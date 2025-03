Ministra de Asuntos Exteriores de Palestina: “Gaza puede reconstruirse y transformarse en una ‘Riviera’, pero sólo si su gente permanece en su patria”

La Ministra de Estado de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, Dra. Varsen Aghabekian Shahin tiene extensa trayectoria en Salud, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Visitará Santiago la próxima semana para sostener una serie de encuentros con autoridades, la comunidad palestina y estudiantes. Además, inaugurará la exposición Belén Reborn, que muestra la restauración de la Iglesia de la Natividad en Belén.

“Esta visita oficial a Chile es para rendir homenaje a este amable país, a su gente y a su gobierno, por el apoyo que seguimos recibiendo. Estamos muy orgullosos de las excelentes relaciones bilaterales que tenemos con Chile, y durante esta visita, tendré muchas reuniones oficiales para promover y mejorar estas relaciones en todos los niveles. Firmaremos acuerdos de cooperación en varios campos, que sin duda tendrán beneficios mutuos para ambos nuestros pueblos”, dijo en conversación con La Tercera.

Se ha suspendido la ayuda a Gaza. ¿Cuál es la situación sobre el terreno?

La decisión del gobierno israelí de impedir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza es extremadamente peligrosa y advertimos de sus catastróficas consecuencias en medio del agravamiento de la crisis humanitaria en la Franja, especialmente durante el mes sagrado del Ramadán. Rechazamos firmemente la politización de la asistencia humanitaria y su uso como herramienta de chantaje, que sólo sirve para profundizar el sufrimiento de más de 2 millones de palestinos que ya sufren los horrores del genocidio y el desplazamiento forzado. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a todas las partes pertinentes para que asuman sus responsabilidades y tomen medidas decisivas para obligar al gobierno israelí a permitir la entrada sostenida de ayuda humanitaria a Gaza. El uso del hambre como arma para imponer condiciones políticas es una flagrante violación del derecho internacional y debe ser condenado. Un alto el fuego sólo puede lograrse mediante la imposición de severas sanciones internacionales a la potencia ocupante, obligándola a poner fin a sus crímenes y reconocer los derechos legítimos del pueblo palestino. Es hora de que la comunidad internacional defienda la integridad del sistema de justicia global garantizando la rendición de cuentas y dejando de tratar a Israel como un Estado por encima de la ley.

La Ministra de Estado de Asuntos Exteriores y Expatriados, Dra. Varsen Aghabekian Shahin.

¿Cuál es su opinión sobre el plan de Trump para Gaza?

El desplazamiento es inaceptable y no tiene cabida en el léxico palestino. En lugar de hablar de desplazamiento forzado, los esfuerzos urgentes deben centrarse en abordar las graves necesidades humanitarias de nuestro pueblo en Gaza. La Franja de Gaza puede reconstruirse y transformarse en una “Riviera”, pero sólo si su gente permanece en su patria. Hemos expresado en repetidas ocasiones nuestra preocupación por la posibilidad de que el gobierno israelí intente implementar por la fuerza las peligrosas ideas propuestas una vez por el presidente Trump bajo el pretexto de la ocupación militar. En este contexto, hacemos un llamamiento a la administración estadounidense y a los mediadores internacionales para que intensifiquen los esfuerzos para asegurar un alto el fuego, asegurar la retirada total de las fuerzas de ocupación israelíes y facilitar que el gobierno palestino asuma sus responsabilidades en Gaza. El enfoque debe estar en lograr una paz justa y duradera, que culmine en la realización de un Estado palestino independiente según las fronteras del 4 de junio de 1967. Reafirmamos que la paz y la estabilidad no pueden lograrse sin la plena aplicación de las resoluciones internacionales y de la Iniciativa de Paz Árabe. La justicia exige que el mundo defienda los derechos del pueblo palestino y no permita que la ocupación y el apartheid dicten el futuro de la región.

El Presidente Abbas ha indicado que nombrará un vicepresidente, algo que se ha solicitado desde hace mucho tiempo. ¿Habrá más cambios de este tipo?

El fortalecimiento de la situación interna palestina, ya sea en términos de lograr la unidad nacional o de implementar el plan de reforma aprobado y adoptado por el Presidente Mahmoud Abbas, que está implementando el gobierno palestino, constituye un interés supremo palestino y un proceso en curso que no se detiene en todos los campos. Lo que el Presidente ha anunciado a este respecto se enmarca en el marco de una política oficial palestina encaminada a modernizar y desarrollar la estructura de la Autoridad, la Organización y las instituciones estatales de una manera más transparente y de acuerdo con las leyes aplicables. Tal vez el punto más prominente enfatizado por el Presidente es la celebración de elecciones presidenciales y legislativas generales el próximo año, si se dan las condiciones adecuadas para ello, porque las elecciones son la única manera de lograr un renacimiento en la situación interna palestina y de reactivar la vida parlamentaria, que desempeña un papel crucial en la legislación y la supervisión interna.

Un palestino camina entre grafitis y escombros de edificios, antes del mes sagrado de ayuno del Ramadán, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de febrero de 2025. Foto: Archivo

Los países árabes se reunieron para presentar un plan alternativo presentado por Egipto, incluso el presidente Mahmoud Abbas estuvo presente, ¿cómo evalúa este plan?

Apreciamos enormemente la postura árabe de rechazar el desplazamiento de nuestro pueblo de Gaza y oponerse a las injusticias que enfrenta el pueblo palestino. Este compromiso tiene como objetivo poner fin a la ocupación israelí de nuestra tierra y asegurar los derechos legítimos de nuestro pueblo a la libertad, la independencia y la autodeterminación. Apreciamos profundamente las posiciones y acciones firmes de los países árabes, especialmente Egipto, Jordania y Arabia Saudita, entre otros, ya que tienen responsabilidades adicionales en la defensa de la causa palestina. Además, acogemos con satisfacción el apoyo al gobierno palestino y sus instituciones, la formación de un comité para gestionar Gaza bajo la autoridad del gobierno, el fortalecimiento de la labor humanitaria de UNRWA, la creación de un fondo internacional para huérfanos y muchas otras decisiones importantes. El gobierno palestino está implementando el Plan de Socorro, Recuperación Temprana y Respuesta de Emergencia para Gaza, que fue desarrollado para abordar la crisis urgente en la Franja de Gaza. Este plan se centra en la respuesta de emergencia durante los primeros seis meses posteriores al cese de la guerra israelí contra nuestro pueblo y nuestra tierra. El gobierno ha dado prioridad a mejorar la coordinación con las organizaciones internacionales de ayuda para acelerar la entrada de la ayuda humanitaria y garantizar su distribución adecuada a nuestro pueblo. Además, se están realizando esfuerzos para limpiar los escombros de las carreteras principales y las instalaciones clave, como los hospitales, y para restablecer los servicios esenciales, incluidos el agua, la electricidad, las telecomunicaciones y el saneamiento para las comunidades afectadas. El plan también incluye proporcionar refugio temporal a los ciudadanos desplazados cuyas casas fueron destruidas y garantizar que los niños puedan continuar su educación. El plan del gobierno se ha elaborado en coordinación con las agencias internacionales y de la ONU pertinentes para asegurar el mayor nivel posible de apoyo internacional para su implementación. Esto se produce en respuesta a la destrucción masiva causada por el genocidio israelí y la devastación sistemática llevada a cabo por las fuerzas de ocupación en la Franja de Gaza.

Palestinos caminan entre los escombros de los edificios, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de febrero de 2025. Foto: Archivo

¿Cómo cree usted que el gobierno palestino puede hacer más por Gaza, dada la complicada relación que mantiene con Hamás?

La solución óptima es apoyar la unidad de ambas partes de la patria bajo la autoridad de las instituciones oficiales y permitir que el gobierno palestino asuma plenamente sus responsabilidades en Gaza, donde nunca ha dejado de estar presente. Reafirmamos que Gaza es una parte integral e inseparable del Estado de Palestina, que tiene plena jurisdicción política y jurídica sobre ella, al igual que sobre el resto del territorio palestino. Hemos elaborado los planes necesarios para comenzar de inmediato a proporcionar servicios esenciales para facilitar el retorno de nuestro pueblo a sus hogares, allanando el camino para la reconstrucción con el apoyo de nuestros amigos en todo el mundo. La prioridad inmediata sigue siendo asegurar un alto el fuego duradero, asegurar la retirada completa de las fuerzas de ocupación israelíes, entregar ayuda humanitaria y permitir que el gobierno palestino y sus instituciones legítimas asuman plenamente sus responsabilidades en Gaza. Además, deben cesar todas las medidas unilaterales, incluida la expansión de los asentamientos y los intentos de anexar tierras palestinas en Cisjordania. Los dirigentes palestinos siguen esforzándose por fortalecer la unidad nacional basándose en el compromiso con la Organización para la Liberación de Palestina, único representante legítimo de nuestro pueblo, su programa político, sus compromisos internacionales y su adhesión a la legitimidad internacional. Esto incluye la defensa del principio de un sistema de gobierno, un estado de derecho y un único aparato legítimo de seguridad tanto en Gaza como en Cisjordania. Este ha sido constantemente el foco de nuestras conversaciones con Hamás.

Hay informes de prensa que indican que las recientes acciones de Israel en Cisjordania se parecen a lo que se ha hecho en Gaza. ¿Cómo es la situación?

Lo que está sucediendo en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén, no es menos alarmante que lo que sucedió en Gaza. Las ejecuciones extrajudiciales y los arrestos arbitrarios continúan, mientras que la ocupación israelí persiste en demoler casas y expandir los asentamientos ilegales, devorando aún más lo que queda de tierra palestina. Los ataques de las milicias de colonos contra civiles palestinos desarmados están aumentando, llevados a cabo bajo la protección del ejército israelí, que facilita activamente estos brutales ataques. Además, más de 40.000 palestinos han sido desplazados por la fuerza de sus hogares en los campos de refugiados de Jenin, Tubas y Tulkarem, lo que marca el mayor desplazamiento forzado en Cisjordania en décadas. Mientras tanto, las fuerzas israelíes han intensificado su uso de puestos de control militares, estrangulando de hecho las ciudades y aldeas palestinas, atrapando a los residentes dentro de su propia patria. En Jerusalén, el ritmo de la judaización y los ataques a los lugares sagrados se está acelerando. A los palestinos se les niega cada vez más el acceso a sus mezquitas e iglesias, en flagrante violación de sus derechos fundamentales al culto y a la libertad religiosa. El gobierno israelí de extrema derecha continúa con sus esfuerzos sistemáticos para vaciar la ciudad de su población palestina autóctona.

Soldados israelíes participan en una operación cerca del campamento de Yenín, en Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de febrero de 2025. Foto: Archivo

Teniendo en cuenta la situación actual, ¿existe alguna posibilidad de lograr la creación de dos Estados?

La solución de dos Estados sigue siendo la única solución al conflicto que cuenta con el respaldo internacional, pero es cada vez más evidente que el gobierno israelí está fabricando deliberadamente pretextos para prolongar el conflicto y obstruir cualquier posibilidad de implementar este consenso mundial. Israel rechaza abiertamente la solución de dos Estados y hace caso omiso de todas las resoluciones internacionales, mostrando un desprecio flagrante por la comunidad internacional. Sobre el terreno, socava sistemáticamente cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino, al tiempo que no ofrece alternativas razonables. En cambio, sigue confiando exclusivamente en la fuerza militar para abordar las aspiraciones legítimas del pueblo palestino. Seguimos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios árabes para impulsar la Iniciativa de Paz Árabe en la próxima cumbre árabe de emergencia. Al mismo tiempo, participamos activamente en la Coalición Global para la materialización de los dos Estados, luchando por un mayor reconocimiento internacional del Estado de Palestina y preparándonos para la Conferencia Internacional de Paz, prevista para mediados de año bajo el liderazgo conjunto de Arabia Saudita y Francia.