Gatopardo Bistró presenta una nueva cena de maridaje junto a Viña Calyptra
Cinco tiempos, cuatro vinos de una destacada viña boutique del Valle de Cachapoal Andes y una experiencia guiada por la sommelier Natalya Puzdyreva. Los socios de La Tercera disfrutan de un 30% de descuento para vivir esta exclusiva velada gastronómica.
Una nueva noche para descubrir el vino y la gastronomía
Después del éxito de sus anteriores encuentros, Gatopardo Bistró vuelve a abrir sus puertas para una nueva cena de maridaje en cinco tiempos, una experiencia diseñada para quienes disfrutan descubrir cómo la gastronomía y el vino pueden potenciarse mutuamente.
En esta oportunidad, la protagonista será Viña Calyptra, una viña boutique ubicada en el Valle de Cachapoal Andes, cuyos viñedos se encuentran a casi 1.000 metros de altura. Reconocida por su producción limitada y por elaborar vinos con identidad, carácter y una marcada frescura, Calyptra invita a descubrir la expresión de la cordillera chilena en cada copa.
La experiencia será guiada por la reconocida sommelier Natalya Puzdyreva, quien acompañará a los asistentes durante toda la velada, compartiendo los atributos de cada etiqueta y los criterios detrás de cada maridaje.
Un menú de cinco tiempos
La propuesta gastronómica contempla un recorrido especialmente diseñado para armonizar con los vinos de Viña Calyptra.
El menú incluye:
- Tartar de Filete
- Trilogía Gatopardo (salmón curado, jamón de pato y jamón serrano)
- Croquetas de chupe de loco
- Ravioles de mechada con queso azul
- Tarta de chocolate con praliné y frutos rojos
Cada preparación estará acompañada por una selección de vinos cuidadosamente elegida:
🍷 Rosé Vivendo – junto al Tartar de Filete y la Trilogía Gatopardo.
🍷 Gran Sauvignon Blanc – acompañando las Croquetas de Chupe de Loco.
🍷 Marginado Syrah – junto a los Ravioles de Mechada con Queso Azul.
🍾 FORT Espumante – para cerrar la experiencia con la Tarta de Chocolate.
Beneficio exclusivo para socios LT Beneficios:
Los suscriptores de La Tercera pueden acceder a un 30% de descuento sobre el valor de la experiencia.
Información del evento
- Fecha: Jueves 20 de agosto
- Hora: 19:00 horas
- Ubicación: Gatopardo Bistró (Alonso de Córdova 4308, Vitacura)
- Valor general: $80.000 por persona
- Beneficio LT: 30% de descuento ($56.000 por persona)
- Estacionamiento gratuito
- Cupos limitados
Haz tu reserva directamente en @gatopardobistro
Una invitación a brindar
Si disfrutas descubrir nuevos sabores, aprender sobre vinos y vivir experiencias gastronómicas diferentes, esta cena de maridaje es la oportunidad perfecta para compartir una noche única junto a grandes etiquetas y una propuesta culinaria creada especialmente para la ocasión.
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