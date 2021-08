Calentamiento global: ¿Cómo bajar la temperatura del planeta?

La búsqueda científica y técnica para enfriar el planeta no se detiene. Siembra de nubes con yoduro de plata para hacer llover; adición de hierro al océano para aumentar el fitoplancton que consume CO2; o disminuir la radiación solar con sulfatos. Pero todos estos experimentos pueden tener efectos negativos no deseados y no observados en ambientes acotados o en laboratorios.