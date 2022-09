Diego Schalper (RN): “No hay ningún escenario en que no vayamos a avanzar hacia una nueva Constitución, cumpliremos la palabra”

El secretario general de RN, Diego Schalper, asegura que su partido cumplirá la palabra de continuar con el proceso constituyente. Eso sí, evita casarse con una fórmula definitiva, pero se inclina para que el nuevo órgano que redacte la nueva Constitución sea mixto: con personas electas y que considere a expertos. Por lo mismo, desdramatiza a los senadores de su partido que, antes de llegar a un acuerdo con el resto de las colectividades, se volcaron para que la nueva instancia solo sea una comisión de expertos.

Antes del plebiscito Chile Vamos se comprometió a una nueva Constitución. ¿Van a cumplir?

Quiero ser muy claro en eso. Formo parte de una generación de centroderecha que quiere entregarles a las futuras generaciones un país reconciliado. Nosotros nos comprometemos a avanzar hacia una buena y nueva Constitución en Chile que permita pensar en un modelo de desarrollo que tenga espacios de libertad, espacios para el emprendimiento, pero que también se construya sobre otros pilares que son importantes: un Estado social y democrático de derecho, derechos sociales que efectivamente les lleguen a todas las personas. Cumpliremos la palabra.

¿Asegura que no echarán pie atrás?

RN es un partido que cumple sus compromisos, por lo tanto, en lo personal y en lo institucional no hay ningún escenario en que no vayamos a avanzar hacia una nueva Constitución.

¿De qué forma van a cumplir?

Lo que yo veo, y esto es súper importante tener al menos un pequeño diagnóstico de lo que pasó el fin de semana. Aquí no hay que equivocarse. El 62% del fin de semana dialoga perfectamente con el 80% del plebiscito de entrada. ¿En qué sentido? En que aquí Chile sigue queriendo cambios. Aquel que cree que esto es un clamor por inmovilismo no está leyendo bien la realidad. ¿Y cuál es nuestra tarea? Bueno, darle un cauce a ese ímpetu de cambios que entremezcle los distintos sentires que uno está viendo en las encuestas.

Previo a los comicios se mostraron de acuerdo a una nueva Convención, pero con características distintas. ¿Estarán dispuestos a una Convención electa?

No me cierro a ninguna fórmula, ni le tengo miedo a ninguna fórmula. Pero para mí es muy importante que cualquiera sea esa fórmula empatice con el proceso de cambios que hay en Chile.

¿Pero apoyará a una Convención 100% electa por la ciudadanía?

Lo que me interesa es que el resultado final sea una Constitución que tenga legitimidad y para eso es importante que haya participación de la ciudadanía. Hay que estar abierto a fórmulas que tengan espacio de participación y elección directa. Pero cometeremos un gran error si no empatizamos con un sentir que quiere darle participación a gente que sabe, como una garantía de que no vamos a volver a cometer el mismo error de tener un texto que no era posible de tener ningún tipo de adhesión, porque contenía elementos que eran ampliamente rechazados por la ciudadanía.

¿La ciudadanía legitimaría que no sea ciento por ciento electa?

Los números que yo veo es que hay un importante énfasis en que la escriba gente que sabe, y también hay un importante énfasis en que esto siga adelante como proceso de cambios, con participación directa de la ciudadanía.

¿Qué pasa con los descuelgues de senadores de su partido que le quitan el piso a una nueva Convención?

Todas las fuerzas políticas están teniendo procesos de reflexión interna. Obviamente, RN también es parte de eso. Esos senadores empatizan con parte del sentir que yo también percibo en los números y estudios de opinión que estoy revisando.

¿Es probable que RN se incline por una comisión de expertos antes que una Convención?

Tengo la impresión de que más bien RN va a entender la necesidad de conjugar estos distintos elementos.

¿Perjudican sus senadores la palabra que entregaron las directivas? Antes de las elecciones lo que uno escuchaba era que estaban abiertos a una nueva Convención.

Es una opinión legítima, pero que obviamente no es la única expresión. Aquí hay distintos sentires que se están conjugando y tengo la impresión de que cuando termine el proceso de deliberación interna del partido vamos a alcanzar algo que permita equilibrio.

¿La opinión de los senadores no representa el sentir del resto del partido?

La opinión de los senadores es una opinión legítima, pero obviamente hay muchas otras consideraciones que estamos mirando.

¿Les hizo un llamado de atención?

No. Mi tarea como secretario general es escuchar las distintas posiciones.

¿Habrá más descuelgues?

No comparto esa palabra. Los partidos democráticos tienen diversidad de opiniones.

Algunos dicen que la derecha se está atribuyendo un triunfo que no es solo de ustedes. ¿Lo ve así?

Es un hecho de la causa que este 62% no es solo la derecha. Pero también la centroderecha es parte de ese triunfo. Nosotros hemos empujado, junto a fuerzas de centroizquierda, junto a la ciudadanía, frente a independientes, un rechazo a un mal texto que contenía una serie de ideas que en nuestra opinión le hacían muy mal a Chile. Y así lo entendió la ciudadanía en torno a este rechazo transversal y ciudadano que se configuró.

¿Podría poner un plazo para llegar a un acuerdo?

Yo no voy a pisar el palito por una razón muy simple. Porque acá lo importante es que la ciudadanía sepa que nosotros tenemos plena conciencia de la necesidad de dar certeza en un cortísimo plazo. Pero parte de dar certeza tiene que ver con construir algo que sea sostenible, que sea bien construido.