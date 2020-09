Venecia: el primer gran festival de cine a un click de distancia

Las sombrías noticias de la pandemia traen de vez en cuando un inesperado beneficio colateral. Uno de ellos es la posibilidad de ver una película en casa al mismo tiempo que los privilegiados asistentes al Festival de Cine de Venecia, el más antiguo del mundo. Es el caso de Apples, el muy bien criticado filme del cineasta griego Christos Nikou, disponible en la plataforma Venice Sala Web y uno de los seleccionados en la competencia Orizzonti del festival que comienza hoy.

Por el precio de seis dólares ($ 4.632), cualquiera puede acceder a Apples y a otras 14 películas que están presentes en la Mostra. No son las obras en la competencia principal, pero se trata de largometrajes recién salidos del horno, pertenecientes casi todos a la segunda sección más importante del encuentro y que, lo principal, se estrenan al mismo tiempo en el mundo del streaming y en el real. Esta solución híbrida de exhibición es la manera en que el Festival de Venecia, cuya inauguración oficial es esta noche con la película italiana Lacci (Lazos) de Daniele Luchetti, se enfrenta a un nuevo mundo acorralado por la emergencia sanitaria.

Es más, la Mostra de la isla del Lido es el primer gran festival que se atreve a poner un pie en tierra firme y se lanza a las exhibiciones en salas. Lo hace en el país que alguna vez fue el vértice trágico de la pandemia y pudo lo que Cannes no logró: después de todo, en mayo Europa estaba totalmente bajo el fuego de coronavirus y todos los eventos se cancelaron.

En la edición número 77 de Venecia sobresale la gran presencia de filmes de cineastas mujeres, con ocho de las 10 películas seleccionadas en la competencia principal. Pero también la presidenta del jurado es mujer: la actriz australiana Cate Blanchett, quien está acompañada, entre otros, de la actriz francesa Ludivine Sagnier, el actor estadounidense Matt Dillon y el cineasta alemán Christian Petzold. Por si fuera poco, el jurado de la sección Orizzonti es casi enteramente femenino. Lo preside la cineasta francesa Claire Denis, a quien secundan entre otros la productora estadounidense Christine Vachon y la directora italiana Francesca Comencini.

La irreductible defensa del cine

Entre este martes y hoy miércoles se realizaron las primeras conferencias del festival. Siempre con mascarillas, medidas de seguridad, largas colas donde el público y la prensa eran sometidos a tests de temperatura y, antes que nada, las ganas irrefrenables de defender el cine sobre otros medios.

El director del encuentro, Alberto Barbera, se presentó en una conferencia junto a los máximos representantes de los festivales de Cannes, Locarno, San Sebastián y Karlovy Vary. Juntos parecían Los Vengadores en modo cinéfilo e, irónicamente, el propio delegado general del Festival de Cannes aludió a la franquicia Marvel en una defensa del derecho a la gran pantalla. “Tenemos que dejar de anunciar la muerte de las salas de cine cada vez que pasa algo nuevo. Cuando Avengers: Endgame se convirtió en la película más taquillera del mundo, nadie habló de la muerte de las plataformas”, dijo el francés Thierry Frémaux, cabeza del Festival de Cannes.

A su vez, el director del Festival de Venecia se refirió a la coexistencia pacífica de plataformas y salas, un discurso entendible del responsable de un encuentro que ha estrenado varias películas de Netflix, entre ellas Roma, que ganó el León de Oro en el 2018. Aún así Alberto Barbera lanzó una arenga a favor de su oficio y gremio: “La experiencia de las salas y teatros forma parte de la propia naturaleza de la industria cinematográfica, así que tenemos que luchar y apoyar al sector. Esta es una batalla por la civilización y la cultura. No podemos perder esta experiencia “.

Aunque debido a los efectos de la pandemia este año Venecia no tendrá su usual gran presencia de películas estadounidenses, hay al menos una que viene levantando interés desde hace un buen tiempo. Se trata de Nomadland, cinta de la realizadora Chloé Zhao que también se exhibirá en el próximo Festival de Cine de Toronto y que describe la experiencia de Fern (Frances McDormand), una mujer que pierde todo tras la crisis económica del 2018 y comienza una nueva vida arriba de su camioneta. De ahí el título del filme: se refiere aquellos estadounidenses empobrecidos con vidas errantes a bordo de sus vehículos, generalmente en el Medio Oeste del país.

También destaca en esta edición de la Mostra la presencia del cortometraje La voz humana, la primera incursión en inglés del cineasta español Pedro Almodóvar, esta vez con Tilda Swinton en el rol protagónico. En la competencia oficial, la cineasta italiana Susanna Nicchiarelli dirige Miss Marx, la recreación de la vida de Eleanor Marx, la hija menor del padre del comunismo.

A su vez, la actriz británica Vanessa Kirby, conocida por su rol de la princesa Margarita en la primera temporada de The crown, estará en dos películas en competencia: en The world to come, de la directora noruega Mona Fastvold, comparte cartel junto a Casey Affleck en una historia ambientada en la Costa Este de Estados Unidos a mediados del siglo XIX; en Pieces of a woman, del húngaro Kornél Mundruczó (Jupiter’s moon), co-protagoniza un drama sobre la pérdida de su hijo junto a Shia LaBeouf.

Y entre las cintas que se pueden ver en Venice Sala Web destacan además de la mencionada Apples (curiosamente sobre una epidemia, en este caso de amnesia), Genus Pan, del filipino Lav Díaz; Selva trágica, de la mexicana Yulene Oyaizola; Nowhere special, de Uberto Pasolini; o Molecole, de Andrea Segre. Finalmente, este año la película chilena Tengo miedo torero, de Rodrigo Sepúlveda, se presentará en la sección Venice days, pero para verla no se necesita ingresar al portal veneciano: estará disponible el 12 de septiembre en la plataforma Punto Play.