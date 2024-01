¿Y la deuda histórica de los profesores? Gobierno mantiene en el aire la fecha de ingreso de un proyecto dos veces postergado

“Una vez más el gobierno ha faltado al compromiso de resolver el problema de la deuda histórica, recordando que se debía enviar un proyecto de ley en diciembre y eso no se cumplió”.

Mario Aguilar, nuevo presidente del Colegio de Profesores, marcó el lunes pasado, día en que asumió el cargo, de inmediato el tono con el que enfrentará uno de los temas pendientes que tiene el Ministerio de Educación y que, en este caso, atañe directamente a su gremio.

El tenor, de hecho, lo mantiene al ahondar en el conflicto requerido por La Tercera: “Como presidente recién asumido, una de las primeras sorpresas desagradables con las que me encuentro es que no se cumplió el compromiso del gobierno. Esta es segunda vez que se incumple ese compromiso: el Presidente señaló en 2022 que antes de fin de año enviaría un proyecto, el tema siguió tratándose y con motivo de las movilizaciones del año pasado el Mineduc dice que en diciembre se enviará un proyecto de ley, cosa que una vez más no se cumplió”.

Y es que si bien la llamada deuda histórica de los profesores ha sido una mochila pesada para distintos gobiernos, algunos de los cuales comprometieron una solución, lo cierto es que el de Gabriel Boric ha señalado con ahínco que será esta administración la que resolverá el tema. De hecho, fue parte de su campaña presidencial y durante la cuenta pública de 2022 aseguró que antes de fin de ese año ingresaría un proyecto de ley de “Reparación de la Deuda Histórica”, cosa que no ocurrió. Así se repitió la idea en 2023, aunque con un matiz: la supeditación de la reparación a una reforma tributaria. “De aprobarse ésta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso”, dijo en ese momento.

Pero en agosto de 2023 llegó un paro -primero de un día, luego de dos y posteriormente, indefinido- del Colegio de Profesores, entonces liderado por Carlos Díaz. Esto obligó a que el Mineduc, inicialmente con el exministro Marco Antonio Ávila y luego con el recién asumido Nicolás Cataldo, se vieran forzados a entregar respuestas al petitorio de ocho puntos de esa movilización, dentro de los cuales estaba la deuda histórica.

“Este proyecto de ley será ingresado al honorable Congreso Nacional una vez que termine el proceso de tramitación de la Ley de Presupuestos que se realizará este año, en el mes de diciembre, y que contará con un proceso prelegislativo anterior, en el que se considerará la participación del Colegio de Profesores y Profesoras”, decía la propuesta de Ávila del 2 de agosto.

Con el cambio de gabinete fue Cataldo el responsable de continuar con las tratativas con el gremio docente. Y así, su primera carta respuesta intentando destrabar el paro señalaba sobre la deuda histórica que “este proyecto de ley será ingresado al Congreso en diciembre de este año, y para la elaboración de esta propuesta retomaremos la mesa conformada para estos efectos con el Colegio de Profesores y Profesoras”. Y agregaba que sería materia de ese espacio definir los criterios para la identificación de los casos urgentes, los cuales representarían un 25% del total de personas afectadas, a fin de iniciar este proceso de manera significativa. “Esto permitirá iniciar la entrega de la reparación el año 2024, de manera progresiva, como estuvo considerado desde la propuesta original. La temporalidad en la que se entregue la reparación a este grupo, y otras características de esta propuesta, también serán materia de trabajo de la mesa conjunta establecida entre el Mineduc y el Colegio de Profesores y Profesoras, la que sesionará previo al ingreso del proyecto de ley”, se detallaba.

A esa altura, la directiva nacional de Carlos Díaz valoraba el cambio de tono de Cataldo, destacando que su misiva contenía “elementos distintos, bastante más precisos”. Sin embargo, Aguilar, por ese entonces presidente del Colegio de Profesores Metropolitano, la calificaba de insatisfactoria. Al final, y luego de una consulta nacional, la propuesta fue rechazada.

Así llegó una nueva carta de Cataldo, el 29 de agosto. “La reparación de la deuda histórica es un compromiso del Presidente Gabriel Boric. Este año se ingresará un proyecto de ley que contemplará un pago reparatorio para la totalidad de docentes afectados, en un plazo definido. El proyecto de ley considerará comenzar el pago de esta reparación a los casos más urgentes, a partir de 2024″. Y aunque la carta que contenía esa respuesta también fue rechazada por el gremio, el paro fue bajado.

Con todo, las mesas de trabajo comprometidas en esas negociaciones sí comenzaron a realizarse. Así, a mediados de septiembre se llevó a cabo la última de las cuatros instancias que se habían acordado tras las movilizaciones, abordando en ella la reparación. Ahí, por ejemplo, se fijó la hoja de ruta respecto de las materias que se abordarían en el proyecto de ley, siempre con el último mes del año como límite. De hecho, el 1 de diciembre, desde el frontis del Mineduc, Carlos Díaz contaba que le habían recordado a la autoridad que “este es el mes en el cual está el compromiso por parte del ministerio y el gobierno de enviar el proyecto de ley”. Decía, además, que le habían “señalado al ministerio la necesidad y la urgencia de resolver esta temática en este mes. Ese es el compromiso y se lo dijimos al ministerio: es impresentable que una vez más se llegara a producir un hecho de que, en este caso el Presidente de la República, no cumpla su palabra enviando un proyecto de ley tal cual se ha comprometido”.

A pesar de todo, el proyecto finalmente no fue ingresado en diciembre de 2023. “A nosotros nos parece inaceptable. Obviamente la expectativa que tenemos es que esto se resuelva porque está comprometido. Estoy pidiendo una reunión en breve con el ministro. El primer tema que le voy a plantear es que esto tiene que tener solución porque hay compromisos y una espera de miles de profesores”, ahonda hoy Aguilar.

A su vez, Patricia Muñoz, primera vicepresidenta de la nueva directiva del gremio y que como encargada del Departamento de Jubilados y Deuda Histórica ha participado de todas las reuniones, dice que tras la última cita el Mineduc esbozó la idea de cifrar la deuda, pero que luego de eso “quedamos esperando”, y que si bien las relaciones han sido cordiales y se ha visto buena voluntad, “eso no se ha visto reflejado en la realidad”.

Acorde a lo que hoy señalan desde el Mineduc, donde insisten que la reparación de la deuda histórica es un compromiso de gobierno, el proyecto de ley hasta ahora tampoco tiene una fecha clara. “Estamos trabajando de manera ardua y sin pausa para presentar prontamente un proyecto de ley que permita iniciar la discusión legislativa de esta medida”, señalan desde la cartera, donde argumentan que “el contexto económico actual ha obligado a realizar ajustes que permitan desarrollar una propuesta de reparación que sea financieramente responsable, pero que permita responder a este compromiso en condiciones adecuadas”. Fruto de esto, cierran, “seguimos trabajando con urgencia para informar prontamente los contenidos de esta propuesta de reparación”.