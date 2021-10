En el oficialismo anticipan una pérdida a manos del Partido Republicano en el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén), un emblemático bolsón de votos de la derecha.

En Chile Podemos Más aseguran que la tienda liderada por José Antonio Kast -con sus cartas fuertes Gonzalo de la Carrera y Cristián Araya- les podría quitar uno de los cinco escaños que actualmente están en manos de los RN Gonzalo Fuenzalida, Catalina del Real y Karin Luck, el UDI Guillermo Ramírez, y el Evópoli Francisco Undurraga. “Saldrán electos cuatro del oficialismo, un Republicano, y uno de izquierda”, pronostica Undurraga.

¿Quién perderá el cupo? Es lo que todos se preguntan. La mayoría apunta que será RN.

“Nosotros somos tres de RN, por lo tanto es probable que nos afecte a uno de nuestros candidatos”, reconoce Catalina del Real.

En el oficialismo se aventuran a analizar que sería eventualmente Karin Luck la más probable que caiga, al ser la que menos votación obtuvo el 2017: 1,8% de los votos.

Pero ella no lo cree así: “He trabajado full los cuatro años en terreno. Eso se va a notar”.

Otros creen que de lograr Republicanos un segundo cupo, los que podrían perder un escaño serían otro RN (o Fuenzalida o Del Real) o el UDI Guillermo Ramírez.

De ahí que se ha notado durante los últimos días una mayor competencia entre Fuenzalida y Del Real, por ser el que obtenga la primera mayoría. La vez pasada, en 2017, fue Fuenzalida quien lo logró con cerca de 17 mil votos más, pero ella cuenta con el apoyo de su hermano Max, concejal de Vitacura.

Con todo, a RN le pesa la investigación por irregularidades en Vitacura y Lo Barnechea, bajo el mando de dos alcaldes de esa tienda: Raúl Torrealba y Felipe Guevara. En Evópoli creen que ese factor les puede pesar en contra.

“Afectará el posicionamiento de los candidatos oficialistas”, coincide Cristián Araya.

También se cree que a la UDI le perjudicará más la dispersión de Republicanos, al ser Ramírez percibido como el diputado más de derecha, por militar ahí.

“La votación dura la tiene la UDI. Republicanos debería quitar votos a la UDI”, dice Karin Luck. Algo que desestima Ramírez: “Veo imposible que un partido doble en votación a otro. Es cosa de ver las elecciones de mayo, donde la UDI dominó levemente”.

En este revuelto escenario, la apuesta del UDI ha sido contar con el apoyo de fuerzas locales, como los alcaldes de La Reina José Manuel Palacios y Las Condes, Daniela Peñaloza, y las constituyentes del distrito, Marcela Cubillos y Constanza Hube.

En Evópoli, por su parte, plantean como desafío que Undurraga arrastre a su compañera de lista, la secretaria general, Luz Poblete, algo que en el partido ven cuesta arriba.

La tienda apelará a ser la apuesta de renovación en la derecha, y viene de ganar la alcaldía de Vitacura con Camila Merino, y concejales en Las Condes, Vitacura, La Reina y Lo Barnechea.

Por su parte, los Republicanos esperan lograr dos cupos, y tanto en esa tienda como en el oficialismo sostienen que De La Carrera tiene ventaja. Éste logró cerca de 27 mil votos más cuando postuló a alcalde en Las Condes, que los que sacó Araya como carta a edil de Vitacura. “Hoy las encuestas están dando que Republicanos sacaríamos dos diputados, y eso va a afectar a uno de los de izquierda y a uno de RN”, dice de La Carrera.

En esa tienda afirman que el tema presidencial también les favorecerá. “Kast arrasa en el distrito, y eso se va a reflejar en su lista parlamentaria”, dice Araya. De hecho, un incumbente reconoce en privado que sale sin Sichel en las fotos, porque siente que le suma más aparecer con Kast.

La disputa Hirsch-Concha

Por otro lado, una competitiva carrera se está dando al interior de Apruebo Dignidad entre el actual diputado de Acción Humanista por el distrito, Tomás Hirsch, y el candidato de RD, Miguel Concha.

Según calculan en los equipos de ambos, en el resultado final la coalición lograría mantener un cupo en esa zona, repitiendo el escenario de la elección de convencionales constituyentes en la que resultó electa Constanza Schonhaut (Convergencia Social).

Sin embargo, en ese bloque y en el resto de la oposición hay dudas sobre quién será el ganador en esa disputa. Mientras, sostienen en Apruebo Dignidad, Hirsch obtuvo un cupo con un poco más de 23 mil votos -es decir, el 6,3% del total-, el frenteamplista logró consolidar un fuerte respaldo en la comuna de Peñalolén en las municipales de este año. En esos comicios, Concha desafió a la actual alcaldesa, Carolina Leitao (DC), y obtuvo 23 mil votos en total, quedando a solo cinco puntos de la jefa comunal, quien logró su reelección con 27 mil sufragios.

“Nuestra candidatura ha crecido sostenidamente las últimas semanas, en un distrito donde el FA tiene una importante adhesión y se están buscando nuevas caras”, aseguró Concha. Hirsch sostuvo que “espero que seamos reelectos fruto del trabajo que hemos realizado en estos cuatro años, y que logremos sumar a un segundo diputado de Apruebo Dignidad”.

No obstante, en esa coalición no descartan la posibilidad de que ambas cartas alcancen un cupo y repiten que ese fue el escenario que se dio para los comicios de convencionales, en los que también entró Patricio Fernández (Lista del Apruebo). Pese a esto, en el sector sostienen que la lista del Nuevo Pacto Social estaría debilitada ante la de Apruebo Dignidad. En eso también coinciden en ese mismo conglomerado, pues ven pocas posibilidades de que alguno de sus candidatos obtenga un cupo. No obstante, en ese pacto sostienen que la carta más fuerte sería la del DC Nicolás Preuss.