Tras una nueva derrota: Las culpas de la profunda crisis que remece a Colo Colo

La situación de Colo Colo indigna a históricos e hinchas. Todos por igual. La eliminación frente a Jorge Wilstermann, un equipo que hace 34 años no ganaba como visitante, fue la gota que rebalsó el vaso. Para todos, la solución pasa por una profunda reestructuración. Aparte de los jugadores, hay varios nombres que se repiten. Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina (quien llegó bajo la administración de Gabriel Ruiz Tagle) aparecen mencionados como los responsables de la gestión deportiva e institucional del club. A ello se suman las peleas constante con el bloque opositor.

Actualmente, la planilla supera los 600 millones de pesos mensuales y el precio más alto es el argentino Nicolás Blandi, quien no ha podido ratificar en Chile el cartel con el que llegó desde San Lorenzo de Almagro, quien llegó por US$ 1,2 millones y un sueldo de US$ 60 mil, además de otras variables. De los refuerzos que han llegado durante la era de Espina, cuyo contrato expira a mediados del próximo año, la mayoría no ha logrado consolidarse. Es más, algunos como Lucas Barrios y Damián Pérez terminaron resciendiendo a los pocos meses. Mientras que en el caso de los técnicos, ninguno pudo quedarse. A Héctor Tapia no se le renovó el contrato y a Mario Salas lo despidieron anticipadamente, por lo que se llevó una indeminización de $ 486 millones. Estos tres contrataciones son del período de Gabriel Ruiz Tagle como presidente.

En lo deportivo, la era Mosa ostenta un título de Copa Chile, el segundo lugar del año pasado en un torneo que terminó siete fechas antes y las eliminaciones en la primera ronda de la Copa Sudamericana de 2019 y de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores. En el Campeonato Nacional, el equipo se encuentra a un punto de la zona de descenso directo. De hecho, si el certamen terminara hoy, el Cacique tendría que jugar un partido por la permanencia.

“Yo creo que cuando se es una sociedad anónima o una empresa, todos los estamentos tienen culpa. Desde el presidente hasta la última persona que trabaja. Hay una desorganización, ya que no se están tomando decisiones adecuadas en términos económicos ni deportivos. No se armó un equipo con el que uno tuviera expectativas. Al contrario, no tiene jerarquía y hay jugadores que les pesa la camiseta. Muchos no han podido asumir la presión y no hay liderazgo en el plantel. No se ven jugadores con carácter para conducir al equipo. Paredes no es de los que ordene, pero sí es el goleador y ha estado a la altura. Es el único, el resto deambula por la cancha. Este plantel no funcionó y pienso que hay que hacer una renovación", señala el exdefensa y entrenador de los albos Fernando Astengo.

El León es crítico sobre la función que cumplen las principales autoridades. “Yo soy muy amigo de Marcelo Espina y también de su padre, pero todos tienen responsabilidad. Eso sí, no se le puede culpar solo a Marcelo, aunque es el que trae a los jugadores y siempre va a aparecer el nombre de él cuando las cosas no funcionan. A Mayne-Nicholls no lo menciono, porque no tengo idea qué es lo que hace ahí y a qué llegó a Colo Colo. Realmente no lo sé. Así de duro. En síntesis, es una tormenta perfecta, donde todos los estamentos están fallando”, dispara.

El locutor y animador Leo Caprile reconoce que está afectado por la situación del equipo. Y por esa misma razón no se guarda nada. “El menos culpable es el hincha, yo apunto a Mosa y a Mayne-Nicholls por su soberbia. Fueron capaces de parar a los jugadores y dejarlos sin entrenar por plata. Si había un millón de dólares para traer a Scolari, cómo no iba a haber para los jugadores. El plantel está agotado, los jugadores están hechos bolsa. Creo que hay un error grave de la cabeza. El club no puede estar en manos de una persona que toma decisiones tan afiebradas. No hay un proyecto, no hay nada”, sostiene. Y va más allá: “A Harold yo lo sacaría, hay un oportunismo tremendo de su parte. Su único interés por estar ahí es volver a posicionarse en el fútbol a costa de Colo Colo. Quiere volver a ser príncipe. Si dos meses antes se andaba ofreciendo en el archirrival. Dime, ¿qué ha hecho Harold Mayne-Nicholls por Colo Colo? Nada”.

Para Fabián Estay, exvolante del Cacique y mundialista en Francia 98, la responsabilidad de lo que ocurre tiene relación con un cojunto de situaciones, como malas decisiones directivas. “No estoy muy enterado de todo lo que pasa internamente, pero han sucedido muchas cosas complejas. Malas decisiones, de traer jugadores que no han rendido; no se eligió bien o no se terminaron adaptando", parte señalando.

"El equipo en algún momento se hizo grande, de mucha experiencia y cuando se necesitaba renovar, los jóvenes se fueron rápidamente. La directiva ha tenido cosas. Y los jugadores tienen que tomar decisiones dentro de la cancha. Y ahí ha faltado un poquito más de calidad, un poquito más de liderazgo. Vi el partido con WIlstermann y con muy poco te terminan ganando el compromiso y te dejan fuera de todo cuando tenías que salir a ganar. Y no por meter más delanteros significa que ganarás el partido. Fue desastroso. Es la primera vez que Colo Colo está peleando así el descenso. Es un conjunto de todo: malas decisiones directivas, bajo rendimiento de jugadores a nivel local e internacional. Y a veces es más fácil contagiarse de las cosas malas que de las buenas”, añade.

Los históricos e hinchas albos sufren por el mal momento y claman por una reingeniería, que le permita al equipo volver a encontrarse con su esencia ganadora.