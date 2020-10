Tormenta perfecta en Valle Nevado: Las intensas negociaciones para evitar su quiebra en medio de la pandemia

Por estos días intensas son las negociaciones entre representantes de la banca y directivos de Valle Nevado. Se trata del mayor centro invernal de Sudamérica, cuyo centro de ski se encuentra a más de 3.000 metros de altura. Hoy, tras la crisis social y la pandemia, mantiene cuantiosas deudas con sus acreedores.

Valle Nevado -de propiedad de las familias Ergas (50%) y Senerman (50%)- atraviesa, al igual que diversos actores del sector turístico, un complejo momento y durante las próximas semanas serán clave las conversaciones con la banca para definir si solicita su reorganización concursal para evitar su quiebra. Esto, luego de que en agosto pasado comunicara que no reiniciaría sus actividades debido a tener el 75% de sus trabajadores en comunas en cuarentena.

Según las fuentes consultadas cercanas al proceso, la compañía mantiene pasivos que suman en total $30.000 millones y sus tres principales acreedores son MetLife -la mayor aseguradora de Estados Unidos-; Grupo Penta -ligada a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- y Banco BCI -vinculado a la familia Yarur. Penta es el segundo mayor acreedor y sus pasivos suman cerca de $5.000 millones.

Las negociaciones con la banca y los principales acreedores son lideradas por Ricardo Margulis, gerente general de Valle Nevado. En el proceso la compañía ha contado con la asesoría financiera de Deloitte y el área legal con Carey Abogados.

Ricardo Margulis, gerente general de Valle Nevado, dijo a La Tercera PM que “durante los últimos meses hemos tenido reuniones con diversos bancos con quienes tenemos obligaciones financieras con el objetivo de recalendarizar nuestros compromisos, ya que como centro invernal estamos afectados por la mala temporada 2019, el invierno más seco de los últimos 50 años, y la crisis sanitaria del Covid–19, que no nos permitió operar durante el pasado invierno y que nos dejó sin ingresos durante este 2020”.

El directorio de Valle Nevado S.A es integrado por Alejandro Ergas Weisner, presidente; Ricardo Senerman, director ejecutivo de Sencorp; Ilan Senerman, antropólogo y director de Sencorp; Teodoro Wigodski, ingeniero Civil Industrial y académico UAI; Jaime Carey, socio de Carey Abogados, y Fernando Kogan, gerente general de Cifco S.A.

Conocedores del proceso señalan que las causas detrás del delicado momento del centro invernal responden a una especie “tormenta perfecta” en la que se mezclan los efectos del denominado estallido social y las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad por la pandemia. Ello derivó en que no hubo temporada de esquí y en una casi paralización de la venta y arriendo de inmuebles.

Entre sus acreedores cuentan que una eventual reorganización concursal para evitar su quiebra el proceso estaría en manos del veedor Patricio Jamarme, quien posee amplia experiencia en reestructuraciones de empresas. El abogado fue el síndico detrás de la quiebra del Club Social y Deportivo Colo Colo y actualmente es el veedor de Enjoy.

Por otro lado, también existe consenso en que no desean la liquidación de la compañía, aunque persiste la preocupación por el atraso en sus obligaciones. A modo de ejemplo, un conocedor del proceso que pidió reserva de su identidad explicó que “aquí hubo un quiebre en todos los flujos, producto de que no tienes clientes y es un problema que no está en manos de sus accionistas”. Al mismo tiempo, la misma fuente consultada destacó que otro de los problemas de Valle Nevado es que la última temporada de nieve fue más corta que en años anteriores debido a la sequía que afecta a la zona centro del país, lo que ha traído como consecuencia un ajuste a su operación.

Otra fuente vinculada a las negociaciones señaló que “a nadie le conviene la quiebra, porque es el principal centro invernal del sur del mundo y cuenta con un prestigio a nivel mundial y el mayor problema es que hace meses no cuenta con ingresos”.

Durante 2020, el hotel de Valle Nevado no ha abierto sus puertas y desde que el pasado 3 de octubre la comuna de Lo Barnechea pasara a “Fase Tres”, decidió abrir su terraza con un menú especial promocional y un sistema de autoservicio (sin atención a la mesa). Sus pistas no están abiertas.

Demandas por $267 millones

A la fecha, 10 proveedores de servicios y productos han acudido a tribunales para exigir a Valle Nevado S.A que cumpla con sus obligaciones. Las facturas impagas suman $267 millones y solo en dos de ellas la compañía logró un avenimiento. Ambas acciones fueron efectuadas ante el 29º Juzgado Civil de Santiago por Canal 13 y Radiodifusión SpA, y se vincularon a impagos que sumaron $9,4 millones. De hecho, en este proceso el tribunal ordenó el embargo de los muebles de la sociedad, pero finalmente la demandada logró un acuerdo en el que Valle Nevado S.A. se comprometía a cumplir un cronograma de pago que se materializó el pasado 20 de agosto.

En el avenimiento con Radiodifusión SpA, Valle Nevado S.A. reconoció una deuda de $5.061.460 y acordó el pago por medio de tres cuotas sucesivas durante los meses de septiembre y noviembre de 2020.

La demanda más cuantiosa que actualmente se ventila en tribunales en contra de Valle Nevado S.A. es la que presentó el pasado 7 de julio, Frutos del Minuto SpA de propiedad de Ana Araya.

Según el documento que se tramita en el 12º Juzgado Civil de Santiago, Valle Nevado acumula en total 75 facturas que no han sido pagadas. La acción -patrocinada por la abogada Elena Rebolledo- enumeró la totalidad de las facturas impagas y se extienden desde el 6 de julio y al 17 diciembre de 2019.