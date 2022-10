José Montalva, delegado de La Araucanía: “El estado de excepción lo vamos a seguir usando, es necesario mientras no haya resguardo y protección”

“Tenemos mucho por hacer”. Eso fue lo primero que pensó José Francisco Montalva Feuerhake (37) cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, lo nombró como nuevo delegado presidencial regional de La Araucanía el 30 de septiembre. Si bien el abogado reconoce que su llegada al cargo “fue bien abrupta” cree que “las prioridades están claras”, dice.

¿Cómo definiría el clima con el que llegó a la región?

Creo que hay un clima de hastío, con más de lo mismo y por eso tenemos que hacer cosas distintas. Creo que los acuerdos transversales en el trabajo con todos los sectores es importante, porque acá no es un clima solo de región. Producto del plebiscito hay un clima muy polarizado que generó mayor facilidad para llegar a acuerdos sobre temas de Estado que necesitamos en nuestra región.

¿Cuáles serían esos temas?

El generar un nuevo estado de excepción distinto al que hoy está en nuestro ordenamiento. La ministra del Interior ya señaló que se va a trabajar en una tarea legislativa para generar una medida que no dure solo 15 días, sino que extienda a 60 con el fin de atender las necesidades en torno a segueste crimen que queremos extirpar de la región.

¿El proyecto de estado de resguardo y protección será una buena respuesta para recuperar el control de la Macrozona Sur?

Creo que es una buena respuesta en la medida que sirve (...). Gracias a la presencia militar en la zona, logramos retomar el funcionamiento de un camino pavimentado que había sido paralizado por la violencia local hace mucho tiempo y que prohibía el paso de más de 20 comunidades productivas de la zona. En ese sentido hay objetivos que nos permiten decir que, si bien a nadie le gustaría que hubiese estado de excepción, es necesario mientras no haya estado de resguardo y protección. Lo vamos a seguir usando.

¿El robo de madera es uno de los principales delitos y causas de violencia en la región?

El robo de madera tiene que ver con el crimen organizado, situación que era difícil de controlar sin una ley. Por eso ha sido tan importante la vigencia de la Ley de Robo de Madera, que permite a las policías hacer una fiscalización mucho más eficiente para perseguir este crimen que queremos extirpar de la región.

¿La detención de Héctor Llaitul ha cambiado en algo el escenario?

Hay que tener muy en claro que aquí nadie en esta región ni en el país está por sobre la ley. El hecho de que se detenga e investigue a una persona es importante para demostrar que el estado de derecho funciona. Esa es una investigación de larga data: es un trabajo que han hecho las policías y, en ese sentido, nosotros siempre vamos a apoyar todas las investigaciones y persecuciones cuando las personas cometen delitos.

¿Por qué cree que ha sido tan complejo restablecer la seguridad en La Araucanía?

Este no es un tema de este gobierno, sino de todos los gobiernos y hace muchos años. Acá hay un problema que se ha ido complejizando con el tiempo, con el crimen organizado. Y lo que nosotros hemos postulado es ir adecuando las leyes y el trabajo legislativo para modernizar el Estado y así perseguir este tipo de crímenes. Y probablemente hay que trabajar también en otro crimen organizado, como el robo de vehículos, donde también existe una organización que desvirtuar. Y para eso la coordinación de las policías, Investigaciones, Carabineros y Ministerio Público y los distintos servicios que pueden fiscalizar, son importantes. Además, del apoyo transversal de las autoridades democráticamente electas. El combate a la delincuencia no es de una o dos autoridades.

¿Se ha pensado en retirar el estado de excepción en la Macrozona Sur, como se hizo en algún momento a comienzos de este año?

Se está generando un trabajo prelegislativo para crear un nuevo estado de excepción para que sea más adecuado a lo que necesitamos. Primero, que no se tenga que renovar cada 15 días y, segundo, que no limite ciertas libertades que no tienen ningún sentido, como es la libertad de reunión, pero que sí mantenga la presencia militar en el territorio, sobre todo si colabora con la seguridad de las personas y el desarrollo de la región.

Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía, dijo que en la región no se ha visto avance del plan “Buen Vivir”, a más de seis meses de su anuncio. ¿Está de acuerdo?

Toda autoridad ha estado en conocimiento de que, cuando uno empieza a diseñar un plan para posteriormente ejecutarlo, es muy complejo. Hay un gran plazo desde que se diseña la política pública hasta que se ejecuta. Siempre ha sido así. El resultado puede llegar en cuatro o cinco meses. Acá, probablemente, veamos los resultados en un año o año y medio. Hay que dejar de hacer políticas de pirotecnia y hacer política real y decirle a la gente que lo que se está organizando hoy se verá reflejado en un buen tiempo más, porque así funciona el aparato público.