Embajador de Ecuador en Chile: “El presidente Lasso tomó una decisión generosa”

Luego de la “muerte cruzada”, la política ecuatoriana en su conjunto ya se olvidó del juicio político contra el presidente Lasso. Con la fecha 20 de agosto como día clave, los partidos tanto del oficialismo como del correísmo están preparándose para las elecciones generales, donde se elegirá al presidente y los asambleístas que legislarán, al menos, hasta 2025.

En entrevista con La Tercera, Roberto Izurieta, embajador de Ecuador en Chile, comenta la decisión de decretar la muerte cruzada, y las consecuencias que ha tenido en estos días entre la clase política ecuatoriana.

¿Qué opina de la aplicación de la “muerte cruzada” este miércoles? ¿Era necesaria?

Es un instrumento constitucional, establecido bajo el liderazgo presidencia de Rafael Correa. Es un instrumento politico que no se ha utilizados el desarrollo de las ultimas horas demuestra que era efectivo, y sobretodo necesario, para desenredar el nudo politico en el cual se encontraba el Ecuador por el obstruccionismo de una alianza inesperada entre el correísmo y el partido tradicionalmente conservador, el Partido Social Cristiano. Esa suma de las dos fuerzas hacia inviable cualquier intención de acuerdo entre un gobierno como el de Guillermo Lasso de centroderecha, con otras fuerzas.

Esto terminó mostrándose efectivo para dar una salida a una crisis política.

El presidente Guillermo Lasso llegando a la Asamblea Nacional. Foto: AP.

Esta crisis, que nace del juicio político y las acusaciones de peculado que se le hacían a Lasso. ¿Cómo ve eso?

Generalmente cuando se estudian todas las acusaciones de juicio politico a cualquier presidente, estas son bien complicadas y difíciles de explicar. La acusación de la que fue sujeto el presidente Lasso, por el contrario, es sumamente fácil de explicarlo absurda que es.Sele acusa de haber firmado un contrato que él no firmo, sino que se firmó en el gobierno anterior. Que efectivamente ese contrato tenía pérdidas, y en el gobierno de Lasso, bajo la guía de distintas instituciones, se le exigió a la compañía las rectificaciones del caso, y pasó de ser un contrato de pérdida a otro de enormes ganancias para el Estado.

Lasso no firmó el contrato, no sucedió en su gobierno, sucedió en el gobierno anterior, se hicieron las correcciones del caso, y terminó siendo un contrato positivo parea Estado. Pero así de absurda puede ser la política y cuando se hablaba de mayorías políticas, sin tener ninguna consideración ni a los argumentos legales ni a los descargos, era claro que era una situación muy difícil.

Aún en el dia anterior, más allá de la nueva mayoría configurada en domingo anterior, sindicada que lo más probable, con cierta holgura, basado en estas acusaciones que no tuvieron tracción, fue que el presidente no sería destituido. Pero eso no habría solucionado el problema politico, y por eso el presidente Lasso tomó una decisión, en mi opinión, generosa, de aplicar este artículo dela constitución en el cual se da una salida política pero con un costo alto.

¿Cómo se desarrollarán los próximos meses en que se gobernará por decreto?

El balance de poder será la Corte Constitucional, pero aquellos proyectos de ley temporales tendrán que ser revisados y aprobados por estacare.

En la asamblea, en cambio, estaba esta mayoría armada entre el correismo y el PSC, no daba posibilidades a ninguna de las propuestas que se necesitaban dentro dela agenda del presidente de la república.

3) ¿Cómo ve las posibilidades del oficialismo para las elecciones generales que se avecinan?

Rafael Correa está muy entusiasmado con esta posibilidad. No es tan simple como parece, pero lo bueno es que nuevamente lo de fondo es dónde llevamos y resolvemos la disputa política. Lo más grave es llevarlo a la calle, a la violencia, y aún la protesta. Menos grave, e incluso bueno, es llevarlo al Congreso ,pero cuando el Congreso no lo resuelve, entonces pasamos otro nivel: que lo resuelva el soberano, que lo resuelva el pueblo, en una elección.

Una de las limitaciones, sin embargo, de estas elecciones, es que tienen que ser muy pronto, y eso requiere que los líderes se organicen rápidamente, pero eso es parte dela acción política: los líderes tienen que mostrar su capacidad de organizar, hacer propuestas, campañas y ganar las elecciones. En este momento depende del liderazgo politico, de su capacidad estratégica, y están todos concentrados.

Lo interesante de este proceso es que los actores políticos se retiraron, no a las calles y ni siquiera a hacer una refutación. Lo que pasó fue que la mayoría, la enorme mayoría de los políticos dejaron de hacer la política que venían haciendo y fueron a sus cuarteles de campaña a organizar las próximas elecciones. Y eso es el verdadero objetivo y beneficio de esta decisión difícil, y es importante para la democracia, porque ahora tiene que resolverlo el pueblo ecuatoriano.

El presidente Lasso acaba de decir en el Washington Post que no postulará a la reelección en las elecciones de agosto. ¿Qué opina al respecto?

Me parece que es otro acto que demuestra generosidad y nobleza del presidente. No es solo que al tomar esta decisión de la muerte cruzada acorta su mandato, sino también lo que está diciendo al no participar es que con mucha más claridad los electores puedan decidir el futuro del Ecuador. Creo que es un acto de generosidad que contribuye a que este proceso y ayuda a que haya menos ruido en estas elecciones.