¿Termina la luna de miel?: La molestia de La Moneda con Provoste que metió ruido a los “mínimos comunes”

Molestia. Eso transmitían hoy en la mañana en La Moneda luego de las declaraciones de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien ayer calificó el anuncio del gobierno como un “portazo” y un “show mediático”.

Provoste usó esas expresiones luego de que ayer el Ejecutivo, a través de los ministros Juan José Ossa (Segpres) y Rodrigo Cerda (Hacienda), confirmó que avanzarán en la agenda de “mínimos comunes”, pero que enviarían los proyectos de ley luego de las mega elecciones de este fin de semana.

Así, los secretarios de Estado entregaron un marco general del camino por el cual optarán, pero sin entregar detalles. Por ejemplo, indicaron que ampliarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) al 100% del Registro Social de Hogares, excluyendo al 10% de las familias con mayores ingresos, con un monto que se fijará “sobre la línea de la pobreza”.

Ante esto, Provoste y varios senadores de la oposición reaccionaron con molestia acusando que el gobierno no quiso entregar detalles sobre montos, plazos, ni recoger las ideas de la oposición porque se avecinan los comicios deslizando que existe un cálculo electoral.

El tema tensionó el avance hacia un acuerdo de “mínimos comunes” y, en Palacio dicen que con los dichos de Provoste, el escenario se complica aún más porque que hay un cambio de “tono” de la senadora DC en relación a los días previos.

En La Moneda subrayan que hasta ayer la presidenta de la Cámara Alta había tenido una disposición “más republicana” y colaborativa, que no se vio en sus declaraciones y que dificulta avanzar en un buen ambiente con los mínimos comunes.

En el Ejecutivo atribuyen “el cambio tono” de Provoste a tres razones. Primero, a la decisión del gobierno de incorporar a Chile Vamos y no recoger solo las propuestas de la centroizquierda. También creen en el gobierno que la oposición esperaba una respuesta más tajante a su contrapropuesta. Y que Provoste quizás está intentando tener un perfil más presidenciable.

El malestar en Palacio, dicen fuentes de gobierno, se extendió hasta el propio Presidente Sebastián Piñera. Y, según dos versiones, el ministro Ossa le transmitió la inquietud a la mesa del Senado durante la reunión de ayer en la tarde de coordinación legislativa. Sin embargo, en la Corporación desestiman que eso haya ocurrido.

Eso sí, tres secretarios de Estado evidenciaron hoy su malestar con los dichos de Provoste. El primero de ellos fue el titular del Interior, Rodrigo Delgado, quien aseguró, en Canal 13, que “jamás nos hemos referido así a la propuesta de la oposición y esperaríamos lo mismo” y “nosotros hemos sido muy respetuosos, hemos dicho que nos parece interesante el diálogo, que queremos seguir dialogando, jamás nos hemos referido así a la propuesta de la oposición y esperaríamos lo mismo de nuestro accionar”.

Por su parte, el ministro Ossa manifestó que “es sorprendente que por el hecho de que nosotros hayamos dicho que hemos recibido una propuesta, que vamos a esperar particularmente a Chile Vamos, se nos diga que hay un show, se nos diga que hay pirotecnia, se nos diga que es un portazo”. Y agregó: “Si la oposición piensa que sólo sus propuestas tienen que ser oídas, se equivoca. Si la oposición piensa que en menos de 24 horas sus propuestas tienen que ser aceptadas, se equivoca. Si la oposición piensa que esto se trata de un juego político, se equivoca”.

El ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, también cuestionó el tono de la centroizquierda.

De todas formas, tanto en Palacio como en la mesa del Senado no han cerrado las puertas al diálogo y han insistido en que seguirán conversando, pero ya con los proyectos de ley presentados en el Congreso. En ese sentido, en La Moneda aseguran que, hasta ahora, no está en los planes firmar alguna especie de protocolo de acuerdo.

En la mesa de la corporación también existe malestar porque transmiten que se enteraron por la prensa de que el gobierno estaba respondiendo a su propuesta y que, hasta la fecha, no han vuelto a hablar del tema.

“Nadie nos contactó para avisarnos que iban a hacer una conferencia bastante extraña. Pero más allá de la forma, creo que la vaguedad de los anuncios complica las cosas”, sostuvo el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC). Asimismo, manifestó que ojalá esa respuesta no haya tenido en vista la elecciones de este fin de semana. “Espero que no haya sido ese el objetivo, una cosa netamente comunicacional, electoral. La gente ya tiene sus visiones clara respecto de la gestión y calidad del gobierno, y la gran mayoría su voto decidido. No creo que tenga mucho sentido”, dijo.

En ese sentido, advirtió que ya no habrá más diálogos “bis a bis” pues el entendimiento era que las materias se discutan como tales en la tramitación legislativa. “El acuerdo es que la discusión y conversación posterior se hace en el Congreso, en el trabajo de comisiones y plenarios de manera transparente. Esperamos que lleguen con los proyectos al congreso, lo antes posible”, añadió.

En la oposición, hay varias lecturas sobre por qué el gobierno decidió hacer un anuncio ayer, lo que ellos califican como “apresuramiento”.

Algunos señalan que hubo presión de parte de Chile Vamos porque La Moneda apareciera participando y teniendo una voz en esta negociación, sobre todo, antes de las elecciones, y que no dejaran sólo a la oposición en ese tablero.

Otros comentan que cuando los ministros conocieron las primeras propuestas de CHV advirtieron que eran muy cercanas a lo planteado por el arco del Senado, por tanto, decidieron “rayarles la cancha” al oficialismo, antes de quedar entre la espada y la pared.

Respecto a quienes sospechan que, el énfasis de la respuesta de Provoste, tiene intención presidencial, recalcan que ella siempre ha sido categórica, y que esos son “trascendidos” para “desprestigiar al adversario”.

Piñera contacta a presidenciables de CHV

En Chile Vamos presionaron a La Moneda para no dar una respuesta a la oposición antes de las elecciones de este fin de semana, ya que la comparación de medidas propuestas entre la oposición y el oficialismo, podría terminar significando un costo electoral. Por lo mismo, el Ejecutivo optó por entregar lineamientos generales y esperar hasta después de los comicios para entregar el detalle de las medidas, lo que se hará a través de la presentación de los mensajes al Congreso.

Sin embargo, no solo los parlamentarios de las colectividades opinaron al respecto. Los presidenciables del sector también estuvieron de acuerdo con que La Moneda saliera a realizar el anuncio ayer para dar ciertas certidumbres.

Fue el propio Piñera -y algunos ministros del comité político, entre ellos, Karla Rubilar (Desarrollo Social)-, quien contactó ayer, previo al anuncio, a los abanderados del sector para informales al respecto y para estar coordinados en la materia. De ellos se han recogido propuestas y la idea es continuar las conversaciones sobre “mínimos comunes” durante la próxima semana.

Varios de ellos, sostienen en el gobierno, han transmitido su inquietud para que se logre avanzar en este acuerdo y se incluyan algunas medidas. El candidato de RN, Mario Desbordes, por ejemplo, ha insistido en la universalidad de las medidas, el 100% RSH y aumentar los montos.

El precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, en tanto, afirman en el Ejecutivo, ha pedido que se avance en medidas para las pymes y que el IFE se extienda hasta septiembre, mientras que el abanderado de Evópoli, Ignacio Briones, también envió sus propuestas a Piñera y al Senado, entre ellas, sobre exenciones y para pymes.