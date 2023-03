Revive el conversatorio “¿Cómo avanzar hacia la ecoeficiencia empresarial?

Con miras a convertirnos en un país sostenible -objetivo que es actualmente tan importante como el desarrollo económico, tecnológico, político y social- el rol que juegan las medianas y grandes empresas, responsables de una parte importante de la actividad productiva del país, es fundamental.

¿Cuán desarrolladas están las estrategias de sostenibilidad en estas instituciones? ¿Qué iniciativas son las más urgentes de implementar? ¿Cómo estamos en comparación con el resto del continente? Todas esas aristas fueron abordadas en ¿Cómo avanzar la ecoeficiencia empresarial?, panel de conversación organizado por La Tercera y Bci en el que líderes de distintas instituciones que trabajan por la sustentabilidad entregaron interesantes reflexiones sobre el tema.

En el estudio de La Tercera TV, bajo la conducción de la periodista Bárbara Pezoa, compartieron Zdenka Astudillo, directora ejecutiva de Sistema B; Maximiliano Proaño, subsecretario de la cartera de Medio Ambiente; Paola Alvano, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci, y Marina Hermosilla, gerente de Sustentabilidad de Fundación Chile.

“Las empresas grandes están muy bien encaminadas hacia la sostenibilidad”, destacó Marina Hermosilla durante el diálogo, y tenemos como país una tremenda oportunidad respecto de las metas ambientales que nos hemos puesto, pero que afectan a toda nuestra economía. Hacerse parte hacia una economía más sostenible es positivo para la empresa, su reputación, su ingreso y su sostenibilidad en el largo plazo”.

Sin embargo, las pymes están un poco más atrás, y en ellas debe estar el esfuerzo por subirlas al carro, resaltó la gerente de Sustentabilidad de Fundación Chile. Y, en ese sentido, la banca juega un rol fundamental y, además, está muy avanzada en términos de estrategias de sostenibilidad.

“Hay que partir por casa”, agregó Paola Alvano, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci, institución que está alcanzando la carbono-neutralidad, quien puso énfasis en que las pequeñas empresas pueden ser las protagonistas de este futuro sostenible. “Muchas empresas grandes salimos a buscar soluciones para mejorar nuestra eficiencia energética, nuestra eficiencia de residuos, incluso para hacer acciones de inclusión, pero cuando sales al mercado no puedes hacerlo solo; ahí hay una oportunidad para la pyme, que va a poder ser proveedor de estas empresas, como las mineras, u otras a las que las pequeñas y medianas les van a entregar ese tipo de servicios. Y como banca hacemos ese vínculo”.

Desde el gobierno, resaltó el subsecretario Maximiliano Proaño, también han partido por casa, al certificar a las empresas y entidades públicas bajo los programas Empresa Verde y Oficina Verde. Además, el año pasado, junto al Ministerio de Hacienda, el Banco Central y la cartera de Medio Ambiente, además de otras instituciones, se creó un comité “que tiene como misión preparar un sistema de clasificación de actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Esto tiene como finalidad reducir la incertidumbre sobre cómo y qué vamos a entender por inversiones verdes en el país, porque hay actividades que se tratan de presentar como verdes, entonces queremos evitar esta distorsión.

También hay incentivos: este año empieza a funcionar el sistema de compensación de reducción de emisiones para actividades que están sujetas al impuesto verde, anunció la autoridad.

“Hoy se habla mucho del propósito, pero no puedes definir acciones si no sabes dónde vas”, complementó Zdenka Astudillo, directora ejecutiva de Sistema B, y por qué vas para allá. En esa definición debiera estar cómo crear valor para mi entorno, las empresas, el medioambiente, en la misma línea en que creo también rentabilidad para la empresa. Eso es lo más importante para cualquier acción que se haga”, dijo la ejecutiva. “Lo segundo es hacer un diagnóstico: no podemos pensar en reciclar si tenemos una pésima relación con los trabajadores o no estamos pagando los sueldos (...); finalmente, si me hace sentido, nos podemos certificar”.