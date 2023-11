Crítica gastronómica de Don Tinto: Dominó, una reivindicación

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Durante casi una década experimenté diversas malas experiencias al visitar distintos locales de esta cadena especializada en completos. Ya sea en sucursales de malls o de las ubicadas en distintos barrios, siempre me vi enfrentado a decepciones como los ingredientes fríos, el pan demasiado crujiente, la palta pateada e incluso poca rapidez en el servicio; algo que siempre fue uno de los sellos del Dominó. Y cada vez que sufría una de estas decepciones no faltaba el amigo o conocido que me decía: “Anda al local de Agustinas, ahí todo sigue como antes”.

La verdad es que nunca tomé muy en serio esos consejos, por lo mismo hace unos días cuando decidí pasar por el Dominó de Agustinas no me hice muchas ilusiones y la verdad es que lo primero que me llamó la atención fueron unas mesas instaladas en la vereda. Sin embargo, al interior de local todo seguía como siempre. Es decir, repleto y con todos los comensales de pie. Como pude, encontré un espacio en la barra y pedí también lo de siempre: un completo “Dominó” y un jugo de piña.

El completo llegó tan rápido que lo hizo incluso antes que el jugo. Buena señal. Le agregué una raya de rica mostaza flúor y otra de ají rojo al completo y me apliqué. Segunda buena señal: el pan estaba apenas tibio y por lo mismo blandito, por lo que no se rompería a la segunda mascada. La salchicha era de sabor suave -como siempre- y el resto de los ingredientes no venían como recién salidos del refrigerador. Muy bien. El tomate picado bien pequeño y la salsa verde generosa. La mayo, exquisita, como siempre ha sido. En resumen, un completo perfecto.

Pero había algo más, necesitaba probar la palta, que tanto me había decepcionado en experiencias anteriores. Así las cosas, pedí un dinámico, que trae de todo y por supuesto palta. Apenas llegó a la barra pedí un tenedor y probé la palta, a ver qué tal. Y nada que decir, era 100% palta. Por lo mismo, el dinámico también resultó ser una gran experiencia. ¿Y el jugo? Dulce y espeso, tal como lo recordaba.

Después de tantas decepciones lo cierto es que me dio gusto encontrar los sabores de siempre en este céntrico local. Es cierto, ahora tienen varias cosas que me parecen prescindibles para un Dominó, tales como salchichas vegetales, ensaladas, empanadas, nuggets y hasta chorrillanas. Pero la esencia sigue ahí, además con meseros veteranos y ese mix de parroquianos tan variado, tan del centro. El que además, vale la pena señalar, luce bastante más ordenado que hace algunos meses atrás.

CONSUMO TOTAL: $9.700

DIRECCIÓN: Agustinas 1016, teléfono 229637601, Santiago.

HORARIO: Lunes a viernes 10 a 18 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver