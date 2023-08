Terror en La Araucanía: la frenética madrugada en Traiguén en que “Resistencia Mapuche” quemó una posta, una iglesia y una escuela por detención de werkén

“Con fuego y bala exigiremos el traslado de los prisioneros políticos mapuche”. Esta es parte de lo que se lee en el lienzo dejado por el grupo Resistencia Mapuche Malleco (RMM) en su atentado más reciente, registrado la madrugada de este miércoles en la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía. El ataque, que se desató de acuerdo con autoridades locales tras la detención del werkén Benjamín Artemio Coñopan, terminó con la quema de la posta rural, la sede vecinal, una iglesia y hasta la escuela ubicada en el sector Aniñir.

El hecho fue denunciado por la pareja del paramédico de la posta rural ubicada a 30 kilómetros de Traiguén, en la Ruta R-5 que une Quilquén y Ercilla. La mujer, como dan cuenta partes policiales, llamó cerca de las 2 de la madrugada al 133 de Carabineros, señalando que un grupo de sujetos encendieron fuego al recinto de salud a través del lanzamiento de bombas molotov.

De acuerdo con su versión de lo ocurrido, los sujetos también arremetieron contra la sede vecinal, además de la escuela de Añiñir, donde 21 alumnos asisten a clases. Al llegar los funcionarios policiales encontraron esos inmuebles, además de una iglesia, completamente destruidos por las llamas, al igual que tres vehículos, entre los que se encontraba la ambulancia del recinto de salud rural.

Pero no sería el único resultado de la violenta noche, ya que según sostuvo el coronel Patricio Martínez Schade, prefecto de Malleco, también resultó “quemado el paramédico de la posta rural con lesiones en su rostro y cuello. La fiscalía local ha dispuesto el trabajo de equipos especializados de Carabineros en el sitio del suceso”. A lo que se suma la denuncia de otro vecino, quien declaró que mientras los atacantes huían efectuaron disparos.

En el lienzo encontrado por Carabineros, el grupo que se adjudicaba el nuevo atentando incendiario, una vez más, era Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y hacía alusión a la libertad de sus denominados presos mapuche. El delegado presidencial de la Región de La Araucanía, José Montalva Feuerhake, aseguró que “aquí vemos que hay una respuesta a una detención a una persona que estaría ligada a los mismos que firman este lienzo de este mismo atentado”.

Y en los mismo términos, agregó: “es difícil no vincular este hecho con esa detención y las orgánicas son precisamente las mismas. Es una persona que tendría importantes vinculaciones con los hechos que esta organización ha reivindicado. Este es un hecho que tienen características de terrorismo, sin embargo, el hecho de calificar ese tipo de delitos hoy no tiene utilidad desde el punto de vista penal ni persecutoria. la ley antiterrorista no sirve para perseguir este tipo de delitos”.

Desde La Moneda, en tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, coincidió en conversación con el matinal de Mega que el hecho reviste características de terrorismo.

“Qué objetivo tiene un atentado de este tipo que no sea generar conmoción y temor, pero además es un atentado criminal, quiero decir, del punto de vista del daño que causa a las personas, dejar una comunidad sin su posta rural, dejar a un enfermero con quemaduras en la cara, o sea es realmente de un nivel de maldad hacer un atentado de este tipo”, sostuvo la secretaria de estado.

¿Quién es Benjamín Coñopan?

Como han sostenido autoridades regionales, el hecho tiene directa relación con la detención de Benjamín Artemio Coñopan (40), imputado indagado por el Ministerio Público por asaltos a conductores de vehículos motorizados cometidos en caminos rurales de La Araucanía, y que la jornada de ayer martes fue formalizado por tres robos con intimidación, receptación de vehículo motorizado, estafa, porte de placa patente falsificada, disparos injustificados y atentado contra la autoridad.

De acuerdo con lo señalado por el fiscal regional Roberto Garrido, es la persona que siempre lideraba las acciones que eran ejecutadas por grupos de tres o cuatro personas. “Era quien realizaba las acciones intimidatorias para la sustracción de vehículos. Tiene su domicilio en la comuna de Victoria, en una comunidad que adhiere públicamente al grupo Resistencia Mapuche Malleco”, comentó el persecutor.

Entre los autos robados que se encontraron en su poder, uno corresponde a un vehículo que fue sustraído en 2022 en la Región Metropolitana, por lo que al ser consultado sobre ese aspecto, Garrido puntualizó: “Refleja que los grupos que operan en La Araucanía vinculados a hechos de violencia rural, en realidad a lo que se dedican, o su motor, es la perpetración de delitos comunes”.

En 2020, como publicó La Tercera Domingo, participó junto a su familia de la toma de la municipalidad de Curacautín, con miras a obtener el traslado de ocho internos que permanecían en la Cárcel de Angol.

Como explicó en ese entonces, porque veían un serio problema con el Estado y exigían respuestas. “Estábamos apoyando a nuestros presos políticos”, comentó.

AgenciaUno.

Los atentados de la RMM

La frase de “fuego y balas” es algo que se ha repetido en los lienzos reivindicatorios de la Resistencia Mapuche Malleco (RMM). Esto, porque la misma frase también se pudo leer en alguno de los ataques de la ola de hechos registrados durante junio.

El grupo, no cuenta con una orgánica conocida, a diferencia de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la cual también protagonizó atentados tras la detención de su líder, Héctor Llaitul el año pasado. Pese a eso, quienes conocen de las indagatorias sostienen que el grupo estaría conformado por comunidades de la provincia de Malleco y es descrito como una agrupación “reaccionaria”, pues respondería más bien a cosas que los vinculan.

Por ejemplo, en febrero de este año se registraron una serie de atentados tras la incautación de la cosecha de trigo a la comunidad de Temucuicui que provenía de un predio usurpado. Lo mismo ocurrió luego del traslado de los reclusos de la Cárcel de Angol, a raíz de que estos secuestraran a tres gendarmes el 7 de mayo. La agrupación también se adjudicó el ataque a la comitiva, en marzo del 2022, a la entonces ministra de Interior, Izkia Siches.

Reconstrucción

A raíz de los hechos, el delegado Montalva sostuvo enfático: “Estamos trabajando, porque habrá una posta nueva para este sector. No vamos a terminar con la presencia del Estado, porque necesitamos dar ciertas prestaciones que son mínimas para ejercer nuestros derechos fundamentales.

En ese sentido, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que este tipo de hechos pone en riesgo el poder contar con personal adecuado. “La salud es una atención que hacen personas a otras personas, y en la medida que se amedrenta a los funcionarios de salud tenemos riesgo de mantener a personal en los lugares en que se sientan en condición de riesgo. Nos afecta por la seguridad de los funcionarios de salud y nos afecta por lo que pueda significar para las personas que tenemos que atender”, dijo.

Por su parte, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila indicó que “inmediatamente se han activado los fondos de emergencia para ver de qué manera podemos restituir rápidamente el servicio educativo”. En esa línea, la autoridad de gobierno explicó que probablemente “las primeras semanas y meses va a tener que ser en otro espacio comunitario hasta que repongamos ese espacio. Para eso el Mineduc cuenta con fondos de emergencia que se ponen a disposición precisamente para recuperar al menos por una situación modular inicialmente”.