Cinco tips para interpretar de mejor forma un test vocacional

No aislar los resultados del test: Más de algún joven se sentirá “perdido” en caso de que las expectativas que entregue el test vocacional no coincidan con los resultados de la prueba de transición. Es importante no traicionar la vocación y a la vez no tomar estas decisiones de manera aislada, porque la decisión vocacional es de las primeras que una persona toma individualmente. Normalmente, en el espacio presencial, se conversa con compañeros de curso o los profesores, pero todas esas redes se han visto afectadas, volviéndose un punto riesgoso.