la industria forestal, es decir, aplicar tasas adicionales a las grandes empresas del rubro con el objetivo de que esos recursos de queden en las regiones respectivas.

“¿Qué estamos esperando? Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedir un royalty para las empresas forestales y ese royalty debe tener fondos, con medidas a corto, a mediano y a largo plazo”, afirmó Valenzuela.

Las palabras de Valenzuela llegaron en un momento complejo: con el Presidente Gabriel Boric y todos sus ministros enfocados en las zonas azotadas por los incendios. El plan de La Moneda ha intentado ser cuidadoso -con algunos ripios, como el cuestionado afiche del “bono recuperación” con una imagen del Mandatario abrazando a uno de los afectados-, con un despliegue del Jefe de Estado en varios lugares destrozados por las llamas, con ministros “enlaces” en las regiones y una alta presencia en los medios de comunicación. El objetivo ha sido mostrar al gobierno en terreno, otorgando la ayuda oportuna y de manera cercana a las personas.

Sin embargo, en paralelo a ese trabajo en terreno, La Moneda abrió paulatinamente un debate sobre el rol que tienen las empresas forestales en este tema y sobre posibles nuevas regulaciones para la industria.

El tema lo instaló el Presidente en su visita a la comuna de Quillón, en Ñuble, el viernes de la semana pasada. “He planteado a los parlamentarios, al alcalde, que tenemos que tener una discusión de más largo plazo con el tema de la industria forestal, una regulación distinta”, indicó Boric.

Luego, el lunes la ministra Jeannette Jara habló de un “nuevo pacto” con las forestales, mientras al día siguiente el ministro Valenzuela se abrió a debatir modificaciones sectoriales a partir de marzo, argumentando que era un “clamor de los territorios”.

Incluso, el ministro de Economía y enlace presidencial en La Araucanía para el combate de los incendios, Nicolás Grau, realizó un llamado al sector empresarial a no asustarse tras el planteamiento realizado la semana pasada por el Presidente Boric. “Yo llamaría a no tener susto respecto de estas conversaciones que debemos tener como país, esta idea de nuevo trato es una idea de diálogo, de conversación en conjunto con todos los sectores productivos, incluyendo, por supuesto la industria forestal”, afirmó Grau.

El portazo de Tohá

Por lo mismo, la arremetida de Valenzuela en el debate no fue una sorpresa e iba en la línea con lo que el propio Mandatario había instalado. Sin embargo, el miércoles de esta semana la ministra del Interior se encargó de sepultar la idea.

“Quiero recalcar que el gobierno tiene una agenda tributaria que está en el Parlamento, que es clara y está expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el gobierno. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal”, dijo Tohá.

Su intervención marcó el primer encontrón entre ministros en el marco del trabajo del gobierno para combatir los incendios. La intervención de Tohá, además, agregó una razón técnica: “La industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”.

Fuentes del gobierno reconocen que la insistencia de Valenzuela con el royalty a las forestales trasladó la atención a un tema político, tributario y que eleva la tensión a la relación del gobierno con las empresas del rubro en un momento en que las energías hay que concentrarlas en controlar los incendios.

En esa misma línea, personeros de La Moneda añaden que pese a que se trata de un “debate legítimo”, Tohá cerró el tema de manera oportuna para evitar que siguiera tomándose la agenda y, dicen -a diferencia de lo que transmiten algunos personeros de los partidos de gobierno-, que el despliegue por el combate al fuego no se empañó por el episodio.

Las mismas fuentes agregan que, independiente de que Valenzuela se haya metido en este tema que le corresponde a Hacienda (y que siempre ha sido polémico), hay una buena evaluación de su rol en la emergencia, ya que “para la ciudadanía ha sido un ministro en terreno”.

De todas formas, el gobierno respalda la arremetida de Tohá. De hecho, este jueves el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que “la ministra transmite la opinión del Presidente de la República y del gobierno, por lo tanto, esa es la opinión del gobierno. Ha sido súper clara la ministra y creo que no hay nada más que agregar respecto a lo que ella ha dicho”, dijo.

Aunque el Ejecutivo se ha desplegado por la emergencia, en los sondeos de opinión pública no ha tenido grandes efectos en términos de evaluación positiva. La última encuesta Cadem arrojó que el 68% de los encuestados cree que el gobierno no adoptó las decisiones de forma oportuna para enfrentar los incendios forestales en el sur del país.

En este contexto, en las colectividades oficialistas transmiten que, pese a que están conformes con la manera en que el Ejecutivo ha reaccionado ante la emergencia, en los partidos del Socialismo Democrático coinciden en que no era el momento para entramparse en un tema así.

Fuentes de esa coalición transmiten que “el peor momento para tomar medidas es en mitad de una crisis” y que para el futuro “hay que partir por las políticas de ordenamiento territorial”, ya, a su juicio, los impuestos “no contribuyen a mitigar los riesgos de incendios”.

La presión de Apruebo Dignidad

Una impresión distinta tienen en Apruebo Dignidad. En esos partidos afirman que, es justamente en momentos como este, en los que hay que “problematizar” respecto de los temas de fondo que rodean a las forestales y que se vinculan con los incendios “en un contexto de cambio climático”.

De hecho, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) -partido en el que milita el ministro Valenzuela- es el más comprometido con explorar herramientas como el royalty.

“Me voy a quedar con las palabras del Presidente Boric, quien señaló que hay que conversar sobre qué tenemos que hacer para salvaguardar los ecosistemas y de qué forma podemos planificar mejor los territorios. En ese contexto, por supuesto que el royalty es una de las herramientas disponibles que se tienen que debatir para realizar una estrategia de descentralización efectiva y eficaz”, afirma la presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba.

Para Torrealba este es un asunto que se debe conversar “con la oposición” y enmarcarse en la ley de rentas regionales: “Esto no es un antojo, no es una respuesta a la contingencia. Es parte de nuestro programa. Si queremos hacer una descentralización efectiva, es muy dañino si lo hacemos sin darles recursos a los territorios”.