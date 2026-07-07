Gatopardo Bistró presenta una nueva cena de maridaje junto a Viña Calyptra

Una nueva noche para descubrir el vino y la gastronomía

Después del éxito de sus anteriores encuentros, Gatopardo Bistró vuelve a abrir sus puertas para una nueva cena de maridaje en cinco tiempos, una experiencia diseñada para quienes disfrutan descubrir cómo la gastronomía y el vino pueden potenciarse mutuamente.

En esta oportunidad, la protagonista será Viña Calyptra, una viña boutique ubicada en el Valle de Cachapoal Andes, cuyos viñedos se encuentran a casi 1.000 metros de altura. Reconocida por su producción limitada y por elaborar vinos con identidad, carácter y una marcada frescura, Calyptra invita a descubrir la expresión de la cordillera chilena en cada copa.

La experiencia será guiada por la reconocida sommelier Natalya Puzdyreva, quien acompañará a los asistentes durante toda la velada, compartiendo los atributos de cada etiqueta y los criterios detrás de cada maridaje.

Un menú de cinco tiempos

La propuesta gastronómica contempla un recorrido especialmente diseñado para armonizar con los vinos de Viña Calyptra.

El menú incluye:

Tartar de Filete

Trilogía Gatopardo (salmón curado, jamón de pato y jamón serrano)

Croquetas de chupe de loco

Ravioles de mechada con queso azul

Tarta de chocolate con praliné y frutos rojos

Cada preparación estará acompañada por una selección de vinos cuidadosamente elegida:

🍷 Rosé Vivendo – junto al Tartar de Filete y la Trilogía Gatopardo.

🍷 Gran Sauvignon Blanc – acompañando las Croquetas de Chupe de Loco.

🍷 Marginado Syrah – junto a los Ravioles de Mechada con Queso Azul.

🍾 FORT Espumante – para cerrar la experiencia con la Tarta de Chocolate.

Beneficio exclusivo para socios LT Beneficios:

Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un 30% de descuento sobre el valor de la experiencia.

Información del evento

Fecha: Jueves 20 de agosto

Hora: 19:00 horas

Ubicación : Gatopardo Bistró (Alonso de Córdova 4308, Vitacura)

Valor general: $80.000 por persona

Beneficio LT: 30% de descuento ($56.000 por persona)

Estacionamiento gratuito

Cupos limitados

Haz tu reserva directamente en @gatopardobistro

Una invitación a brindar

Si disfrutas descubrir nuevos sabores, aprender sobre vinos y vivir experiencias gastronómicas diferentes, esta cena de maridaje es la oportunidad perfecta para compartir una noche única junto a grandes etiquetas y una propuesta culinaria creada especialmente para la ocasión.