Wong Kar-Wai vuelve al ruedo: el director chino retomaría en abril la filmación de su nueva película

La industria del cine ha sido una de las más golpeadas a raíz de la pandemia del Covid-19. La expansión del virus ha obligado a los directores, productores y distribuidoras a cancelar rodajes y estrenos alrededor del mundo. Sin embargo, mientras la producción cinematográfica está prácticamente detenida, el cineasta hongkonés Wong Kar-Wai ya planea volver a los sets.

Según versiones de prensa, el rodaje de Blossoms, la nueva película de Wong Kar-Wai retomaría su producción en abril en Zhangyuan, Shanghai. La cinta, basada en la novela del mismo nombre escrita por el autor Jin Yucheng, retrata la vida cotidiana en Shangai durante distintos periodos que van de la década del 60 a mediados de los 70, el final de la Revolución Cultural y desde los 80 a inicios del siglo XXI.

Fuentes oficiales chinas confirmaron que la producción está en proceso, pero no confirmaron la fecha de reinicio.

Por estos días, el país natal del director de Happy Together (1997) y escenario de Blossoms experimenta un descenso en la detección de nuevos casos de Covid-19. De un total de 81.340 personas contagiadas en total, se reportan 74.588 recuperados y sólo 55 nuevos casos en las últimas horas.

Happy Together, cinta por la que Wong Kar-Wai, ganó el premio a Mejor Director en Cannes.

Blossoms es solo uno de los proyectos de Wong Kar-Wai que tuvo que posponerse debido a la crisis provocada por el coronavirus. Su serie para Amazon, Tong Wars, es un proyecto que firmó en septiembre del 2017 y que también ha quedado en pausa. La producción está ambientada en la ciudad de San Francisco durante el siglo XIX y sigue las guerras de pandillas en el barrio chino.

Otras cancelaciones

El contexto ha obligado a prácticamente todo Hollywood a suspender sus proyectos hasta que pase la emergencia sanitaria, lo que tardará un buen tiempo ya que si bien actualmente Estados Unidos es el país que concentra más casos de coronavirus, superando a China, la crisis ha afectado a todo el mundo.

Entre los proyectos detenidos está la nueva película de Baz Luhrmann sobre la vida de Elvis Presley. El filme cuentan con la participación de Austin Butler, Maggie Gyllenhall y Tom Hanks. Este último junto a su pareja, la actriz Rita Wilson, debieron estar en cuarentena luego de haber contraído Covid-19 en Australia.

Otro que está cuidándose ante el virus para poder finalizar su próximo proyecto es el director Ridley Scott, de 82 años. Su próxima película The Last Duel será protagonizada por Matt Damon, Adam Driver y Ben Affleck, con quienes alcanzaron a filmar algunas de las escenas que transcurren en Francia.

James Cameron y su Avatar 2 tampoco verán la luz prontamente producto de la epidemia. La película con Kate Winslet y Zoe Saldana se estaba filmando en Nueva Zelanda, pero decidieron suspender indefinidamente. “Estamos en medio de una crisis global y esto no se trata de la industria del cine. Creo que todo el mundo necesita hacer ahora lo que podamos hacer, como decimos aquí, para aplanar la curva del coronavirus”, dijo el productor Jon Landau al medio The New Zealand Herald.