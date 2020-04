Tutoriales y clases online: la fórmula de la FOJI para la cuarentena

Los últimos meses no han sido sencillos para la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). Ya con el estallido social se suprimieron las prácticas presenciales, y la pandemia del Covid-19 impuso una cuarentena. “Después del 18 de octubre, se suspendieron las actividades porque teníamos que velar por la seguridad de los niños y profesores. Sin embargo, tuvimos muchos espacios de diálogo con los instructores y los jóvenes, sobre todo en la Región Metropolitana. Hicimos mucha catarsis. Participaron 30 de los 80 jóvenes de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), y fue muy positivo para todos”, comenta Alejandra Kantor, quien acaba de cumplir dos años como directora ejecutiva de la FOJI.

La entidad administra directamente a 18 orquestas, la OSNJ, que es una verdadera selección nacional juvenil, con músicos de 18 a 22 años; la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), con adolescentes de 14 a 18 años, y la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM), de 8 a 14 años. A ellas se suman 15 conjuntos regionales. Además, la FOJI apoya a las 500 orquestas comunales que hay en 170 comunas, desde Arica a Punta Arenas, es decir, a 25 mil niños y jóvenes están aprendiendo a tocar un instrumento y trabajar en equipo.

“De las cosas que aprendí después del 18 de octubre, fue cómo generar un diálogo entre el hijo de un carabinero y el hijo de un detenido desaparecido, porque esos chicos han crecido con muchos dolores. En noviembre, de hecho, apoyamos a la OSNJ con los traslados y los instrumentos, para un concierto que querían hacer en Londres 38, y salió todo muy bien”, agrega.

Campamento musical de orquestas comunales de la FOJI, 16 de enero de 2020.

Tras el estallido social, funcionaron parcialmente; la OSIM dio un Concierto de Navidad en el Centro Cultural La Moneda y otro en la Estación Mapocho, y en enero la FOJI organizó campamentos musicales en Arica, Punta Arenas, Iquique y también en Santiago. En este último, invitaron a las orquestas comunales de La Pintana, Puente Alto y Recoleta. Todos los cerraron con conciertos.

¿Cómo están trabajando este año, que los niños no pueden reunirse con sus instructores?

“Estamos todos con teletrabajo. La Escuela de Orquestas está trabajando en forma súper normal, porque están acostumbrados a hacerlo online, pues muchos alumnos son de regiones; son clases uno a uno”.

La formación ha tenido que adaptarse a las dificultades de la pandemia: los instructores han grabado tutoriales breves en sus casas, que envían a los becados para que los estudien y luego trabajen solos una serie de asuntos técnicos e interpretativos. Recién después viene el momento de hacer las clases online, en las cuales los jóvenes invierten el bien del que menos disponen: las gigas.

“Lo que hemos visto es que la gran mayoría de los hogares se conectan a través del celular, que tiene una cantidad de gigas limitada, entonces los niños agotan todas las gigas del plan en una sola clase que dura una hora. Ya le solicité a los coordinadores en regiones que levanten los casos de los niños que les faltan gigas para poder hacer estas clases”, explica Kantor.

Parece ser un asunto urgente, pensando que están perdiendo clases.

Lo que hemos pensado es que posiblemente haya un pequeño delta porque al no tener ensayos presenciales, no tenemos gastos de colaciones, así que podemos re-direccionar esos recursos para darles becas de gigas a los chicos que las necesiten, y que así puedan hacer sus clases. La conectividad que tenemos en Chile no es tan fantástica.

Este modelo de tutoriales ya está operando con la OSIM y la OSEM, y en las próximas semanas se sumará la OSNJ. En cuanto a las orquestas comunales, pronto se habrán completado los cargos de directores, que son por concurso, y entonces los equipos regionales podrán determinar el mejor modelo de trabajo, según su realidad local.

Alberto Douthé, concertino de la Sinfónica de Chile, en su tutorial sobre los violines en la Sinfonía Desde el Nuevo Mundo de Dvorák.

“Estamos fortaleciendo el área sicosocial, porque el sueño nuestro es poder tener en todas las regiones un instructor que sea sicólogo y que además tenga una veta musical, para que conozcan a los niños en sus domicilios, los escuchen y levanten cualquier potencial ayuda que necesitemos para los becados, porque nosotros trabajamos con niños muy vulnerables”, dice la directora ejecutiva de la FOJI.

Kantor celebra, además, que gracias a la presidenta de la entidad, Cecilia Morel, renovaron el FOJI Móvil, camión que traslada a los instrumentos: “En lo que estamos al debe es con una sede más digna; el espacio que tenemos no nos alcanza. Muchas veces mi propia oficina la tengo que dejar para que vengan dos trombonistas a tocar porque no tiene dónde más tocar. Esperamos avanzar con eso”.

Novedades artísticas para el año

En tiempos de cuarentena, además de exhibir videos de sus orquestas en las plataformas web del Centro Cultural La Moneda y de CorpArtes, la FOJI lanzó la campaña Todos juntos nos cuidamos, invitando a los jóvenes a grabarse en algún fragmento de la canción de Los Jaivas. “Ha sido un exitazo, los niños han participado incluso con sus papás, y es inédita la cantidad de reproducciones: 35.500”, destaca Kantor.

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que dirige Maximiano Valdés, ha tenido grandes logros artísticos en los últimos años. ¿Cuáles objetivos tienen para este año en cuanto a repertorio?

La obra más desafiante que tocará la OSNJ será la Cuarta Sinfonía de Bruckner, y también interpretará la Cuarta de Schumann y la Quinta de Beethoven. No nos hemos olvidado del estreno del Concierto para piano de Jorge Peña Hen, con la solista Svetlana Kotova y la dirección de Paolo Bortolameolli, que estaba programado para el 19 de octubre en el Teatro Municipal de Santiago y se tuvo que suspender ese mismo día. Sabemos que es algo importante y esperamos cumplir con nuestro compromiso apenas sea posible.

Alejandra Kantor, directora ejecutiva de la FOJI. Imagen de archivo.

En la programación que esperan concretar se destaca también la celebración del Año Beethoven y presentar obras chilenas, incluidas compositoras nacionales. Debutará, además, el Concurso de composición Jorge Peña Hen, para ir acumulando un repertorio que toda la red de orquestas pueda ir tocando, además de un concurso de solista de la OSNJ, para vientos y percusión.

¿Ha golpeado el Covid-19 a la comunidad FOJI?

Según la última información que tengo, no hay ningún caso de Coronavirus en los 1.200 niños de las 18 orquestas de la FOJI.