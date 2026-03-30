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    LT Beneficios

    La Cuna del Arte: vive una experiencia artística única en Zapallar con beneficio exclusivo

    Workshops íntimos, artistas de trayectoria y un entorno privilegiado se combinan en esta propuesta que invita a conectar con el arte desde una experiencia personal y transformadora.

     

    Si estás buscando una experiencia distinta, donde el arte se viva más allá de lo técnico y se transforme en una instancia de conexión personal, La Cuna del Arte presenta su programación 2026 con una propuesta única en Zapallar.

    Con más de 15 años de trayectoria internacional y más de 400 workshops realizados en Europa y Latinoamérica, este proyecto liderado por Pía y Constanza Arce aterriza con fuerza en Chile, consolidando un formato que pone en el centro la intimidad, el proceso creativo y el vínculo con el entorno natural.

    Cada encuentro está diseñado como una experiencia profunda y personalizada, donde los participantes no solo aprenden técnicas, sino que se sumergen en el proceso creativo de artistas reconocidos, en un entorno que combina paisaje, silencio y reflexión.

    PROGRAMACIÓN 2026: TRES EXPERIENCIAS, TRES MIRADAS DEL ARTE

    Durante 2026, La Cuna del Arte desarrollará tres workshops de tres días en el Hotel Isla Seca de Zapallar, integrando el entorno como parte esencial del proceso creativo.

    Workshop “El hoy subyacente y ahora para siempre”

    Fechas: 24 al 26 de abril 2026 | Artista: Matías Vergara

    Una invitación a observar lo cotidiano como origen de la obra artística, explorando dibujo, pintura, fotografía y conversación como herramientas de creación.

    Workshop “Nuevas Rutas”

    Fechas: 21 al 23 de agosto 2026 | Artista: Malu Stewart

    Un recorrido creativo que conecta la observación de la naturaleza con la expresión pictórica, explorando el tránsito entre lo figurativo y lo abstracto.

    Workshop “El mundo que me rodea”

    Fechas: 23 al 25 de octubre 2026 | Artista: Jorge Milosevic

    Una experiencia íntima enfocada en la pintura al óleo, donde los participantes desarrollan una obra completa desde su conceptualización hasta su finalización.

    UNA EXPERIENCIA QUE VA MÁS ALLÁ DEL ARTE

    Más que talleres, estos encuentros están pensados como espacios de transformación personal, donde el proceso creativo se vive en comunidad y en conexión con el entorno. La propuesta busca rescatar el valor del tiempo, la observación y la creación con sentido, en un formato íntimo y cuidado.

    BENEFICIO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

    Los socios de LT Beneficios pueden acceder a un 30% de descuento en la experiencia completa de La Cuna del Arte 2026, aplicable al pack que incluye workshop y estadía.

    📌 Condiciones:


    Vive el arte desde una experiencia única, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y crear. Aprovecha tu beneficio y sé parte de La Cuna del Arte 2026.

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