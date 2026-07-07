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    LT Beneficios

    Gatopardo Bistró presenta una nueva cena de maridaje junto a Viña Calyptra

    Cinco tiempos, cuatro vinos de una destacada viña boutique del Valle de Cachapoal Andes y una experiencia guiada por la sommelier Natalya Puzdyreva. Los socios de La Tercera disfrutan de un 30% de descuento para vivir esta exclusiva velada gastronómica.

    Por 
    LT Beneficios

    Una nueva noche para descubrir el vino y la gastronomía

    Después del éxito de sus anteriores encuentros, Gatopardo Bistró vuelve a abrir sus puertas para una nueva cena de maridaje en cinco tiempos, una experiencia diseñada para quienes disfrutan descubrir cómo la gastronomía y el vino pueden potenciarse mutuamente.

    En esta oportunidad, la protagonista será Viña Calyptra, una viña boutique ubicada en el Valle de Cachapoal Andes, cuyos viñedos se encuentran a casi 1.000 metros de altura. Reconocida por su producción limitada y por elaborar vinos con identidad, carácter y una marcada frescura, Calyptra invita a descubrir la expresión de la cordillera chilena en cada copa.

    La experiencia será guiada por la reconocida sommelier Natalya Puzdyreva, quien acompañará a los asistentes durante toda la velada, compartiendo los atributos de cada etiqueta y los criterios detrás de cada maridaje.

    Un menú de cinco tiempos

    La propuesta gastronómica contempla un recorrido especialmente diseñado para armonizar con los vinos de Viña Calyptra.

    El menú incluye:

    • Tartar de Filete
    • Trilogía Gatopardo (salmón curado, jamón de pato y jamón serrano)
    • Croquetas de chupe de loco
    • Ravioles de mechada con queso azul
    • Tarta de chocolate con praliné y frutos rojos

    Cada preparación estará acompañada por una selección de vinos cuidadosamente elegida:

    🍷 Rosé Vivendo – junto al Tartar de Filete y la Trilogía Gatopardo.

    🍷 Gran Sauvignon Blanc – acompañando las Croquetas de Chupe de Loco.

    🍷 Marginado Syrah – junto a los Ravioles de Mechada con Queso Azul.

    🍾 FORT Espumante – para cerrar la experiencia con la Tarta de Chocolate.

    Beneficio exclusivo para socios LT Beneficios:

    Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un 30% de descuento sobre el valor de la experiencia.

    Información del evento

    • Fecha: Jueves 20 de agosto
    • Hora: 19:00 horas
    • Ubicación: Gatopardo Bistró (Alonso de Córdova 4308, Vitacura)
    • Valor general: $80.000 por persona
    • Beneficio LT: 30% de descuento ($56.000 por persona)
    • Estacionamiento gratuito
    • Cupos limitados

    Haz tu reserva directamente en @gatopardobistro

    Una invitación a brindar

    Si disfrutas descubrir nuevos sabores, aprender sobre vinos y vivir experiencias gastronómicas diferentes, esta cena de maridaje es la oportunidad perfecta para compartir una noche única junto a grandes etiquetas y una propuesta culinaria creada especialmente para la ocasión.

    Más sobre:LT Beneficios

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